ETV Bharat / bharat

पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट को दांत से काटा, 7 टांके लगे, पुलिस ने दर्ज किया केस

छत्तीसगढ़ में एक चौंकाने वाली घटना घटी है. एक पत्नी ने अपने पति के प्राइवेट पार्ट को दांत से काट डाला.

Raigarh Lailunga area
रायगढ़ में वारदात (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 6, 2025 at 8:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायगढ़: छत्तीसगढ़ के वनांचल जिले रायगढ़ से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. पत्नी ने दांतों से पति का प्राइवेट पार्ट काट दिया है. घटना को जिसने भी सुना वह चौंक गया, रायगढ़ के लैलूंगा थाना क्षेत्र के गांव बनेकेला की यह घटना है. घायल अवस्था में पीड़ित पति को अस्पताल में भर्ती कराया गया. पति के प्राइवेट पार्ट में 5 से 7 टांके लगने की सूचना है, पति की शिकायत पर पुलिस ने पत्नी पर केस दर्ज कर लिया है. वारदात की जांच की जा रही है.

कब की है पूरी घटना ?: रायगढ़ की लैलूंगा पुलिस के मुताबिक यह घटना 3 अक्टूबर दोपहर 2 बजे की है.भाभी और ननद के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हो रही थी. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों की आपस में जमकर मारपीट होने लगी, इसे देखकर पति ने बीच-बचाव की कोशिश की. पति की इस कोशिश से महिला नाराज हो गई.

रायगढ़ की लैलूंगा पुलिस (ETV BHARAT)

दांत से प्राइवेट पार्ट को काट डाला: गुस्से में महिला ने अपने पति पर ही हमला कर दिया. घटना में पीड़ित पति पहले से शराब की नशे में था. जिससे पत्नी और भी आक्रोशित हो गयी, वह गुस्से में इतनी अधिक तिलमिला गयी कि उसने दांत से अपने पति के प्राइवेट पार्ट को काट डाला. इसके बाद लहूलुहान अवस्था में दर्द से कराहते हुए पति घर से बाहर भागा, आसपास के लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया.

Raigarh Lailunga Hospital
रायगढ़ लैलूंगा अस्पताल (ETV BHARAT)

यह घटना 3 अक्टूबर के दोपहर की है. पत्नी ने पति के प्राइवेट पार्ट को दांत से काट लिया है. इसके बाद पति के गुप्तांग में 5 से 7 टांके लगे हैं. पति की शिकायत पर पत्नी के खिलाफ मारपीट गाली गलौज और अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया है, पति की हालत फिलहाल सामान्य है. मामले में विवेचना की जा रही है- रोहित बंजारे, थाना प्रभारी, लैलूंगा थाना

पत्नी ने पति की पिटाई भी की : प्राप्त सूचना के अनुसार नशे में धुत्त पति की पत्नी ने जमकर पिटाई भी की है. पत्नी के हमले से घायल 33 वर्षीय शख्स पेशे से राजमिस्त्री है, जो 30 वर्षीय पत्नी और 3 बच्चों के साथ रहता है. पत्नी का विवाद पति की बहन से हो रहा था. जिसके कारण पत्नी भड़की हुई थी. पत्नी ने जब पति का प्राइवेट पार्ट दांत से काटा. तब मौके पर मौजूद परिजनों ने आनन-फानन में युवक को लैलूंगा अस्पताल पहुंचाया. जिसकी वजह से उसकी जान बच पाई.

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, चैतन्य बघेल को 13 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत

स्कूल परिसर में मिला अज्ञात शव, पुलिस तफ्तीश में जुटी

जांजगीर चांपा में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, राइस मिल को लेकर बढ़ा तनाव, किसानों की हुई फसल बर्बाद

For All Latest Updates

TAGGED:

WIFE BIT HUSBAND PRIVATE PARTRAIGARH LAILUNGA AREAरायगढ़ में क्राइमरायगढ़ लैलंगा पुलिसCG CRIME NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer : जल संचय क्रांति में देश का मॉडल बना छत्तीसगढ़, मोर गांव मोर पानी ने समझाया बूंद-बूंद की कीमत

सड़क पर 10 फीट लंबा किंग कोबरा, पर्यटकों के हाथ पांव फूले, वन विभाग ने किया रेस्क्यू

बिलद्वार गुफा की त्रासदी के 12 साल बाद अब रामगढ़ के संकट की चिंता

सलवा जुडूम : शांति यात्रा से पलायन की पीड़ा तक, नक्सली नासूर से जूझते छत्तीसगढ़ के दर्द की अंतहीन कथा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.