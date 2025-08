ETV Bharat / bharat

दिल्ली में मॉर्निंग वॉक पर निकली तमिलनाडु की सांसद से झपटमारी, पुलिस अफसरों में मचा हड़कंप - CHAIN SNATCHING CONGRESS MP R SUDHA

दिल्ली में कांग्रेस सांसद से चेन स्नैचिंग की वारदात ( ETV Bharat )

Published : August 4, 2025 at 11:35 AM IST | Updated : August 4, 2025 at 11:49 AM IST

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन में बीचों-बीच कांग्रेस सांसद के साथ लूट की घटना का मामला सामने आया है. बताया गया कि तमिलनाडु हाउस के ठीक बाहर कुछ लोगों ने कांग्रेस सांसद आर सुधा की सोने की चेन छीन ली. वहीं, इस घटना से पुलिस अफसरों में हड़कंप मच गया है और मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी है.

सांसद ने गृह मंत्री को लिखा पत्र वही, इस घटना के बाद कांग्रेस सांसद ने देश के गृहमंत्री को एक पत्र लिखा है. इस दौरान उन्होंने लिखे पत्र में जानकारी देते हुए बताया लिखा कि, "आज सुबह चेन छीनने और चोट लगने की शिकायत. मैं, आर. सुधा, तमिलनाडु के मयिलादुथुराई लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित एक सांसद हूँ. और मैं नियमित रूप से नई दिल्ली में संसदीय कार्यवाही और संसदीय समिति की बैठकों जैसे अन्य संवैधानिक कर्तव्यों में भाग लेती हूँ. चूंकि मेरे जैसे कुछ माननीय सांसदों के लिए नई दिल्ली में आधिकारिक आवास अभी तक तैयार नहीं हुआ है, इसलिए मैं पिछले एक वर्ष से तमिलनाडु हाउस (कमरा संख्या 301) में रह रही हूं. महोदय, मेरी आदत है कि जब भी मुझे समय मिलता है मैं सुबह टहलने चली जाति हूं. आज 4 अगस्त, 2025 (सोमवार) को, मैं और राज्यसभा की एक अन्य महिला सांसद रजती, तमिलनाडु भवन से बाहर टहलने के लिए निकलीं. सुबह लगभग 6:15-6:20 बजे, जब हम पोलैंड दूतावास के गेट-3 और गेट-4 के पास थे, तभी एक व्यक्ति, जिसने पूरा हेलमेट पहना हुआ था और जिससे उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, स्कूटी पर सवार होकर विपरीत दिशा से हमारे पास आया और मेरी सोने की चेन छीनकर भाग गया"

आगे वो पत्र में लिखती है कि "सर, चूँकि वह उल्टी दिशा में धीरे-धीरे आ रहा था, इसलिए मुझे शक नहीं हुआ कि वह चेन स्नैचर हो सकता है. जैसे ही उसने मेरी गर्दन से चेन खींची, मेरी गर्दन पर चोट लग गई. मैं किसी तरह गिरने से बची, और हम दोनों मदद के लिए चिल्लाए. कुछ देर बाद, हमें दिल्ली पुलिस की एक मोबाइल गश्ती गाड़ी दिखाई दी और हमने उनसे शिकायत की. हमें सलाह दी गई कि हम लिखित में शिकायत दर्ज कराएँ और संबंधित पुलिस थाने में जाएँ. आप नेता ने बीजेपी सरकार से पूछे सवाल घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की. पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज कर लिया है. वहीं, इस घटना पर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की बीजेपी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं. दिल्ली के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि दिल्ली में यह कोई नई घटना नहीं है. ये रोज की बात है. दिल्ली में चेन, मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं आम हो गईं कि लोग FIR दर्ज कराने से भी कतराने लगे हैं. लोगों को पता है कि कुछ होने वाला नहीं है. इस मामले पर पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. आरोपियों का पता लगाने और आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच के लिए कई पुलिस टीमें तैनात की गई हैं. वहीं, पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों से भी बात कर रही है और घटना के समय इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जांच कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि तमिलनाडु भवन और आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. ये भी पढ़ें- हनीट्रैप घोटाला : थोड़ा लाभ देकर विश्वास जीता, फिर सॉफ्टवेयर कर्मचारी को लगा दी 1.48 करोड़ की चपत - ONLINE HONEYTRAP SCAM

