ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में बारिश का बदलता पैटर्न, महसूस हो रही पर्यावरणीय संकट की आहट - CHANGE IN RAIN PATTERN

मानसून में भारी बारिश हर पल नए खतरे की आहट दे रहा है. खासतौर पर पहाड़ों में इसके बेहद घातक नतीजे दिखाई दे रहे हैं.

Changing pattern of rain in Uttarakhand
प्रदेश में बदल रहा बारिश का पैटर्न (Photo-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 21, 2025 at 1:37 PM IST

5 Min Read

देहरादून (नवीन उनियाल): इस साल मानसून सीजन में अगस्त का महीना बारिश के लिहाज से बेहद भारी दिखाई दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में तेज बारिश कई क्षेत्रों के लिए मुसीबत बनी हुई है. उत्तरकाशी के धराली, टिहरी, बागेश्वर या दूसरे जिलों में बारिश से खासा नुकसान पहुंचा है. हर तरफ बारिश के कारण अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है. लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो बारिश की मौजूदगी पर हैरानी पैदा करते हैं.

बारिश के चौकाने वाले आंकड़े: बारिश को लेकर सबसे पहले मौजूदा अगस्त महीने में हुई बारिश के आंकड़ों पर गौर किया जा सकता है. इस महीने मौजूदा 20 दिनों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हुई है. इसके बावजूद कुछ जिले ऐसे भी है जहां बारिश या तो सामान्य के करीब रही है या फिर उससे भी कम. पिछले 20 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है. लेकिन इस आंकड़े में कुछ एक जिलों की ही सबसे ज्यादा भूमिका है.

Uttarakhand heavy rain
भारी बारिश से लगातार बाधित हो रहे मार्ग (Photo-ETV Bharat)

सबसे कम बारिश रुद्रप्रयाग जिले में: अगस्त महीने में पूरे राज्य में सबसे कम बारिश रुद्रप्रयाग जिले में हुई है. इस जिले में सामान्य से भी 10% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. रुद्रप्रयाग जिले में सामान्यतः 423.7 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है, लेकिन इन 20 दिनों में केवल 380.2 मिलीमीटर बारिश ही जिले में मिली है. इसी तरह पौड़ी जनपद में भी सामान्य रूप से 339.9 मिलीमीटर बारिश 20 दिनों में होनी चाहिए थी, लेकिन यहां केवल 327.1 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, यानी सामान्य से भी 4% कम बारिश रिकॉर्ड की गई.

Uttarakhand heavy rain
भारी बारिश से पहाड़ी से गिर रहे पत्थर (Photo-ETV Bharat)

सबसे ऊपर बागेश्वर जिला: अब सवाल यह उठता है कि जब इन पर्वतीय जिलों में ही कम बारिश रिकॉर्ड हो रही है तो आखिरकार पूरे प्रदेश में 46% बारिश 20 दिनों में ज्यादा कैसे रिकॉर्ड की गई, तो इसका जवाब वह जिले हैं, जहां भारी बारिश हुई है और इस कारण पूरे राज्य का आंकड़ा ही सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है. इसमें सबसे ऊपर बागेश्वर जिला है, यहां सामान्यतः 184.8 मिलीमीटर बारिश 20 दिन में होनी चाहिए थी. इतने समय में अब तक 681.9 मिलीमीटर बारिश यहां रिकॉर्ड की जा चुकी है. इसका मतलब है कि यहां पर सामान्य से 269 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है.

Uttarakhand heavy rain
भारी बारिश से कई मार्ग बाधित (Photo-ETV Bharat)

हरिद्वार में इतनी हुई बारिश: इसके बाद दूसरा नंबर मैदानी जिले हरिद्वार का आता है, जहां 174 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. दरअसल, सामान्य रूप से यहां पर 260.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इन 20 दिनों में यहां 713.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है.

प्रदेश में कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश हो रही है तो कुछ जगह कम बारिश भी देखने को मिली है. हालांकि आने वाले दिनों में भी विभिन्न जिलों में भारी बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है.
- सीएस तोमर, निदेशक, उत्तराखंड मौसम विभाग -

बारिश पर जानकारों के अपने तर्क: राज्य में बारिश के असमान बंटवारे को लेकर भी जानकारों के अपने तर्क हैं. हालांकि मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन को ही दुनिया भर में ऐसी स्थिति के लिए वजह माना जाता रहा है. लेकिन एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एचपी भट्ट इसके लिए स्थानीय कारकों को भी वजह मानते हैं.

