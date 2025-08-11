छतरपुर (मनोज सोनी): हर शहर अपने खान-पान, रहनसहन, इतिहास या किसी विशेष कला के लिए प्रसिद्ध होता है. लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया छतरपुर जिले में एक ऐसा नगर है, जिसकी पहचान उसके चौराहे से है. छतरपुर के नौगांव में 150 से अधिक चौराहे हैं. दुश्मनों को गुमराह करने के लिए ब्रिटिश शासन ने यह चौराहे बनाए गए थे. यह इलाका अंग्रेजों की छावनी ने नाम से आज भी जाना जाता है. जिसका नक्शा इग्लैंड से बनकर आया था.

नौगांव को अपने हिसाब से बसाया था अंग्रेजों ने

ब्रिटिश शासन काल की हुकूमत में अंग्रेजों ने छतरपुर जिले के नौगांव को अपने हिसाब से बसाया था. नौगांव इलाके का नक्शा पहले बना और इसको बाद में बसाया गया था. तभी तो अंग्रेजो की छावनी के नाम से मशहूर नौगांव को देखने, जानने और यहां के भूलभुलैया चौराहों में घुसने के लिए लोग नौगांव जाते हैं. यहां पर आज भी ब्रिटिश शासन काल की कई इमारतें अपने जिंदा रहने की गवाही देती हैं. दरअसल छतरपुर जिले से 23 किलोमीटर दूर नौगांव नगर बसा हुआ है जो कभी अंग्रेजों की छवनी हुआ करती थी.

150 चौराहों का जाल नौगांव (ETV Bharat)

भारत की पहली स्मार्ट सिटी नौगांव

नौगांव प्रदेश का ही नहीं भारत का एक ऐसा शहर है जिसे अंग्रेजों ने अपने लिया बसाया था. इसे देश की पहली स्मार्ट सिटी के रूप में भी जाना जाता था. इतना ही नहीं कभी नौगांव विंध्य क्षेत्र की राजधानी भी हुआ करता है और नौगांव से ही 36 रियासतों का संचालन होता था है. यहां 36 राजाओं के हेडक्वार्टर भी बने हुए थे जिनके निशान आज भी मौजूद है. नौगांव की सबसे बड़ी खासियत यहां के 150 चौराहे हैं जो पूरे भारत में किसी जिले में नहीं होंगे. यह चौराहे अंग्रेजों ने अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाए थे.

आज भी विरासत को सहेजे हुए है नौगांव (ETV Bharat)

महाराज पारीक्षित को हराने अंग्रेजों ने बनाई रणनीति

इन चौराहों को देखने और इनमें घूमने दूर-दूर से लोग आते हैं. दरअसल, छतरपुर जिले के नौगांव नगर की स्थापना अंग्रेजों ने की. 1842 में जैतपुर के महाराज पारीक्षित को हराने के लिए अंग्रेजों ने जैतपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर अपने सैनिकों के साथ तंबू लगाकर छावनी बनाई थी. इसके बाद अंग्रेजों ने महाराज पारीक्षित की घेराबंदी के लिए एक रणनीति तैयार की. लेकिन राजा पारीक्षित ने अपनी 12 फनी तोप से कैथासदर की छावनी को तोप से ध्वस्त कर दिया. तभी से नौगांव अंग्रेजों की छावनी बन गया.

नौगांव में अंग्रेजों के जमाने का बना चर्च (ETV Bharat)

नौगांव में 150 से ज्यादा चौराहे मौजूद

सैनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौगांव में ब्रिटिश काल में भारत के कोने-कोने से व्यापारी बुलाए गए. जिससे ब्रिटिश सैनिकों को दूध उपलब्ध कराने के लिए ग्वाले, टेलर, कपड़ा व्यापारी, मोची सहित अन्य समाज के लोगों को यहां बसाया. नौगांव में 150 से अधिक चौराहे हैं जो आपस में एक दूसरी सड़क को मिलाते हैं. अंग्रेजों ने इतने चौराहे अपने दुश्मनों को भटकाने के लिए बनाए थे. 180 वर्ष पहले भारत देश की पहली स्मार्ट सिटी था नौगांव, जिसकी परिकल्पना इग्लैंड की गई थी. तब इग्लैंड के इंजीनियरों ने भारत का सर्वे किया था. इसके बाद नौगांव को स्मार्ट सिटी के लिए चुना और इंग्लैंड में नक्शा तैयार किया गया था.

