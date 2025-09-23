ETV Bharat / bharat

यूपी के अमरोहा में गैस रिसाव; नेशनल हाईवे तक फैला काला धुंआ, सांस लेने में दिक्कत, लोग घरों में कैद, NDRF बुलाई

गजरौला में फैक्ट्री में हुए गैस रिसाव पर एडीएम गरिमा सिंह ने बताया, गैस रिसाव रोकने के लिए एनडीआरएफ की टीम आ रही है.

यूपी केमचुरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री में गैस रिसाव.
यूपी केमचुरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री में गैस रिसाव.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 23, 2025 at 10:10 AM IST

Updated : September 23, 2025 at 12:33 PM IST

अमरोहा: जिले के गजरौला स्थित केमचुरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री में केमिकल गैस रिसाव से अफरातफरी मच गई. गैस लीकेज से हाईवे तक लोगों को सांस लेने में दिक्कत आने लगी. जहरीली गैस का काला धुंआ नेशनल हाईवे तक दिखाई दिया. इससे इलाके में हड़कंप मच गया. डर के मारे लोगों ने अपने मकानों के दरवाजे बंद कर लिए और घरों में ही कैद हो गए हैं. मौके पर पुलिस-प्रशासन की टीमें मौजूद हैं. रिसाव कंट्रोल करने के लिए NDRF की टीम बुलाई गई है.

अमरोहा जिले के गजरौला थाना क्षेत्र के मंडी धनौरा रोड पर केमचुरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री है. जानकारी के मुताबिक, सोमवार रात करीब 8-9 बजे के बीच गैस रिसाव शुरू हुआ. मौके पर कंपनी की सुरक्षा टीम ने रिसाव रोकने की कोशिशें शुरू की. सूचना पर अमरोहा पुलिस की टीम भी पहुंची. फैक्ट्री में सांस लेने की दिक्कत होने पर लोगों को शिफ्ट किया गया.

अमरोहा की फैक्ट्री में गैस रिसाव.

NDRF टीम बुलाई गई: अमरोहा एडीएम गरिमा सिंह ने बताया कि गैस रिसाव रोकने के लिए एनडीआरएफ को बुलाया गया है. सबसे पहले गैस रिसाव रोकने का प्रयास किया गया. इस मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी फैक्ट सामने आएंगे, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अमरोहा के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि गैस रिसाव की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची. फैक्ट्री में एंबुलेंस भी है. इस रिसाव से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है. एनडीआरएफ की टीम भी बुलाई गई है. रिसाव को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है. इससे कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है.

गैस रिसाव से फैला काला धुंआ.
गैस रिसाव से फैला काला धुंआ.

फैक्ट्री में बनते हैं कीटनाशक: जानकारी के मुताबिक, गजरौला में बेस्ट क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कई तरह के कृषि-रसायन उत्पाद बनाए जाते हैं. इनमें तकनीकी और फॉर्मूलेशन ग्रेड कीटनाशक, शाकनाशी (जड़ी-बूटी-नियंत्रण उत्पाद), कवकनाशी (फफूंदनाशक) और विभिन्न अन्य रासायनिक उत्पाद शामिल हैं. यह कंपनी फसल सुरक्षा उत्पादों के लिए प्रमुख आपूर्तिकर्ता है.

नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त.
नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त.

यहां पर जो कीटनाशक बनते हैं, वह रसायन फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं. इसी तरह से शाकनाशी कीटनाशक बनते हैं, जो बेकार के पौधों और खरपतवारों को खत्म करते हैं. वहीं, कवकनाशी कीटनाशक बनते हैं, जो कवक रोगों को रोकने या इलाज करने में मदद करते हैं. इसके अलावा कई तरह के रासायनिक उत्पाद यहां तैयार किए जाते हैं. यह कंपनी फसल सुरक्षा से जुड़े कई अन्य रासायनिक उत्पाद बनाती है.

लोगों को सांस लेने में दिक्कत.
लोगों को सांस लेने में दिक्कत.

स्थानीय लोगों की मांग- बंद हो फैक्ट्री: स्थानीय लोगों का कहना है, कि आए दिन इसमें गैस लीकेज होने से लोगों के लिए समस्या बनी हुई है. लोगों का कहना है कि सोमवार रात करीब 9 बजे से गैस लीकेज तेज हो गया. इससे फैक्ट्री के पास के क्षेत्र तिगरिया खादर नाईपुरा, अलीपुर, मोहल्ला सुल्तान नगर और नेशनल हाईवे पर बादल जैसा छा गया है. वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और लोगों ने अपने मुंह से कपड़ा बांधकर घरों से बाहर निकलना ठीक समझा.

मौके से ग्राउंड रिपोर्ट.

स्थानीय लोगों ने फैक्ट्री प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सड़कों पर प्रदर्शन किया. गजरौला निवासी महिलाओं ने बताया कि बीती रात केमचुरा बेस्ट क्रॉप साइंस फैक्ट्री द्वारा जहरीली गैस छोड़े जाने से लोगों की हालत खराब हो गई. लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो गई और बहुत से लोग बीमार हो गए.

महिला सरोज ने बताया कि इससे पहले भी फैक्ट्री कई बार जहरीली गैस छोड़ चुकी है. बीती रात चारों तरफ जहरीली गैस से अंधेरा छा गया था. यहां तक कि सांस लेने में दिक्कत हो गई. अगर हम अपने कमरों में कैद नहीं होते, तो शायद हमारी जान भी जा सकती थी. प्रशासन से हमारी मांग है, कि यह फैक्ट्री बंद होनी चाहिए, नहीं तो हमारे साथ कभी भी कोई घटना घट सकती है.

