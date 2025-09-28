ETV Bharat / bharat

चंडीगढ़ में राजा-महाराजा के जमाने की चमचमाती कारें, "विंटेज" की दीवानगी देख रह जाएंगे दंग

गाड़ियों का जुनून : चंडीगढ़ विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के मेंबर बलजीत सिंह ने बताया कि "उन्हें बचपन से ही गाड़ियां काफी ज्यादा पसंद थी. पिताजी बचपन में हमें रविवार के दिन गाड़ियों को साफ़ करने के बाद इन्हें चलाने की अनुमति देते थे. तब से ही इन गाड़ियों में सफर करना मेरे लिए एक जूनून बन गया. जैसे ही मैंने अपना कॉलेज पास किया, उसके बाद मैंने इन गाड़ियों की जानकारी को बढ़ाना शुरू कर दिया. धीरे-धीरे मैंने विंटेज कारों और क्लासिक कारों को कलेक्ट करना शुरू कर दिया. आज मेरे पास कुल 6 कारें हैं जिनमें सबसे ज्यादा मुझे शेवरले पसंद है. यही मेरे घर के आंगन में सबसे आगे खड़ी रहती है. आज के समय में इन विंटेज कार को संभालना एक बड़ा चैलेंज हो गया है. लेकिन जब मेरा मन करता है मैं इन गाड़ियों को बाहर निकालता हूं और शहर की सड़कों पर इन्हें लेकर चलता हूं."

विंटेज कार रैली में होते हैं शामिल : विंटेज कारों का कलेक्शन रखने वाले जे.एस. फुल्का और बलजीत सिंह इन्हें अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा मानते हैं. "चंडीगढ़-कसौली विंटेज कार रैली" में जब इन्होंने चमचमाती हुई पुरानी कारें सड़कों पर निकाली थी तो ना सिर्फ हिमाचल के लोग उन्हें देखने वहां पहुंचे बल्कि दूसरे राज्यों से आए लोग भी विंटेज और क्लासिक कारों को देखने के लिए शिमला के रिज पर पहुंचे थे. दशकों पुरानी इन खूबसूरत कारों को देखकर हर कोई हैरान था. आज भी इन कारों को जब चंडीगढ़ की सड़कों पर उतारा जाता है तो शहरवासी और राहगीर मंत्रमुग्ध होकर उन्हें निहारते रहते हैं.

विंटेज कारों का कलेक्शन : चंडीगढ़ विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के संस्थापक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जे.एस. फुल्का और मेंबर बलजीत सिंह के पास विंटेज कारों का ऐसा कलेक्शन है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है. उनके पास मर्सिडीज, शेवरले, एम्बैसेडर, फोर्ड की विंटेज कारें है जो उनके आंगन में खड़ी हुई हैं. उनके लिए ये कारें पीढ़ियों को जोड़ने वाला एक सेतु और भावनाओं से भरी धरोहर हैं. इस क्लब की कोशिश ऑटोमोबाइल विरासत को सहेजने की है.

चंडीगढ़ : तेज़ रफ़्तार आधुनिक जीवनशैली के बीच चंडीगढ़ के विंटेज कार प्रेमी बीते दौर की यादों को जिंदा रखने में जुटे हुए हैं. इन लोगों के लिए विंटेज कारें सिर्फ़ शौक या परिवहन का साधन नहीं, बल्कि इतिहास के वे अनमोल पहिए हैं जो बीते युग की कहानियां सुनाते हैं. विंटेज कारों के शौक के चलते बकायदा एक एसोसिएशन भी बनाई गई है जिसकी शुरुआत 1995 में की गई थी.

कारों की मेंटेनेंस करना बड़ी चुनौती : विंटेज कारों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि " चंडीगढ़ में फरवरी में होने वाले रोज़ फ़ेस्टिवल और नवंबर में होने वाले चंडीगढ़ कार्निवल में इन कारों को हम प्रदर्शित करते हैं. देश भर से आए लोग इन कारों को निहारते हैं और इनके साथ फोटो खिंचवाते हैं. बलजीत सिंह के पास ऐसी 6 कारें हैं. उनके पास 1938 की सिट्रोएन कार भी है जो कभी इंदौर के महाराजा के पास थी. वे इस कार के चौथे मालिक हैं. उन्होंने इसे 1984 में सोलन से खरीदा था. वहीं उनके पास 1960 की शेवरले बिस्केन, 1948 की शेवरले फ़्लीटमास्टर, 1948 की एस्टन मार्टिन, 1971 की वोक्सवैगन बीटल, 1962 की मर्सिडीज-बेंज 190 भी है. इन गाड़ियों को संभालकर अच्छी कंडीशन में रखना भी आज किसी चुनौती से कम नहीं है क्योंकि ज्यादातर वे मैकेनिक जो इन कारों की मरम्मत करना जानते थे, वे अब जिंदा नहीं हैं."

विंटेज कारों का क्रेज : वहीं चंडीगढ़ विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब के संस्थापक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जे.एस.फुल्का ने बताया कि "हमारे विंटेज क्लब की कहानी बड़ी दिलचस्प है. मुझे शुरुआत से ही विंटेज कारों का क्रेज़ रहा है. हमारी आर्मी बैकग्राउंड में कई ऐसे ऑफ़िसर रहे हैं जिनके पास पुरानी कारों की बड़ी कलेक्शन है. मैंने अपने बचपन से इन विंटेज कार में ही सफ़र किया है और मुझे तब से ही इन्हें अपने पास रखने का एक जुनून रहा है."

क्लब बनाने की दिलचस्प कहानी : वे कहते हैं कि "विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब बनाने की कहानी भी काफी ज्यादा दिलचस्प है. आज से 40 साल पहले एक दिन मैं और बलजीत सिंह मनीमाजरा की तरफ़ जा रहे थे. उस दौरान हमने देखा कि मनीमाजरा में एक विंटेज कार खड़ी है, लेकिन उस पर गोबर से उपले बनाकर रखी गई है. उस कार के पास ही एक बुजुर्ग माता बैठी थी जिससे हमने पूछा कि क्या वे हमें वो कार दे सकती हैं. उन्होंने हमें तुरंत इनकार कर दिया. कार की ऐसी हालत देखकर हम दोनों को बहुत दुख पहुंचा. उनका कहना था कि कार के ऊपर गोबर के उपले जल्दी सूख जाते हैं. वहां से निराश होकर हमने फ़ैसला लिया कि अब हम विंटेज कारों को संजोने के लिए एक क्लब बनाएंगे ताकि इन पुरानी कारों को आगे आने वाली जेनरेशन के लिए सहेजकर रखा जा सके.

क्लब में 20 मेंबर : रिटायर्ड ब्रिगेडियर जे.एस.फुल्का ने कहा कि "इसके बाद हमने साल 1995 में विंटेज कार क्लब बनाई जिसमें आज कुल 20 लोग मेंबर हैं. हमारे क्लब में सबसे पुरानी कार 1925 की है, जो आज भी सही कंडीशन में काम कर रही है. उन्होंने बताया कि स्पेयर पार्ट्स की कमी और रखरखाव की मुश्किलें इन कारों को सुरक्षित रखना और भी चुनौतीपूर्ण बना देती हैं".