दुश्मनों को फंसाने अंग्रेजों ने बनाए थे भूलभुलैया जैसे 150 चौराहे (ETV Bharat)

बुंदेलखंड की 36 रियासतें नौगांव से चलती थी

छतरपुर जिले के नौगांव का इतिहास गौरवशाली रहा है. नौगांव के इतिहासकार दिनेश सेन बताते हैं, ''1842 से लेकर 1932 तक नौगांव में ब्रिटिश शासन चलता रहा. नौगांव में पॉलिटिकल एजेंडा बैठता था, जिसके अंडर में बुंदेलखंड की 36 रियासतों पर शासन चलाया जाता था. जिसमें पन्ना,अजयगढ़, सरीला, चरखारी, बिजावर, छतरपुर, लुगासी, गर्रोली, अलीपुरा, नैगुवां, कौहनियां, खनियाधाना, दतिया, समथर, कदौरा, बेरीकपुरा, जंगनी, बिजना, दुरबई, बंकापहाड़ी, टोडीफतेहपुर, ओरछा, गौरीहार, नागौद, जसो, सुहावल, मैहर, कोठी, बरोंधा, पालदेव, पहरा, तराओ, भैसोदा, कामता रजोल, जैतपुर और कैलपुरा की रियासतें शामिल हैं.

36 रियासतों के राजाओं को रुकने के लिए नौगांव नगर में 36 हाउस और 36 बंगले भी बनवाए गए थे. जो आज भी नगर का इतिहास बयां कर रहे हैं. लेकिन अंग्रेजी हुकूमत के बने बंगले देखरेख के अभाव में ध्वस्त हो गए. तो कुछ आज भी अपने होने की गवाही दे रहे हैं.

छतरपुर का नौगांव अंग्रेजों ने खास रणनीति के तहत बसाया था (ETV Bharat)

पुरानी रियासत में खुले नए कार्यालय

वहीं, छतरपुर जिले के नौगांव में बनी पुरानी रियासतों में आज नई उपयोगिता हो रही है. रियासत कालीन के दौरान गवर्मेंट प्रेस कार्यालय में वर्तमान में बालिका हरिजन छात्रावास खुला हुआ है. रियासात कालीन सचिवालय में प्राइमरी स्कूल, सर्जन ऑफिस वर्तमान में टीबी अस्पताल बन चुका है. वहीं उस समय का सिंचाई विभाग मुख्यालय व चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट का भवन वर्तमान में सिविल अस्पताल बना हुआ है. वहीं, पुराना हाईकोर्ट भवन वर्तमान में अदालत भवन में तबदील हो गया.

नौगांव में हैं 150 से ज्यादा चौराहे (ETV Bharat)

आरटीओ कार्यालय भवन वर्तमान में सेलटैक्स ऑफिस, डीआईजी निवास का भवन अब केनाल कोठी बन गई. वहीं, सेकेट्री आवास वर्तमान में यातायात चौकी बन चुकी है. शिक्षा विभाग का भवन वर्तमान में ग्राम विकास सहकारी समिति, तो वहीं 1969 में बनाई गयी पुरानी आर्मी चर्च आज भी जस की जस मौजूद है. लेकिन यह आज भी आर्मी के अंडर में है. कभी नौगांव का रेस्ट हाउस पॉलिटिकल एजेंट का बंगला हुआ करता था. क्लब भवन आज पॉलिटेक्निक कॉलेज बन गया. वहीं बंदीगृह यानी पुरानी जेल में आज भी कालकोठरी व कैदियों की बेरिंग के निशान मौजूद हैं. नगर की धूप घड़ी जीटीसी स्कूल के प्रांगण में आज भी अंग्रेजी हुकूमत की गवाही दे रही है.

आज भी विरासत को सहेजे हुए है नौगांव (ETV Bharat)

नौगांव में घुसते ही भूलभुलैया मैं भटक जाते थे लोग

छतरपुर के रहने वाले राजकुमार सोनी बताते हैं, ''नौगांव को आज भी छावनी के नाम से जाना जाता है. यह नगर अंग्रेजों के समय बसाया गया था. यहां पर 150 से अधिक चौराहे अंग्रेजों के द्वारा अपने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए बनाए गए थे. जब लोग नौगांव जाते हैं तो चौराहे में घुसते ही भटक जाते हैं.

नौगांव के इतिहासकार दिनेश सेन बताते हैं, ''नौगांव नगर की स्थापना का उद्देश्य राजा पारीक्षित को गिरफ्तार करने का था. नौगांव से लगा हुआ इलाका जैतपुर, बेलाताल था, जिसके राजा पारीक्षित थे. जो महाराजा छत्रसाल की तीसरी पीढ़ी थे. राजा पारीक्षित ने दिसम्बर 1841 में अंग्रेजों की कैथासदर छावनी को अपनी

12 फनी तोप से ध्वस्त किया था. अंग्रेजों ने फिर जनवरी 1842 में राजा पारीक्षित को गिरफ्तार करने के लिए नौगांव नगर की स्थापना की थी. 1842 से 1862 तक नौगांव तम्बू सामियाना में छावनी बना रहा. नौगांव का नक्शा इग्लैंड से बनकर आया था. नौगांव 36 रियासतों का कंट्रोलर भी रहा है. यहां 36 हाऊस, 36 बंगले यानी 72 बिल्डिंग उस जमाने की हैं.''