हैदराबाद: केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-765 के हैदराबाद-श्रीशैलम खंड पर चार लेन वाले एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. इस परियोजना पर 7668 करोड़ की अनुमानित लागत आने वाली है. इस परियोजना का उद्देश्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच संपर्क में सुधार लाना और यात्रा के समय को लगभग 45 मिनट कम करना है.

प्रस्तावित मार्ग नल्लामाला वन और अमराबाद बाघ अभयारण्य से होकर गुजरता है. इसके पर्यावरणीय प्रभावों को लेकर पहले चिंताएं जताई गई थी. एक समय एक भूमिगत सड़क को एक विकल्प के रूप में माना गया था. हालाँकि केंद्र अब मामूली बदलावों के साथ मूल एलिवेटेड कॉरिडोर योजना पर आगे बढ़ रहा है.

54.915 किलोमीटर लंबी यह परियोजना नगरकुरनूल जिले के अचम्पेट मंडल के ब्राह्मणपल्ली से अमराबाद मंडल के मन्नानूर होते हुए श्रीशैलम पत्थलगंगा तक जाएगी. इसमें से 45.19 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा और 9.725 किलोमीटर हिस्सा जमीन की सहत पर होगा. वन्यजीवों की अधिकता वाले क्षेत्रों में, जानवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 300 मीटर लंबा पुल बनाया जाएगा. यह एलिवेटेड रोडवे 30 फीट ऊँचा होगा. इससे वन क्षेत्र में निर्बाध यात्रा संभव होगी. डोमलपेंटा और श्रीशैलम के बीच एक सस्पेंशन ब्रिज भी योजना का हिस्सा है.

परियोजना का विवरण

प्रस्तावित लंबाई: 54.915 किमी

एलिवेटेड कॉरिडोर की लंबाई: 45.19 किमी

ग्रेड रोड की लंबाई: 9.725 किमी

कुल भूमि अधिग्रहण: 148 हेक्टेयर

वन भूमि: 129 हेक्टेयर

गैर-वन भूमि: 19 हेक्टेयर

पूरा होने पर यह कॉरिडोर नल्लामाला वन क्षेत्र से श्रीशैलम तक सीधी पहुँच प्रदान करेगा और अंतरराज्यीय संपर्क में उल्लेखनीय सुधार करेगा.