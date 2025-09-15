ETV Bharat / bharat

चेन्नई में आवारा कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत, रेबीज टीका बेअसर, लोगों में डर का माहौल

चेन्नई में आवारा कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत, रेबीज टीका बेअसर, लोगों में डर का माहौल ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : September 15, 2025 at 3:43 PM IST 2 Min Read

चेन्नई: शहर में आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का टीका लगवाने के बावजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस घटना से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. आवारा कुत्ते के काटने के बाद व्यक्ति को तत्काल उपचार दिया गया था, लेकिन घटना के डेढ़ महीने बाद बुखार बढ़ने पर चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. चेन्नई पुलिस ने बताया कि पेशे से ऑटो चालक मोहम्मद नसरुद्दीन (50) चेन्नई के रोयापेट्टा (Royapettah) इलाके रहने वाले थे. बीते जुलाई महीने में, जब वह ऑटो चला रहे थे, तो तिरुवल्लिकेनी के बेसेंट रोड पर एक मार्केट के पास आवारा कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया था. नसरुद्दीन तुरंत इलाज के लिए रोयापेट्टा सरकारी अस्पताल गए. वहां उन्हें रेबीज का टीका लगाया गया. उसके बाद नसरुद्दीन घर लौट आए. 12 सितंबर को मोहम्मद नसरुद्दीन को बुखार हुआ और उन्हें इलाज के लिए रोयापेट्टा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. मृतक मोहम्मद नसरुद्दीन (ETV Bharat)