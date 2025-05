ETV Bharat / bharat

चारधाम यात्रा के पहले तीन सप्ताह में 21 फीसदी की गिरावट, पर्यटन मंत्री ने बताई वजह - CHARDHAM YATRA 2025

देहरादून: 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 2025 की पहले तीन सप्ताह यानी 20 मई तक आए श्रद्धालुओं की संख्या में 21 फीसदी गिरावट आई हैं. 30 अप्रैल से 20 मई 2025 के बीच कुल 10,91,406 श्रद्धालु चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ पहुंचे. 10 मई से 30 मई 2024 के बीच यह संख्या 13,84,688 थी. यानी कुल 2,93,282 श्रद्धालु कम पहुंचे, जो कि 21% की गिरावट को दर्शाता है. वहीं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने इसके कई फैक्टर बताए हैं. एसडीसी फाउंडेशन ने किया विश्लेषण: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से अब तक हेमकुंड साहिब की यात्रा शुरू होने के बाद प्रदेश में 3317362 यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन किया है. जिसमें से अब तक यमुनोत्री में 254747, गंगोत्री में 241610, केदारनाथ धाम में 551026, बदरीनाथ धाम में 378095 ओर हेमकुंड साहिब 4440 यात्री आ चुके हैं.इस तरह से अभी तक कुल 1429918 यात्री उत्तराखंड आ चुके हैं. देहरादून ने उत्तराखंड के पर्यावरण और क्लाइमेट के मुद्दों की डाटा बेस्ड एडवोकेसी पर काम करने वाली संस्था, सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज (एसडीसी) फाउंडेशन के विश्लेषण के अनुसार, 30 अप्रैल से 20 मई 2025 के बीच कुल 10,91,406 श्रद्धालु चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ पहुंचे. 10 मई से 30 मई 2024 के बीच यह संख्या 13,84,688 थी. यानी कुल 2,93,282 श्रद्धालु कम पहुंचे, जो कि 21% की गिरावट को दर्शाता है. एसडीसी फाउंडेशन के संस्थापक अनूप नौटियाल ने कहा, “इस साल यात्रा की शुरुआत से ही गिरावट देखी जा रही है. तीनों सप्ताहों में यह सिलसिला जारी रहा है. दूसरे सप्ताह में भारत-पाक तनाव का असर देखने को मिला. वहीं, पिछले साल के रुझानों के आधार पर यह उम्मीद थी कि 15 मई के बाद श्रद्धालु संख्या में तेजी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. बदरीनाथ में 17 फीसदी की वृद्धि: उनके विश्लेषण के अनुसार, पिछले वर्ष 14 से 20 मई और इस वर्ष 14 से 20 मई के दौरान यमुनोत्री में 27%, केदारनाथ में 26% और गंगोत्री में 20% की गिरावट दर्ज की गई है. इस अवधि में केवल बदरीनाथ में 17% की वृद्धि हुई है. जिसका मुख्य कारण 12 वर्षों बाद आयोजित हो रहा पुष्कर कुंभ मेला है. क्या बोले पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज: चारधाम यात्रा में आई इस गिरावट को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने भी तस्दीक की है. उन्होंने कहा जिस तरह से देश में पिछले कुछ दिनों में माहौल रहा है निश्चित तौर से यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह ऐसी सिचुएशन में अपने घर पर रहने को ज्यादा प्राथमिकता देता है.

