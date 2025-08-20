रायपुर: विष्णु देव साय मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया. 3 नए मंत्रियों को राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका पद और गोपनियता की शपथ दिलाई. शपथ लेने वाले तीन नए मंत्री हैं गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल और गजेंद्र यादव.
सीएम ने किया मंत्रिमंडल विस्तार: आपको बता दें कि इन तीन मंत्रियों के शपथ ग्रहण से पहले विष्णु देव साय मंत्रिमंडल में सीएम के साथ कुल 11 मंत्री थे. कहा जा रहा है कि हरियाणा के फार्मूले को छत्तीसगढ़ में लागू कर तीन नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है. इस तरह से छत्तीसगढ़ राज्य में पहली बार कुल 14 मंत्री हो गए हैं. 90 विधानसभा सीट 15 फीसदी का आंकड़ा लेकर ज्यादा से ज्यादा 13 मंत्री बनाए जा सकते थे. अब हरियाणा फार्मूले को फॉलो करते हुए कुल 14 मंत्री बनाए गए हैं.
सीएम ने दी बधाई: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शपथ लेने वाले कैबिनेट के नए सदस्य गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएं दी. साय ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मंत्रीगण पूरी निष्ठा और लगन से जनता की सेवा कर विकास और सुशासन का सुनहरा अध्याय लिखेंगे.
आज शपथ लेने वाले मेरे कैबिनेट के नए सदस्य श्री गजेंद्र यादव, श्री गुरु खुशवंत साहेब, श्री राजेश अग्रवाल को बधाई और शुभकामनाएँ।— Vishnu Deo Sai (@vishnudsai) August 20, 2025
मुझे पूरा विश्वास है कि सभी मंत्रीगण पूरी निष्ठा और लगन से जनता की सेवा कर विकास और सुशासन का सुनहरा अध्याय रचेंगे।
सभी साथियों को शुभेच्छा… pic.twitter.com/74ttmI6Ciw
कैबिनेट विस्तार से विकास के काम होंगे तेज: साय कैबिनेट के इस विस्तार को प्रदेश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नए मंत्रियों के शामिल होने से सरकार को न केवल संगठनात्मक मजबूती मिलेगी बल्कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व को भी संतुलन प्राप्त होगा.
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय: स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, जनसंपर्क, वाणिज्यिक कर,खनिज साधन,सामान्य प्रशासन और ऊर्जा विभागय
डिप्टी सीएम विजय शर्मा: नगरीय प्रशासन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और लोक निर्माण विभाग.
डिप्टी सीएम अरुण साव: गृह और जेल विभाग, तकनीकी शिक्षा( रोजगार), विज्ञान और प्रौद्योगिकी, लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग.
लक्ष्मी राजवाड़े: महिला और बाल विकास विभाग के साथ समाज कल्याण विभाग इनके जिम्मे है.
श्याम बिहारी जायसवाल: स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण विभाग, 20 सूत्री कार्यान्वयन विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी.
रामविचार नेताम: कृषि विकास और किसान कल्याण विभाग, आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विकास विभाग की जिम्मेदारी है इनके पास.
लखनलाल देवांगन: वाणिज्य, उद्योग और श्रम विभाग की जिम्मेदारी.
दयालदास बघेल: खाद्य और नागरिक आपूर्ति के साथ उपभोक्ता संरक्षण विभाग की जिम्मेदारी.
केदार कश्यप: वन और जल संसाधन विभाग के साथ संसदीय कार्यमंत्री और कौशल विकास एवं सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी है इनके पास.
ओपी चौधरी: वित्त और वाणिज्यिक कर विभाग, आवास और पर्यावरण के साथ योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की जिम्मेदारी इनके पास है.
टंकराम वर्मा: आपदा प्रबंधन विभाग के साथ खेल एवं युवा कल्याण विभाग इनके पास है.