Uttarakhand heavy rain
हरिद्वार में भारी बारिश से जलभराव (Photo-ETV Bharat)

जिस तरह राज्य के कुछ जिलों में वनों को विकास के लिए हटाया गया है, वह बारिश के असंतुलन के पीछे की एक वजह है. इसी तरह भौगोलिक कारण भी बारिश की मात्रा को निर्धारित करने में अहम रोल अदा करते हैं. इसी रूप में देखा जाए तो बड़े स्तर पर हो रहे बदलाव और स्थानीय कारक मिलकर प्रदेश में बारिश की समानता या असंतुलन को बढ़ा रहे हैं.
- एचपी भट्ट, एचओडी जियोग्राफी, एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय -

प्रदेश में मानसून सीजन में 14% बारिश: आंकड़ों की यह स्थिति केवल इस साल मानसून में अगस्त महीने की ही नहीं है, बल्कि इस पूरे सीजन यानी 1 जून से अब तक भी बागेश्वर सामान्य से 200% से भी ज्यादा बारिश वाला जिला रहा है और प्रदेश में पूरे मानसून सीजन में 14% बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है. लेकिन इसमें अधिकतर हिस्सेदारी अकेले बागेश्वर जिले की है. यह हालत न केवल पर्यावरण संकट की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न जिलों में खेती के लिए जरूरी बारिश की कमी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं.

Uttarakhand heavy rain
उत्तरकाशी धराली आपदा (Photo-ETV Bharat)

पौड़ी जिले में कम रिकॉर्ड हुई बारिश: खास बात यह है कि पिछले साल यानी 2024 में भी यही स्थिति बनी हुई थी और तब भी बागेश्वर जिला एक्सेस बारिश वाले जिले में शामिल था. पिछले साल बागेश्वर में 223 प्रतिशत ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई थी यानी साल दर साल बागेश्वर जिला अधिक बारिश वाले जिले में शामिल हो रहा है, जबकि पौड़ी जिले में 39% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी.

पढ़ें:

देहरादून (नवीन उनियाल): इस साल मानसून सीजन में अगस्त का महीना बारिश के लिहाज से बेहद भारी दिखाई दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य में तेज बारिश कई क्षेत्रों के लिए मुसीबत बनी हुई है. उत्तरकाशी के धराली, टिहरी, बागेश्वर या दूसरे जिलों में बारिश से खासा नुकसान पहुंचा है. हर तरफ बारिश के कारण अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई है. लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे भी हैं जो बारिश की मौजूदगी पर हैरानी पैदा करते हैं.

बारिश के चौकाने वाले आंकड़े: बारिश को लेकर सबसे पहले मौजूदा अगस्त महीने में हुई बारिश के आंकड़ों पर गौर किया जा सकता है. इस महीने मौजूदा 20 दिनों में प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छी खासी बारिश हुई है. इसके बावजूद कुछ जिले ऐसे भी है जहां बारिश या तो सामान्य के करीब रही है या फिर उससे भी कम. पिछले 20 दिनों के आंकड़ों पर गौर करें तो पूरे प्रदेश में सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है. लेकिन इस आंकड़े में कुछ एक जिलों की ही सबसे ज्यादा भूमिका है.

Uttarakhand heavy rain
भारी बारिश से लगातार बाधित हो रहे मार्ग (Photo-ETV Bharat)

सबसे कम बारिश रुद्रप्रयाग जिले में: अगस्त महीने में पूरे राज्य में सबसे कम बारिश रुद्रप्रयाग जिले में हुई है. इस जिले में सामान्य से भी 10% कम बारिश रिकॉर्ड की गई है. रुद्रप्रयाग जिले में सामान्यतः 423.7 मिलीमीटर बारिश सामान्य मानी जाती है, लेकिन इन 20 दिनों में केवल 380.2 मिलीमीटर बारिश ही जिले में मिली है. इसी तरह पौड़ी जनपद में भी सामान्य रूप से 339.9 मिलीमीटर बारिश 20 दिनों में होनी चाहिए थी, लेकिन यहां केवल 327.1 मिलीमीटर बारिश ही हुई है, यानी सामान्य से भी 4% कम बारिश रिकॉर्ड की गई.

Uttarakhand heavy rain
भारी बारिश से पहाड़ी से गिर रहे पत्थर (Photo-ETV Bharat)

सबसे ऊपर बागेश्वर जिला: अब सवाल यह उठता है कि जब इन पर्वतीय जिलों में ही कम बारिश रिकॉर्ड हो रही है तो आखिरकार पूरे प्रदेश में 46% बारिश 20 दिनों में ज्यादा कैसे रिकॉर्ड की गई, तो इसका जवाब वह जिले हैं, जहां भारी बारिश हुई है और इस कारण पूरे राज्य का आंकड़ा ही सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है. इसमें सबसे ऊपर बागेश्वर जिला है, यहां सामान्यतः 184.8 मिलीमीटर बारिश 20 दिन में होनी चाहिए थी. इतने समय में अब तक 681.9 मिलीमीटर बारिश यहां रिकॉर्ड की जा चुकी है. इसका मतलब है कि यहां पर सामान्य से 269 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है, जो एक चौंकाने वाला आंकड़ा है.

