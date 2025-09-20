केंद्र लद्दाख के नेताओं के साथ फिर से शुरू करेगा बातचीत, एचपीसी की बैठक 6 अक्टूबर को
लद्दाख के नेताओं के साथ ताजा वार्ता मुख्य मांगों पर होगी, जिनमें राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची का दर्जा और प्रशासनिक सुरक्षा शामिल हैं.
Published : September 20, 2025 at 8:28 PM IST
श्रीनगर: भारत सरकार लद्दाख के नेताओं के साथ फिर से बातचीत शुरू करेगी. इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए सुरक्षा उपायों पर हाई पावर कमेटी (HPC) की अगली बैठक 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली है.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एचपीसी का गठन लद्दाख के राजनीतिक नेतृत्व की प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था. इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी समुदायों के लिए छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, एक समर्पित लोक सेवा आयोग की स्थापना और लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल थे.
इस बीच, लद्दाख के कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की है.
उन्होंने कहा, "अंततः गृह मंत्रालय ने लद्दाखी नेतृत्व के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है - उम्मीद है कि ये वार्ताएं लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के संदर्भ में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगी."
उन्होंने आगे कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि ये वार्ताएं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होंगी. ये परिणामोन्मुखी होनी चाहिए."
इससे पहले लद्दाख के प्रतिनिधियों - मुख्य रूप से लेह एपेक्स बॉडी (LAB), कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों के बीच अंतिम औपचारिक बैठक 27 मई, 2025 को नई दिल्ली में हुई थी.
इस सत्र के साथ ही चल रही वार्ता में चार महीने का विराम आ गया, क्योंकि 20 मई को प्रस्तावित प्रारंभिक बैठक स्थगित कर दी गई थी. वार्ता की बहाली क्षेत्रीय नेताओं और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के बढ़ते दबाव के बीच हुई है.
रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर 10 सितंबर, 2025 को 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई.
वांगचुक ने कहा कि हड़ताल 2 अक्टूबर तक जारी रहेगी, जो गांधी जयंती के दिन है, जिसे उन्होंने आंदोलन के लिए एक “ऐतिहासिक दिन” बताया.
लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वांगचुक ने सरकारी बातचीत में देरी पर अपनी निराशा व्यक्त की थी. उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के साथ बातचीत लगभग दो महीने पहले बंद हो गई थी.
उन्होंने कहा, "जब मुख्य मांगों पर चर्चा शुरू होने वाली थी, तब सरकार ने दूसरी बैठक नहीं बुलाई."
उन्होंने भाजपा को हिमालयी क्षेत्र के लिए छठी अनुसूची के सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के उसके पूर्व चुनावी वादे की भी याद दिलाई थी.
वांगचुक ने कहा था, "आगामी परिषद चुनावों से पहले वादा पूरा किया जाना चाहिए." भूख हड़ताल वांगचुक और एलएबी द्वारा पहले दी गई चेतावनियों के बाद की गई है, जिन्होंने जुलाई में घोषणा की थी कि अगर केंद्र बातचीत करने में विफल रहा तो वे उपवास शुरू करेंगे.
गृह मंत्रालय ने 20 और 28 जुलाई के लिए बैठकें निर्धारित की थीं, एलएबी और केडीए के प्रतिनिधियों ने कहा कि उनकी मांगों के समाधान में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है.
