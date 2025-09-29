मोदी सरकार पर बिफरे उमर अब्दुल्ला, कहा- जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों के साथ किया विश्वासघात
जेके सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहाकि केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को राज्य का दर्जा देने के अपने वादों को पूरा करने में विफल रही.
Published : September 29, 2025 at 10:48 AM IST
नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र पर अपने वादों को पूरा न करके लद्दाख और जम्मू-कश्मीर दोनों के साथ विश्वासघात करने और राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी करके अविश्वास बढ़ाने का आरोप लगाया है.
वरिष्ठ पत्रकार और लेखिका हरिंदर बावेजा की नवीनतम पुस्तक, "दे विल शूट यू, मैडम: माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट" के विमोचन के अवसर पर रविवार को बोलते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार पहले जम्मू-कश्मीर और अब लद्दाख के लिए अपने रोडमैप पर अमल करने में विफल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि लद्दाख को "असंभव" आश्वासनों से गुमराह किया गया है.
उन्होंने कहा, "जब आप चाहते थे कि वे (लद्दाख) हिल काउंसिल चुनावों में हिस्सा लें, तो आपने उन्हें छठी अनुसूची देने का वादा किया था. सभी जानते थे कि लद्दाख को छठी अनुसूची देना लगभग असंभव था. एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले इस क्षेत्र के लिए एक बड़ी रक्षा उपस्थिति की आवश्यकता होती है, जिसे छठी अनुसूची असंभव बना देती है. फिर भी, आपने चुनावी भागीदारी दिलाने के वादे किए."
55 वर्षीय नेता ने लद्दाखी नेताओं, खासकर जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के प्रति रुख में अचानक आए बदलाव की भी आलोचना की.
उन्होंने पूछा "एक सज्जन, जो कल तक प्रधानमंत्री की पर्यावरण योद्धा के रूप में प्रशंसा कर रहे थे और 2019 में लद्दाखियों के सपनों को पूरा करने के लिए उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दे रहे थे... तब किसी ने उनमें कोई दोष नहीं पाया. आज, अचानक, हमें एक पाकिस्तानी कनेक्शन मिल गया. दो दिन पहले, ऐसा कुछ नहीं था. यह कहाx से आया?"
लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की माँग के समर्थन में 24 सितंबर को हुए विरोध प्रदर्शनों ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए.
इस घटना के बाद, विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वालों में शामिल वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में ले लिया गया.
जम्मू-कश्मीर की राज्य का दर्जा बहाल करने की माँग पर, अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा, "आपने हमें बताया था कि यह तीन चरणों वाली प्रक्रिया है. पहले परिसीमन, फिर चुनाव और अंत में राज्य का दर्जा. पहले दो चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन तीसरा चरण अभी तक पूरा नहीं हुआ है. और फिर आपको आश्चर्य हो रहा है कि विश्वास की कमी क्यों है."
अब्दुल्ला ने आगाह किया कि हाल के संसद और विधानसभा दोनों चुनावों में जम्मू-कश्मीर के निवासियों की अभूतपूर्व भागीदारी के बावजूद, अविश्वास की कमी जनता का विश्वास कम कर रही है.
उन्होंने राज्य के दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों की ओर भी इशारा किया, जिसमें केंद्र से जम्मू-कश्मीर का दर्जा बहाल करने के अपने वादे को पूरा करने का आग्रह करने वाले याचिकाकर्ताओं को पहलगाम आतंकी हमले जैसी "जमीनी हकीकतों" पर विचार करने के लिए कहा गया था.
अब्दुल्ला ने कहा कि यह "बेहद दुखद" है कि यह मामला सीमा पार की घटनाओं से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, उन्होंने पूछा, "क्या अब पाकिस्तान यह तय करेगा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए या नहीं?" उन्होंने कहा, "क्योंकि हर बार जब हम राज्य के दर्जे के करीब पहुंचेंगे, तो पहलगाम जैसी घटना घटेगी और हमें फिर से वापस भेज दिया जाएगा." उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य के दर्जे का इस्तेमाल अच्छे व्यवहार के लिए "प्रलोभन" के रूप में नहीं किया जा सकता.
इस बात पर जोर देते हुए कि मुद्दा कश्मीर की जमीन का नहीं, बल्कि "कश्मीरियों" का है. अब्दुल्ला ने कहा कि लोग फिर से स्वामित्व की सच्ची भावना महसूस करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, "हम नामकरण में वह छोटा सा अंतर लाते हैं, और आप ज़मीन पर बहुत बड़ा बदलाव लाते हैं... और उन्होंने (लोगों ने) पिछले दो-तीन सालों में आपको बार-बार यह दिखाया है. वे चाहते हैं कि उनका स्वामित्व हो, उनकी बात सुनी जाए, उनका सम्मान किया जाए."
वहीं पैनल चर्चा में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी शामिल हुए.
रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित "दे विल शूट यू, मैडम", बावेजा के संघर्ष क्षेत्रों में गहराई तक जाने और कठिन इलाकों की कहानियों को सामने लाने के सफर को दर्शाती है. पंजाब की खूनी सड़कों से लेकर जम्मू-कश्मीर के अस्थिर युद्धक्षेत्र तक, और फिर पाकिस्तान और तबाह अफगानिस्तान तक.