Uttarakhand heavy rain
भारी बारिश से कई मार्ग बाधित (Photo-ETV Bharat)

हरिद्वार में इतनी हुई बारिश: इसके बाद दूसरा नंबर मैदानी जिले हरिद्वार का आता है, जहां 174 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है. दरअसल, सामान्य रूप से यहां पर 260.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन इन 20 दिनों में यहां 713.3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है.

प्रदेश में कुछ जगहों पर ज्यादा बारिश हो रही है तो कुछ जगह कम बारिश भी देखने को मिली है. हालांकि आने वाले दिनों में भी विभिन्न जिलों में भारी बारिश की उम्मीद लगाई जा रही है.
- सीएस तोमर, निदेशक, उत्तराखंड मौसम विभाग -

बारिश पर जानकारों के अपने तर्क: राज्य में बारिश के असमान बंटवारे को लेकर भी जानकारों के अपने तर्क हैं. हालांकि मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन को ही दुनिया भर में ऐसी स्थिति के लिए वजह माना जाता रहा है. लेकिन एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एचपी भट्ट इसके लिए स्थानीय कारकों को भी वजह मानते हैं.

Uttarakhand heavy rain
हरिद्वार में भारी बारिश से जलभराव (Photo-ETV Bharat)

जिस तरह राज्य के कुछ जिलों में वनों को विकास के लिए हटाया गया है, वह बारिश के असंतुलन के पीछे की एक वजह है. इसी तरह भौगोलिक कारण भी बारिश की मात्रा को निर्धारित करने में अहम रोल अदा करते हैं. इसी रूप में देखा जाए तो बड़े स्तर पर हो रहे बदलाव और स्थानीय कारक मिलकर प्रदेश में बारिश की समानता या असंतुलन को बढ़ा रहे हैं.
- एचपी भट्ट, एचओडी जियोग्राफी, एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय -

प्रदेश में मानसून सीजन में 14% बारिश: आंकड़ों की यह स्थिति केवल इस साल मानसून में अगस्त महीने की ही नहीं है, बल्कि इस पूरे सीजन यानी 1 जून से अब तक भी बागेश्वर सामान्य से 200% से भी ज्यादा बारिश वाला जिला रहा है और प्रदेश में पूरे मानसून सीजन में 14% बारिश सामान्य से अधिक रिकॉर्ड की गई है. लेकिन इसमें अधिकतर हिस्सेदारी अकेले बागेश्वर जिले की है. यह हालत न केवल पर्यावरण संकट की ओर इशारा कर रहे हैं, बल्कि विभिन्न जिलों में खेती के लिए जरूरी बारिश की कमी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं.

Uttarakhand heavy rain
उत्तरकाशी धराली आपदा (Photo-ETV Bharat)

पौड़ी जिले में कम रिकॉर्ड हुई बारिश: खास बात यह है कि पिछले साल यानी 2024 में भी यही स्थिति बनी हुई थी और तब भी बागेश्वर जिला एक्सेस बारिश वाले जिले में शामिल था. पिछले साल बागेश्वर में 223 प्रतिशत ज्यादा बारिश रिकार्ड की गई थी यानी साल दर साल बागेश्वर जिला अधिक बारिश वाले जिले में शामिल हो रहा है, जबकि पौड़ी जिले में 39% कम बारिश रिकॉर्ड हुई थी.

पढ़ें:

For All Latest Updates

TAGGED:

उत्तराखंड में बारिश का बदला पैटर्नUTTARAKHAND MONSOON SEASONUTTARAKHAND HEAVY RAINमॉनसून सीजन में भारी बारिशCHANGE IN RAIN PATTERN

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

क्या आप जानते हैं कौन थे महारानी लक्ष्मीबाई के वकील जॉन लैंग? मसूरी में रस्किन बॉन्ड ने खोजी थी इनकी कब्र

37 किमी पैदल सफर कर धराली पहुंचा ईटीवी भारत, यहां जारी है जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद

''मैं मलबे में आधे से ज्यादा दबा हूं, मुझे बचा ले बेटा'', सुशील के कानों में गूंज रहे पिता के आखिरी शब्द

'ब्लास्ट जैसी आवाज आई, सब खत्म हो गया', चिल्लाते रहे धराली के जय भगवान, आंखों के सामने तबाह हुआ 2 मंजिला होटल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.