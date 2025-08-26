चंडीगढ़ः भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार-2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी गई है. इस बार पूरे देश से 45 शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है. इसमें चंडीगढ़ यूटी की प्रवीण कुमारी एक मात्र टीचर शामिल हैं. इन विजेताओं को 5 सितंबर, शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने हाथों से पुरस्कार से सम्मानित करेंगी. इससे पहले 2022 में प्रवीण कुमारी को स्टेट अवार्ड से सम्मानित किया गया था. वहीं 2024 में स्पेशल रिकॉग्निशन अवॉर्ड फॉर आर्ट इंटीग्रेशन के लिए भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है.

पुरस्कार के रूप में 50 हजार की राशि और रजत पदक मिलेगाः चयनित शिक्षकों को पुरस्कार के रूप में 50 हजार की राशि, रजत पदक और प्रशस्ति पत्र मिलेगा. बता दें कि देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर हर साल यह पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय की ओर से दिया जाता है. चंडीगढ़ यूटी से 15 टीचर्स का नाम का प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए भेजा गया था, जिसमें सिर्फ प्रवीण कुमारी का ही चयन हुआ.

चंडीगढ़ की प्रवीण कुमारी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए चयनित (Etv Bharat)

कौन हैं प्रवीण कुमारीः शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल टीचर्स अवार्ड 2025 के लिए चयनित प्रवीण कुमारी चंडीगढ़ के सेक्टर 20 B स्थित गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी में टीजीटी (सोशल साइंस) के रूप में कार्यरत हैं, जो छात्र-छात्राओं के बीच अपने ऑनलाइन कंटेंट और 100 फीसदी बोर्ड रिजल्ट के लिए पॉपुलर हैं. 2010 से प्रवीण कुमारी इस स्कूल में कार्यरत हैं. पढ़ाने की अनूठी तकनीक के कारण छात्र-छात्राएं उन्हें खूब पसंद करते हैं. प्रवीण कुमारी दो पॉडकास्ट और एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं, जिसमें साक्षात्कार, नैतिक कहानियां और वैचारिक पाठ शामिल हैं. उनकी ओर से चार तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें विद्या चैनल, किशोर मंच, डीटीसी चंडीगढ़ और दीक्षा पोर्टल में वह 2021 से काम कर रही हैं. उनके पति रजनीश कुमार एक दवा कारोबारी हैं. उनका बेटा पार्थ बीटेक कर रहा है, वहीं बेटी प्राची एयर फोर्स स्कूल में कक्षा 9 में पढ़ती है.

घोषणा के साथ ही स्कूल में दौड़ी खुशी की लहरः सोमवार को शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी 20 बी की टीजीटी प्रवीण कुमारी के नाम की घोषणा के बाद से स्कूल में जश्न का माहौल है. स्कूल की प्रिंसिपल सीमा चौधरी, स्कूल काउंसलर मोनिका, पंजाबी टीचर सुनीता कुमारी, स्कूल के सभी शिक्षक और कर्मियों ने प्रवीण कुमारी को पुरस्कार के बधाई दी. दूसरी ओर वर्तमान और पूर्व छात्र-छात्राएं अपने प्रिय शिक्षिका को लगातार बधाई दे रहे हैं. घर पर भी पड़ोसी और रिश्तेदार की ओर से बधाई का तांता लगा हुआ है.

15 सालों से मेरे सब्जेक्ट का 100% रिजल्टः प्रवीण कुमारी

शिक्षिका प्रवीण कुमारी ने कहा कि मेरा मकसद रहता है कि मैं हमेशा बच्चों को हर एक चुनौती के लिए तैयार करू. आज भी कुछ ऐसी लड़कियां है जो किसी न किसी डर की वजह से खुलकर सामने नहीं आती है. मेरी कोशिश रहती है कि मैं उन सभी लड़कियों को इतना काबिल बनाऊं कि वह अपने लिए स्वयं फैसला ले सके. आज मेरे कई ऐसे छात्र हैं जो चंडीगढ़ पुलिस या आर्मी में जा चुकी हैं. मुझे उन पर गर्व होता है. मैं हमेशा बच्चों को एक समान रूप में देखती हूं. मेरे लिए कोई भी कमजोर बच्चा नहीं है. मेरी मेहनत का नतीजा है कि बीते 15 सालों से मेरे सब्जेक्ट का रिजल्ट 100% रहा है.

हर कदम पर परिवार ने दिया साथः शिक्षिका प्रवीण कुमारी ने अपने परिवार के बारे में बात करते हुए कहा कि मेरे पूरे परिवार का साथ मुझे हमेशा रहा है. मेरे पिताजी और मेरी माता दोनों शिक्षक के रूप में रिटायर्ड हैं. उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए मैं एक बेहतरीन शिक्षक बनने की कोशिश करती हूं. प्रवीण कुमारी ने आगे कहा कि जैसे हर एक पुरुष की कामयाबी के पीछे एक महिला का हाथ होता है, उसी तरह मेरी कामयाबी के पीछे मेरे पति का हाथ है. उनकी ओर से मुझे हर एक कदम पर साथ दिया जाता है. वहीं मेरे दो बच्चे हैं जो मुझे हर दिन आगे बढ़ने का हौसला देते हैं.



