नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को बुधवार को 'जन सुनवाई' नामक एक जन शिकायत सुनवाई के दौरान हुए हमले के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है.

सीआरपीएफ के जवान गुरुवार सुबह दिल्ली पुलिस से उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने के लिए 20-22 सीआरपीएफ जवान तैनात किए गए हैं. चौबीसों घंटे सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय के आसपास अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं.

दिल्ली के सभी सांसदों ने मिलकर जाना हालचाल

दिल्ली के सभी सांसदों ने की सीएम से मुलाकात

बता दें कि आज सुबह सीएम आवाज पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी और बीजेपी सांसद योगेन्द्र चंदोलिया सीएम रेखा गुप्ता से मिलने सीएम आवास पहुंचे.

"मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वास्थ्य अब ठीक है"

सीएम आवास पर सीएम से मुलाकात के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का स्वास्थ्य अब ठीक है...जनसुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा. पुलिस अपना काम कर रही है...हम जांच के निष्कर्ष का इंतजार कर रहे हैं..."

सीएम रेखा गुप्ता से मुलाकात कर केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा, "आज हम सभी सांसद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिलने आए हैं...वो बिल्कुल स्वस्थ हैं...इस विषय पर पुलिस अपना काम कर रही है...मुख्यमंत्री का जनता से मिलना अनवरत जारी रहेगा..."

"मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निडर हैं और उनका मनोबल बना हुआ है"

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "...मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता निडर हैं और उनका मनोबल बना हुआ है...वो उसी आत्मीयता से लोगों से मिलती रहेंगी और दिल्ली को प्रगति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काम करती रहेंगी...आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा..."

जनसुनवाई को दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला: बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हर बुधवार को अपने आवास पर 'जनता सुनवाई' आयोजित करती हैं, जहां वे सीधे लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करती हैं. बीते दिन जनसुनवाई कार्यक्रम में भी भारी भीड़ थी. मुख्यमंत्री एक-एक कर लोगों से मिल रही थीं, तभी सुबह साढ़े आठ बजे करीब एक व्यक्ति ने उनके पास आने का प्रयास किया. उसने कुछ पेपर फेकें और थप्पड़ मारने की कोशिश की. सीएम दफ्तर में पहुंचे प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, उस व्यक्ति ने अचानक मुख्यमंत्री की ओर कुछ कागजात फेंके और मारने की कोशिश की. हालांकि, मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत एक्शन में आकर उन्हें बचा लिया. इस घटना से वहां अफरा-तफरी मच गई.

