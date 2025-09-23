ETV Bharat / bharat

CGHS को लेकर सरकार का नया ऐलान, केंद्रीय कर्मचारी-पेंशनभोगियों के परिवारों को लेकर बड़ा फैसला

नई दिल्ली: भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoH&FW) ने केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना (CGHS) और केंद्रीय सेवा (मेडिकल अटेंडेंस) नियम के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. दरअसल, हाल ही में जारी एक ज्ञापन के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सेवारत/पेंशनभोगी) के आश्रित ट्रांसजेंडर बच्चे और भाई-बहन अब उम्र की परवाह किए बिना चिकित्सा लाभ प्राप्त कर सकेंगे.

यह निर्णय ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के प्रावधानों के अनुरूप है. 16 सितंबर 2025 के सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसजेंडर बच्चे या भाई-बहन पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित होने चाहिए, जिसकी परिभाषा और आय सीमा स्वास्थ्य मंत्रालय की 2016 की अधिसूचना में पहले ही निर्धारित की जा चुकी है. इसके अतिरिक्त उनके पास ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत मान्य, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए.

समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम

16 सितंबर 2025 के सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ट्रांसजेंडर बच्चों या भाई-बहनों को पूरी तरह से आर्थिक रूप से आश्रित होना चाहिए, जिसकी परिभाषा और आय सीमा स्वास्थ्य मंत्रालय की 2016 की अधिसूचना में पहले ही निर्धारित की जा चुकी है. यह कदम न केवल समावेशिता की दिशा में एक बड़ा कदम है, बल्कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के परिवार के सदस्यों को भी राहत प्रदान करता है, जिन्हें पहले इन लाभों से वंचित रखा गया था.