चेन्नई में आवारा कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत, रेबीज टीका बेअसर, लोगों में डर का माहौल

चेन्नई में आवारा कुत्ते के काटने के डेढ़ महीने बाद रेबीज से व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसने रेबीज के सभी टीके लगवाए थे.

chennai man dies of rabies despite receiving anti-rabies vaccine after bitten by stray dog
चेन्नई में आवारा कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत, रेबीज टीका बेअसर, लोगों में डर का माहौल (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2025 at 3:43 PM IST

चेन्नई: शहर में आवारा कुत्ते के काटने के बाद रेबीज का टीका लगवाने के बावजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई. इस घटना से स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है. आवारा कुत्ते के काटने के बाद व्यक्ति को तत्काल उपचार दिया गया था, लेकिन घटना के डेढ़ महीने बाद बुखार बढ़ने पर चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

चेन्नई पुलिस ने बताया कि पेशे से ऑटो चालक मोहम्मद नसरुद्दीन (50) चेन्नई के रोयापेट्टा (Royapettah) इलाके रहने वाले थे. बीते जुलाई महीने में, जब वह ऑटो चला रहे थे, तो तिरुवल्लिकेनी के बेसेंट रोड पर एक मार्केट के पास आवारा कुत्ते ने उनके पैर में काट लिया था. नसरुद्दीन तुरंत इलाज के लिए रोयापेट्टा सरकारी अस्पताल गए. वहां उन्हें रेबीज का टीका लगाया गया. उसके बाद नसरुद्दीन घर लौट आए. 12 सितंबर को मोहम्मद नसरुद्दीन को बुखार हुआ और उन्हें इलाज के लिए रोयापेट्टा सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया.

मृतक मोहम्मद नसरुद्दीन
मृतक मोहम्मद नसरुद्दीन (ETV Bharat)

पुलिस के मुताबिक, जांच में पता चला कि वह रेबीज से पीड़ित थे. इसके बाद, डॉक्टरों ने नसरुद्दीन को इलाज के लिए एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया. हालांकि, बीमारी बढ़ती गई और वह न तो कुछ खा पा रहे थे और न ही पानी पी पा रहे थे. 13 सितंबर को मोहम्मद नसरुद्दीन की मौत हो गई. इसके बाद, उनके शव को रोयापेट्टा कब्रिस्तान में दफना दिया गया. स्थानीय पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है.

नगर निगम पर लापरवाही का आरोप
इस बीच, मोहम्मद नसरुद्दीन के परिवार ने आरोप लगाया है कि चेन्नई नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनकी रेबीज से मौत हो गई, क्योंकि आवारा कुत्तों को न तो पकड़ा जा रहा है और न ही रेबीज की रोकथाम के लिए कोई उपाय किए जा रहे हैं.

हाल के वर्षों में तमिलनाडु में आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ रही हैं. चेन्नई में हुई इस हालिया घटना ने जनता में काफी डर पैद कर दिया है.

यह भी पढ़ें- भारत में आवारा कुत्तों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी, किस राज्य में कितनी संख्या है, जानें

