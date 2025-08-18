ETV Bharat / bharat

लेह: हसीन वादियों में फिल्म शूटिंग के बीच मची अफरातफरी, 120 क्रू मेंबर अस्पताल में भर्ती - FILM SHOOTING IN LEH

लेह लद्दाख में जासूसी थ्रिलर की शूटिंग चल रही थी तभी खाना खाने के बाद टीम के सदस्यों ने दस्त और उलटी की शिकायत की.

सांकेतिक तस्वीर. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 18, 2025 at 7:40 PM IST

मुहम्मद ज़ुल्करनैन ज़ुल्फ़ी

श्रीनगर: लेह की हसीन वादियों में रविवार की रात 'लाइट', 'एक्शन' और 'कट' की गूंज में डूबा था. बॉलीवुड की जासूसी फिल्म की शूटिंग चल रही थी. तभी, अचानक वहां अफरातफरी मच गयी. अचानक क्रू मेंबरों की तबीयत बिगड़ने लगी. करीब 120 से ज्यादा क्रू मेंबर पेट दर्द और उल्टी की शिकायत करने लगे. सभी को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया.

लेह के सजल नर्बू मेमोरियल (एसएनएम) अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. रिनचेन चोसडन ने ईटीवी भारत को बताया, "लगभग 120 लोगों को अचानक पेट में तेज दर्द, उल्टी और सिरदर्द होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी की हालत अभी स्थिर है. अधिकांश को आवश्यक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है. चार मरीज भर्ती हैं."

लेह पुलिस सूत्रों ने बताया कि घटना से पहले फिल्म के सेट पर लगभग 600 लोगों ने खाना खाया था. खाना खाने के बाद, कई सदस्यों को पेट में दर्द और उल्टी होने लगी. ऐसे में आशंका जतायी है कि फूड पवाइजनिंग का मामला हो सकता है. डॉ. रिनचेन ने कहा, "कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत विश्लेषण हेतु खाद्य नमूने एकत्र किए गए हैं. परीक्षण पूरा होने के बाद खाद्य निरीक्षक रिपोर्ट देंगे"

किस फिल्म की शूटिंग हो रही है और कौन-कौन बॉलीवुड सितारे पहुंचे हैं, इस बारे में बताने से पुलिस प्रशासन ने इंकार कर दिया. सूत्रों का कहना है कि ये लोग रणवीर सिंह और सारा अर्जुन अभिनीत जासूसी-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' की टीम के सदस्य हैं. सूत्रों ने बताया कि फिल्म की लेह के पत्थर साहिब में शूटिंग चल रही थी. घटना की सूचना उसी स्थान पर मिली है.

बता दें कि रणवीर सिंह की थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' का पहला लुक 6 जुलाई को जारी किया गया था. अभिनेता के 40वें जन्मदिन के अवसर पर यह टीजर जारी हुआ था. फिल्म के निर्देशक 'उरी' फिल्मवाले आदित्य धर हैं. सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. धुरंधर में संजय दत्त, आर. माधवन, अक्षय खन्ना और अर्जुन रामपाल भी हैं.

लद्दाख, जिसे अक्सर अपने बंजर और ऊबड़-खाबड़ इलाकों के लिए ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य रहा है. थ्री इडियट्स, हकीकत, जब तक है जान, दिल से, भाग मिल्खा भाग और लक्ष्य जैसी सुपरहिट फिल्मों की यहां शूटिंग हुई है. सलमान खान की आगामी गलवान युद्ध के दृश्यों की शूटिंग भी यहां होने वाली है.

