चमोली नंदानगर आपदा, मलबे में दबे 8 लोगों की तलाश जारी, जोरों पर रेस्क्यू ऑपरेशन
नंदानगर के कुंतारी लगाफाली, धुर्मा वार्ड में नुकसान हुआ है. यहां कई घर मलबे में डूबे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 19, 2025 at 10:43 AM IST|
Updated : September 19, 2025 at 10:56 AM IST
देहरादून: चमोली नंदानगर आपदा में रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है. यहां मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है. बीती रात 16 घंटे बाद मलबे से दो लोगों को जिंदा निकला गया. जिसके बाद मलबे में जिंदगी की उम्मीद बढ़ गई है. अभी फिलहाल चमोली नंदानगर आपदा में 8 लोग लापता बताये जा रहे हैं. जिनकी तलाश के लिए पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ के जवान मलबे में मेहनत कर रहे हैं.
चमोली नंदानगर आपदा प्रभावित इलाकों में पुलिस व प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ. एवं स्थानीय लोगों के सहयोग से रेस्क्यू एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर निरंतर जारी है. चमोली नंदानगर आपदा को लेकर पुलिस लगातार अपडेट दे रही है.
“मलबे की हर ईंट के पीछे एक जिंदगी की उम्मीद छिपी है।”— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 19, 2025
कठिन परिस्थितियों के बावजूद जवान हथौड़े और औज़ारों से छत तोड़कर भीतर दबे लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं।
⏳ हर सेकंड कीमती है – और जवान दिन-रात उम्मीदों को ज़िंदा रखने की जद्दोजहद में जुटे हैं। pic.twitter.com/fMzJL2bUDt
चमोली पुलिस के हिसाब से अतिवृष्टि से प्रभावित नंदानगर क्षेत्र में राहत-बचाव कार्य जारी है. यहां अब तक 1 शव बरामद किया गया है. 2 ग्रामीणों को हेलीकॉप्टर से सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है. चमोली DM व SP लगातार हालातों की जानकारी ले रहे हैं. सीएम धामी भी चमोली नंदानगर आपदा के हालातों पर नजर बनाये हुए हैं. इसके साथ ही नंदप्रयाग–नंदानगर मार्ग अवरुद्ध है. जिसे खोलने के प्रयास जारी है.
नंदानगर आपदा अपडेट— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 19, 2025
कुंतरी एवं धूर्मा गाँव आपदा प्रभावित क्षेत्र में मलबे में दबे व्यक्तियों को निकालने हेतु दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पुलिस, प्रशासन, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। pic.twitter.com/20X7U8ViJU
17 सितंबर की रात नंदानगर क्षेत्र के कुंतरी, धुर्मा गांव में अतिवृष्टि से हालात बिगड़े. जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, घटना में पहले 12 लोगों के मलबे में लापता होने की खबर आई. जिसमें से 2 लोगों के शव बरामद किये गये. दो व्यक्तियों का मलबे से सकुशल रेस्क्यू किया गया. 8 लोग अभी भी लापता हैं. जिनके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है. कुंतारी लगाफाली, धुर्मा वार्ड में में 27 से 30 भवन व गौशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं.
✨ नंदानगर आपदा में जीवन की जीत – 16 घंटे बाद मलबे से निकला सकुशल ✨— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 18, 2025
नंदानगर की भीषण आपदा के बीच आज उम्मीद की किरण तब दिखी जब लगभग 16 घंटे तक मलबे में दबे रहने के बाद एक व्यक्ति को ज़िंदा बाहर निकाला गया। pic.twitter.com/BXiaIrqHTY
चमोली जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को बाधित मार्गों को शीघ्र सुचारु करने, प्रभावित परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट करने और भोजन और पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.
𝐍𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐑𝐞𝐬𝐜𝐮𝐞 𝐔𝐩𝐝𝐚𝐭𝐞 pic.twitter.com/fGYoaHeFnl— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) September 18, 2025
कुंतरी लगा फाली के प्रभावित परिवारों के लिए सैती प्राथमिक विद्यालय, मरिया आश्रम और पूर्ति निरीक्षक गोदाम में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं. धुरमा गांव के लगभग 25 और सेरा गांव के लगभग 12 प्रभावित परिवारों के लिए शिविरों की व्यवस्था तहसील प्रशासन द्वारा की जा रही हैं.
