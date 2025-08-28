रायगढ़: छत्तीसगढ़ की पुरातन नगरी रही रायगढ़ में 40वें चक्रधर समारोह का आगाज हुआ. प्रदेश के राज्यपाल रमेन डेका ने इस ऐतिहासिक समारोह का शुभारंभ किया. उन्होंने इस अवसर पर कहा कि चक्रधर समारोह हमें अतीत की स्वर्णिम स्मृतियों से जोड़ता है और हमारे अमूल्य विरासत को संजोने का महान संकल्प है. राजा चक्रधर सिंह ने कला और संस्कृति को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का जो सपना रायगढ़ की धरती से देखा था, यह उत्सव उस स्वप्न का प्रतीक है. राज्यपाल ने संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह को नमन किया.
छत्तीसगढ़ के शानदार 25 साल हुए पूरे: इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि छत्तीसगढ़ के 25 वर्षों की स्वर्णिम यात्रा को हम रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं. इस दौरान छत्तीसगढ़ की संस्कृति को समृद्ध बनाने में चक्रधर समारोह का योगदान अग्रणी है.
असम और छत्तीसगढ़ में बहुत गहरा संबंध है और ब्रिटिश काल में इस प्रदेश से लोग असम गए थे. श्रीमंत शंकरदेव ने साहित्य और कला के संरक्षण के जो प्रयास असम में किए थे, वही प्रयास महाराज चक्रधर ने रायगढ़ की धरती से किया. असम में राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा- रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़
रायगढ़ की धरती ऐतिहासिक धरोहर: राज्यपाल महोदय ने कहा कि रायगढ़ की धरती भारतीय शास्त्रीय कला और संस्कृति की अनमोल धरोहर है. रायगढ़ घराने की छाप न केवल देश में बल्कि विश्वभर में है. राजा चक्रधर सिंह ने कथक नृत्य को नई ऊंचाइयां दीं और अपनी रचनाओं नर्तन सर्वस्व बनाया. उन्होंने तालतोय निधि और राग रत्न मंजूषा के माध्यम से संगीत और नृत्य को नई दिशा दी.
कला हमारे भीतर संवेदनाओं को जगाती है और जीवन को सुंदर बनाती है. आधुनिकता की दौड़ में जब लोग संस्कृति से दूर हो रहे हैं, तब ऐसे आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़े रखते हैं. रायगढ़ का नाम लेते ही हमारे मन में संगीत की मिठास, नृत्य की लय और कला के रंग दिखाई देते हैं- रमेन डेका, राज्यपाल, छत्तीसगढ़
रायगढ़ की जनता इस परंपरा को सहेजे: राज्यपाल ने कहा कि रायगढ़ ही वही धरती है जहां बिस्मिल्ला खाँ की शहनाई, हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी और पं. जसराज सहित साहित्य जगत के महान विभूतियों के सुर गूंजते रहे हैं. उन्होंने इस खास मौके पर रायगढ़ की जनता को इस महान परंपरा को सहेजने और आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं दी.
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहे मौजूद: इस आयोजन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे. उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है. आदिकाल से ही संगीत, नृत्य और साहित्य जैसी विधाएं राजाओं के आश्रय में पल्लवित होती आई हैं. इन्हीं परंपराओं ने भारत को नई ऊंचाइयां दी हैं.राजा चक्रधर ने जब कथक में केवल जयपुर और बनारस घराने ही प्रसिद्ध थे, उस समय रायगढ़ घराने की स्थापना कर उन्होंने भारतीय संस्कृति को समृद्ध किया.
आज यह समारोह उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को स्मरण करने का गौरवशाली अवसर है. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सक्षम और सशक्त नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को नक्सल छवि से मुक्ति मिल रही है और प्रदेश अब संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है. नक्सलवाद से जूझते हुए जिस प्रदेश को कभी पिछड़ेपन की दृष्टि से देखा जाता था, वही आज अपनी लोककलाओं और पर्यटन स्थलों के कारण विश्व स्तर पर पहचान बना रहा है- गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री
वित्त मंत्री ओपी चौधरी और सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह रहे मौजूद: इस अहम आयोजन में वित्त मंत्री ओपी चौधरी और राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह भी मौजूद रहे. ओ पी चौधरी ने कहा कि चक्रधर समारोह को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं.साथ ही रायगढ़ में लगातार विकास कार्यों को गति मिल रही है, जिससे यहां की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान और अधिक मजबूत हो रही है.
राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि आज दिल्ली से आए अतिथियों ने चक्रधर समारोह को गरिमामयी बनाया है. संगीत सम्राट राजा चक्रधर सिंह ने कथक नृत्य को नई पहचान दी.उन्होंने विधिवत प्रशिक्षण से रायगढ़ घराने को प्रतिष्ठा दिलाई और इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थापित किया.उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि एक गोंड आदिवासी राजा द्वारा कथक नृत्य को इस ऊंचाई तक पहुंचाना इतिहास के स्वर्णिम अध्याय के रूप में हमेशा याद किया जाएगा.