चेन्नई: चेन्नई नगर निगम प्रशासन के रॉयपुरम (जोन 5) और तिरुविका नगर (जोन 6) की सफाई का काम निजी कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव का विरोध बढ़ता जा रहा है. प्रस्ताव को वापस लेने की मांग को लेकर सैकड़ों सफाई कर्मचारी चेन्नई में रिपन बिल्डिंग परिसर, जहां निगम मुख्यालय स्थित है, में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सोमवार को 11वें दिन उनका विरोध प्रदर्शन जारी रहा.

सफाई कर्मचारियों के विरोध का मूल कारण यह है कि अगर इन दोनों जोन में सफाई का काम निजी कंपनी को सौंप दिया गया, तो वर्तमान में अस्थायी तौर पर काम कर रहे लगभग 2,000 लोगों की नौकरी चली जाएगी.

हालाांकि, निगम प्रशासन सफाई कर्मचारियों की मांग मानने को तैयार नहीं दिख रहा है और मामला अदालत पहुंच गया है. वर्कर्स राइट्स मूवमेंट के नेता के. भारती ने मद्रास हाईकोर्ट में याचिक दायर कर चेन्नई निगम द्वारा सफाई का काम निजी कंपनियों को आउटसोर्स करने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है.

सोमवार को यह मामला जस्टिस के. सुरेंद्र की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया. हालांकि, तमिलनाडु सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा. इसके बाद, मामले की सुनवाई 13 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई.

विभिन्न राजनीतिक दल भी खुलकर सफाई कर्मचारियों के समर्थन में आ गए हैं. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव पी. षणमुगम ने 10 अगस्त को प्रदर्शनकारी सफाई कर्मचारियों से मुलाकात की और अपना समर्थन व्यक्त किया.

टीवीके पार्टी के नेता विजय (ETV Bharat)

तमिलगा वेत्री कजगम (टीवीके) पार्टी के नेता विजय ने निगम के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों के प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से अपने पनयूर कार्यालय में बुलाया और उनके प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया. इस दौरान विजय ने आश्वासन दिया कि टीवीके पार्टी सफाई कर्मचारियों की मांगें पूरी होने तक उनके साथ खड़ी रहेगी. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी इसके लिए कानूनी और अन्य सहायता अवश्य प्रदान करेगी.

10 जोन में दैनिक सफाई का काम निजी कंपनियों के पास

चेन्नई नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को कुल 15 जोन में विभाजित किया गया है. इनमें से 10 जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दैनिक सफाई का काम पहले से ही निजी कंपनियों द्वारा संचालित किया जा रहा है. सभी जोन में कुल 12 हजार से ज्यादा सफाई कर्मचारी कुछ निजी कंपनियों के अधीन अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं.

चेन्नई नगर निगम में 16 जून को एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें दो अन्य जोन, रॉयपुरम (जोन 5) और तिरुविका नगर (जोन 6) की सफाई का काम निजी कंपनी को सौंपने का प्रस्ताव पारित किया गया था. इस प्रस्ताव को वापस लेने और निगम प्रशासन से सफाई का काम निजी कंपनियों को सौंपने के फैसले को वापस लेने की मांग हो रही है.

