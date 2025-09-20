ETV Bharat / bharat

केंद्र लद्दाख के नेताओं के साथ फिर से शुरू करेगा बातचीत, एचपीसी की बैठक 6 अक्टूबर को

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने नई दिल्ली में लद्दाख का प्रतिनिधित्व करने वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति के साथ बैठक की अध्यक्षता की ( file photo courtesy- Sajjad Kargili )

श्रीनगर: भारत सरकार लद्दाख के नेताओं के साथ फिर से बातचीत शुरू करेगी. इस बारे में अधिकारियों ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए सुरक्षा उपायों पर हाई पावर कमेटी (HPC) की अगली बैठक 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में होने वाली है.

गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता में एचपीसी का गठन लद्दाख के राजनीतिक नेतृत्व की प्रमुख मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था. इसमें पूर्ण राज्य का दर्जा, आदिवासी समुदायों के लिए छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा, एक समर्पित लोक सेवा आयोग की स्थापना और लोकसभा में प्रतिनिधित्व बढ़ाने के प्रस्ताव शामिल थे.

इस बीच, लद्दाख के कार्यकर्ता सज्जाद कारगिली ने भी इस घटनाक्रम की पुष्टि की है.

उन्होंने कहा, "अंततः गृह मंत्रालय ने लद्दाखी नेतृत्व के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया है - उम्मीद है कि ये वार्ताएं लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के संदर्भ में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का मार्ग प्रशस्त करेंगी."

उन्होंने आगे कहा, "हम उम्मीद करते हैं कि ये वार्ताएं सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होंगी. ये परिणामोन्मुखी होनी चाहिए."

इससे पहले लद्दाख के प्रतिनिधियों - मुख्य रूप से लेह एपेक्स बॉडी (LAB), कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारियों के बीच अंतिम औपचारिक बैठक 27 मई, 2025 को नई दिल्ली में हुई थी.

इस सत्र के साथ ही चल रही वार्ता में चार महीने का विराम आ गया, क्योंकि 20 मई को प्रस्तावित प्रारंभिक बैठक स्थगित कर दी गई थी. वार्ता की बहाली क्षेत्रीय नेताओं और नागरिक समाज कार्यकर्ताओं के बढ़ते दबाव के बीच हुई है.

रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने लेह एपेक्स बॉडी के साथ मिलकर 10 सितंबर, 2025 को 35 दिनों की भूख हड़ताल शुरू की, जिसमें लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और क्षेत्र को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग की गई.