इन कारणों से प्रवीण कुमारी शिक्षकों में हैं खासः

प्रवीण कुमारी स्कूल में अलग-अलग तरह की गतिविधियों के लिए जानी जाती हैं. लड़कियों को गाइड करने के लिए स्टेट ट्रेनिंग कमीशन के तौर पर काम कर रही है. रोज इको क्लब की इंचार्ज भी हैं. 2022 में प्रवीण कुमारी को स्टेट अवार्ड से नवाजा गया था. 2024 में स्पेशल रिकॉग्निशन अवॉर्ड फॉर आर्ट इंटीग्रेशन के सम्मानित किया गया था. स्टेट लेवल रिकॉग्निशन कला स्मृति प्रोजेक्ट के लिए भी वह स्कूल में काम कर रही है. दो बार उन्हें राज्यपाल की ओर से भी बेस्ट इको क्लब का अवार्ड मिल चुका है. अपने ई-कंटेंट के लिए भी छात्राओं में लोकप्रिय हैं. उनकी ओर से चार तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिसमें विद्या चैनल, किशोर मंच, डीटीसी चंडीगढ़ और दीक्षा पोर्टल में वह 2021 से काम कर रही है. अध्यापिका प्रवीण कुमारी की ओर से दो पॉडकास्ट चैनल और एक यूट्यूब चैनल चलाया जाता है. प्रवीण कुमारी की ओर से लिखित आर्टिकल कई प्रतिष्ठित आकस्मिक पत्र-पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होता है





मुझे इस बात का गर्व है कि 15 अध्यापकों में से एक मात्र मेरे स्कूल की टीचर को नेशनल अवार्ड से नवाजा जा रहा है. जिस समय हमें इस बारे में पता चला था हमने पूरे स्कूल को छुट्टी होने के बावजूद भी रोका और अपने अध्यापक को सभी छात्रों और अध्यापकों की मौजूदगी में सम्मानित किया. इस बात का गर्व न सिर्फ मुझे बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को भी है. उनकी ओर से किए जाने वाले काम हमारे स्कूल के हर एक छात्रा के लिए प्रेरणा का स्रोत है. प्रवीण मैम टॉपर ही नहीं क्लास के बैक बैंचर को भी एक नजर से देखती हैं. बैक बैंचर को टॉपर बनाने के लिए मेहनत करती हैं. -सीमा चौधरी, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी

प्रवीण मैम हमारे स्कूल के लिए वरदान हैं. मैं यह कहती हूं कि मैम हमारे स्कूल का एक कोहिनूर हैं. मैं चाहती हूं कि मैं ही नहीं मेरे स्कूल का हर बच्चा मैम की तरह बने.-मोनिका, स्कूल काउंसलर

मैम बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं. जहां कहीं भी जाते हैं तो समा बांध देते हैं. मैम ऐसे पढ़ाती हैं कि हिस्ट्री ऐसे बोरिंग सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ाती हैं कि बच्चे इनसे पढ़ना चाहते हैं. बच्चे उन्हें खोजते हुए आते हैं कि मैम मेरा क्लास आप ले लो. मैं तो कहूंगी मैम पारस हैं किसी चीज को सोना बना देती हैं. जहां भी हाथ लगाती हैं उसमें जो बेहतर होता है उसे बाहर निकाल देती हैं.-सुनीता कुमारी, पंजाबी टीचर

छात्राओं ने कहा प्रवीण मैम इज बेस्ट टीचर: स्कूल की एक छात्रा ने कहा कि प्रवीण मैडम जिस तरह क्लास में पढ़ाती हैं, वह हर किसी को समझ आता है. वह अध्यापिका के साथ-साथ एक मां का भी एहसास देती हैं. वह हर एक सवाल को प्यार से समझती हैं. वहीं दूसरी छात्रा ने कहा कि जिस दिन प्रवीण मैम स्कूल नहीं आती हैं तो हम अक्सर उन्हें ढूंढने के लिए स्टाफ रूम पहुंच जाते हैं. वहीं उनके पढ़ने का ढंग इतना सरल और अच्छा है कि हर एक मुश्किल प्रश्न भी आसान लगने लगता है. इसके साथ ही वह हमें इको फ्रेंडली क्लब के साथ जोड़ते हुए पर्यावरण के बारे में भी जागरूक करती हैं. एक अन्य छात्रा ने कहा कि वह एक प्रेरणा का स्रोत हैं. हमारे सभी अध्यापकों में वह एक ऐसी टीचर हैं जो सबको साथ लेकर चलती है. वह हमारे स्कूल की सबसे बेस्ट टीचर है.



