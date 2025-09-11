ETV Bharat / bharat

"फ्रूट फ्लाई" की अब नो टेंशन, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया सबसे सस्ता ट्रैप, चुटकियों में होगी प्रॉब्लम सॉल्व

फ्रूट फ्लाई कैसे फल/सब्जी ख़राब करती है ? : वहीं कीट विज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. सुनीता यादव ने बताया कि "बागवानी फसलों में ट्रैप लगाने से फल मक्खी के नर कीट ट्रैप में फंस कर मर जाते हैं और प्रजनन क्रिया कम होने से इस कीट की संख्या घट जाती है. फल मक्खी सुनहरी रंग की मक्खी होती है जो फल/सब्जी में छेद करके अंडे देती हैं. अंडों से कीट निकलते हैं जो फल/सब्जी पर आश्रित होते हैं. फल/सब्जी को अंदर से खाने से उसमें बैक्टिरिया पनपने लग जाता है और फल/सब्जी सड़कर पकने से पहले ही ज़मीन पर गिर जाता है. मार्च-अप्रैल से नवंबर-दिसंबर तक अलग-अलग फसलों को ये नुकसान पहुंचाती है."

क्या है फ्रूट फ्लाई ट्रैप की कीमत ? : अनुसंधान निदेशक डॉ. राजबीर गर्ग ने बताया कि "इस ट्रैप की कुल कीमत 130 रुपए प्रति ट्रैप रखी गई है, जबकि अगर किसी को इसके साथ उपयोग होने वाला सेप्टा चाहिए तो वो मात्र 100 रूपए प्रति नग उपलब्ध है. एक एकड़ फसल में 14 से 16 ट्रैप लगाने को कहा जाता है. इस ट्रैप को खेत में टहनी या खूंटी पर आसानी से लगाया जा सकता है. सेप्टा को समय-समय पर बदलकर प्रयोग में लाया जा सकता है."

फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाया : चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग ने फल मक्खी (Fruit Fly) के समाधान के लिए कम कीमत का फ्रूट फ्लाई ट्रैप विकसित किया है. बागवानी फसलों पर कीटों के कारण किसानों को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है. विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बी.आर. कम्बोज ने फ्रूट फ्लाई ट्रैप को लॉन्च करते हुए कीट विज्ञान विभाग के वैज्ञानिकों को बधाई दी है.

हिसार : अगर आप फ्रूट फ्लाई से परेशान है तो अब आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने सबसे सस्ता फ्रूट फ्लाई ट्रैप बनाया है जिससे किसानों की समस्या काफी कम कीमत में चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी.

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की टीम ने बनाया (Etv Bharat)

कैसे काम करता है फ्रूट फ्लाई ट्रैप ? : सुनीता यादव ने बताया कि "फ्रूट फ्लाई ट्रैप के अंदर केमिकल वाला सेप्टा लगाया जाता है जिसमें फीमेल मक्खी की गंध आती है और नर फ्रूट फ्लाई इस ओर आकर्षित हो जाती है. फिर वो बोतल में प्रवेश करने के बाद केमिकल के टच में आने से वहीं गिर जाती है और दोबारा निकल नहीं पाती. इस फ्रूट फ्लाई ट्रैप में 5 से 6 हजार फ्रूट फ्लाई को ट्रैप किया जा सकता है. इस ट्रैप का इस्तेमाल करने से फसलों के मित्र कीट सुरक्षित रहते हैं और फसल को नुकसान पहुंचाने वाली फ्रूट फ्लाई का आसानी से इलाज हो जाता है."

किसानों के लिए फायदेमंद (Etv Bharat)

कहां लगाना चाहिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप ? : सुनीता यादव ने आगे बताया कि "इस ट्रैप को छाया में लगाना चाहिए क्योंकि ज्यादा गर्मी के चलते सेप्टा में मौजूद केमिकल तेज़ी से उड़ जाता है. सही तरीके से इस्तेमाल करने पर एक फ्रूट फ्लाई ट्रैप 45 दिनों तक चल जाता है. एक पेड़ में एक से डेढ़ मीटर की ऊंचाई पर इसे लगाना चाहिए. फ्रूट फ्लाई ट्रैप में इससे जुड़ी सारी जानकारी दी गई है. अगर किसी को ये ट्रैप चाहिए तो वो हमें कॉन्टैक्ट करके ये ट्रैप बेहद सस्ते दाम पर ले सकता है क्योंकि हमारा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं बल्कि किसानों की मदद करना है और इसलिए हम नो प्रोफिट-नो लॉस वाली प्राइस पर इसे किसानों को मुहैया करा रहे हैं."

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की टीम ने बनाया (Etv Bharat)

किसानों के लिए फायदेमंद : वहीं चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में सहायक वैज्ञानिक डॉ. अंकित कुमार ने बताया कि "ये किसानों के लिए काफी लाभदायक है और किसान हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में कीट विज्ञान विभाग के कार्यालय से आकर भी इसे खरीद सकते हैं. सेप्टा को समय-समय पर बदलकर इसका इस्तेमाल लगातार किया जा सकता है."

फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं फ्रूट फ्लाई (Etv Bharat)

फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं : कुलपति प्रोफेसर कम्बोज ने कहा कि "शोध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. कीटनाशकों के प्रयोग को कम करके ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने और इसके बढ़ते खर्चे को कम करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है. हरियाणा में बागवानी फसलों और सब्जियों का क्षेत्रफल लगातार बढ़ता जा रहा है. इन फसलों को विभिन्न प्रकार के कीट नुकसान पहुंचाते हैं. इनमें मुख्य रूप से फल मक्खी (Fruit Fly) का आक्रमण सबसे अधिक होता है. ये अकेले 90 से 100 प्रतिशत अमरूद, 85 से 90 प्रतिशत किन्नू, 80 प्रतिशत नाशपाती, 78 प्रतिशत आड़ू और 30 प्रतिशत तक आम की फसल में नुकसान कर सकता है. फल मक्खी तरबूज, खरबूजा, खीरा, तोरई, करेला, कद्दू और परवल जैसी फसलों में किसानों को 30 से 80 प्रतिशत तक नुकसान पहुंचाती है. चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार ने जो सस्ता ट्रैप बनाया है, उसके उपयोग से कीटनाशकों पर निर्भरता घटेगी, किसानों की लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण फल और सब्जियां उपलब्ध हो सकेंगी."

