चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई में बिजली का करंट लगने से एक सफाई कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. चेन्नई और आसपास के उपनगरों में शनिवार सुबह गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हुई. सुबह 5 बजे, चेन्नई के कन्नगी नगर क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला सफाई कर्मचारी वरलक्ष्मी काम कर रही थीं. सड़क पर जमा बारिश के पानी में पैर रखते ही उन्हें करंट लग गया. जिससे उनकी मौत हो गई.

बताया गया है कि करंट लगने के बाद वरलक्ष्मी सड़क पर जमा पानी में गिर गईं और अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही थीं. पड़ोसियों ने यह देखकर बिजली बोर्ड को सूचित किया और इलाके की बिजली काट दी गई. बाद में एम्बुलेंस बुलाई गई और स्थानीय लोग वरलक्ष्मी को अस्पताल ले गए. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित तक दिया. इसके बाद, कन्नगी नगर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया.

वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बिजली बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया. बाद में पुलिस अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की और मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

20 लाख रुपये का मुआवजा

वहीं, तमिलनाडु सरकार ने बिजली का झटका लगने से मरने वाली वरलक्ष्मी के परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा देने की घोषणा की है. इसके अलावा, स्वास्थ्य मंत्री एम. सुब्रमण्यम ने कहा है कि सरकार उनके दोनों बच्चों की शिक्षा का खर्च भी उठाएगी. एम. सुब्रमण्यम ने कहा कि वरलक्ष्मी जिस निजी ठेका कंपनी में काम करती थीं, वहां उनके पति को नौकरी दी जाएगी.

चेन्नई में आफत की बारिश

बता दें, शनिवार सुबह चेन्नई और उसके आसपास के उपनगरों में गरज के साथ भारी बारिश हुई. उपनगरों की प्रमुख सड़कों जैसे जीएसटी रोड, तांबरम-वेलाचेरी मेन रोड, ओएमआर रोड और ईस्ट कोस्टल रोड पर बारिश का पानी भर गया. कुछ जगहों पर तो सड़कों पर घुटनों तक पानी जमा हो गया. इसके चलते सुबह स्कूल, कॉलेज और काम पर जाने वाले लोगों के साथ-साथ दोपहिया वाहन सवारों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

खासकर ईस्ट कोस्टल रोड, ओएमआर रोड और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी जमा हो गया. सड़क पर जगह-जगह लगे बिजली के जंक्शन बॉक्स से जमीन में जाने वाले बिजली के तार मिट्टी में ठीक से दबे नहीं हैं, बल्कि ऊपर हैं और बारिश के पानी में डूबे हुए हैं.

