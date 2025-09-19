ETV Bharat / bharat

चमोली नंदानगर आपदा, मलबे में दबे 8 लोगों की तलाश जारी, जोरों पर रेस्क्यू ऑपरेशन

चमोली नंदानगर आपदा ( फोटो सोर्स: @chamolipolice · )

Published : September 19, 2025 at 10:43 AM IST | Updated : September 19, 2025 at 10:56 AM IST

देहरादून: चमोली नंदानगर आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है. यहां मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है. बीती रात 16 घंटे बाद मलबे से दो लोगों को जिंदा निकला गया. जिसके बाद मलबे में जिंदगी की उम्मीद बढ़ गई है. अभी फिलहाल चमोली नंदानगर आपदा में 8 लोग लापता बताये जा रहे हैं. जिनकी तलाश के लिए पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ के जवान मलबे में मेहनत कर रहे हैं. चमोली नंदानगर आपदा प्रभावित इलाकों में पुलिस व प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ. एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर निरंतर जारी है. चमोली नंदानगर आपदा को लेकर पुलिस लगातार अपडेट दे रही है. चमोली पुलिस के हिसाब से अतिवृष्टि से प्रभावित नंदानगर क्षेत्र में राहत-बचाव कार्य जारी है. यहां अब तक 1 शव बरामद किया गया है. 2 ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. चमोली DM व SP लगातार हालातों की जानकारी ले रहे हैं. सीएम धामी भी चमोली नंदानगर आपदा के हालातों पर नजर बनाये हुए हैं. इसके साथ ही नंदप्रयाग–नंदानगर मार्ग अवरुद्ध है. जिसे खोलने के प्रयास जारी है.

