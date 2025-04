ETV Bharat / bharat

मासूमों के हमदर्द डॉक्टर, बिना सर्चरी 300 से ज्यादा बच्चों के गले से निकाल चुके कॉइन - CHHATARPUR SIKKA WALE DOCTOR

मासूमों के हमदर्द डॉक्टर मनोज ( ETV Bharat )

Published : April 26, 2025 at 9:33 AM IST

छतरपुर (मनोज सोनी): डॉक्टर को धरती का भगवान कहा जाता है क्योंकि वह गंभीर बीमारियों से लोगों को बचाकर उन्हें नया जीवन देते हैं. अगर डॉक्टरों को फरिश्ता कहा जाए तो गलत नहीं होगा. और यह बात साबित की है छतरपुर के एक डॉक्टर ने. छतरपुर जिले के सरकारी हॉस्पिटल में 5 साल से पदस्थ एक डॉक्टर ने करीब 300 से ज्यादा बच्चों के गले मे फंसे सिक्के बिना ऑपरेशन के बाहर निकालकर उनकी जान बचाई है. इसकी फीस के बदले डॉक्टर साहब वही सिक्का लेते हैं जो गले से बच्चों के निकलते हैं. गले में फंसे सिक्के निकालने में माहिर डॉक्टर

कई बार छोटे बच्चे नादानी में सिक्के निगल लेते हैं, जिन्हें निकालना काफी मुश्किल हो जाता है. लेकिन छतरपुर के डॉक्टर मनोज गले से सिक्के निकालने में एक्सपर्ट हैं. डॉक्टर मनोज अब तक 300 से ज्यादा बच्चों की जान बचा चुके हैं, वह भी बिना ऑपरेशन के. डॉक्टर मनोज बच्चों के गले में फंसे सिक्के एक झटके में बाहर निकालते हैं, जो किसी जादू से कम नहीं है. दरसल छतरपुर जिले के सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ युवा डॉक्टर मनोज चौधरी लंबे समय से अपनी सेवाएं दे रहें हैं. डॉक्टर मनोज चौधरी अपने कार्य को लेकर हमेशा तैनात और सजग रहते हैं. अगर कोई गम्भीर मरीज आ जाये तो मनोज सब छोड़ कर सबसे पहले उसी के इलाज में जुट जाते हैं. गले में फंसे सिक्के निकालने में माहिर डॉक्टर मनोज (ETV Bharat)

