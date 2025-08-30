सतारा: महाराष्ट्र के पुणे जिले में सातारा पुलिस ने एक कुख्यात अपराधी को एनकाउंटर में मार गिराया. यह मुठभेड़ शनिवार को पुणे जिले के शिकारपुर के पास हुई. पुलिस के मुताबिक, अपराधी का लखन भोसले है, जो घरों में सेंधमारी और चेन स्नैचिंग की वारदातों में शामिल था. लखन भोसले सातारा जिल के खटाव तालुका का निवासी था.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस टीम लखन को गिरफ्तार करने गई थी, इस दौरान उसने पुलिस पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में गोली चलाई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने लखन के साथी अमर केरी को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस के मुताबिक, लखन भोसले के शिकारपुर में मौजूद होने की सूचना मिलने के बाद उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया. चेन स्नैचिंग की कई वारदातों में शामिल भोसले को कमर में गोली लगी. बाद में वह घायल हो गया. उसके हमले में चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

सिटी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मस्के ने बताया कि सतारा के कृष्णानगर इलाके की एक महिला बुधवार को सुबह की सैर पर निकली थी, तभी बाइक पर आए तीन बदमाशों में से दो ने धारदार हथियार से महिला को धमकाया और उसके गले से चेन खींचकर मौके से फरार हो गए. चेन स्नैचिंग की बढ़ती घटनाओं के चलते, सातारा सिटी पुलिस ने एक विशेष टीम के माध्यम से जांच शुरू की थी. कुख्यात अपराधी लखन भोसले और उसके साथियों द्वारा इस अपराध को अंजाम देने की जानकारी सामने आने के बाद, पुलिस ने उसे खोज निकाला.

पुलिस अधिकारी मस्के ने बताया कि संदिग्ध आरोपी लखन भोसले और उसके साथी के पुणे जिले के शिकरापुर के पास होने की जानकारी मिलने के बाद सातारा पुलिस ने जाल बिछाया. गिरफ्तारी से बचने के लिए लखन भोसले ने पुलिस पर धारदार हथियार से हमला करने की कोशिश की. इसलिए, पुलिस ने आत्मरक्षा में उस पर गोली चलाई. इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन उसकी मृत्यु हो चुकी थी.

लखन पर दर्ज थे 28 गंभीर अपराध

उन्होंने बताया कि लखन भोसले के खिलाफ सातारा, सांगली, पुणे और कुछ अन्य जिलों में चोरी, डकैती, चेन स्नैचिंग, चोरी सहित 28 गंभीर अपराध दर्ज थे. वडगांव निंबालकर पुलिस ने उसके खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की थी. जमानत मिलने के बाद, उसने फिर से अपराध करना शुरू कर दिया था.

यह भी पढ़ें- लगातार बारिश से कलिम्पोंग में भूस्खलन, NH-10 बंद; दहशत में पर्यटक