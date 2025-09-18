केंद्र ने टिकाऊ कृषि प्रणाली के लिए फसल विविधीकरण पर जोर दिया
कृषि मंत्री के मुताबिक भारत में चावल और गेहूं का उत्पादन वैश्विक स्तर पर है. ऐसे में दालों और तिलहन पर ध्यान देना होगा.
Published : September 18, 2025 at 5:27 PM IST
नई दिल्ली: तिलहन और दलहन के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय कृषि मंत्रालय प्रति हेक्टेयर उत्पादकता पर विशेष जोर देते हुए पैदावार बढ़ाने की योजना तैयार करेगा. मंत्रालय एक स्थायी कृषि प्रणाली के लिए फसल विविधीकरण की आवश्यकता पर जोर दे रहा है और दलहन- तिलहन पर विशेष ध्यान केंद्रित करेगा.
फसल विविधीकरण के महत्व को समझाते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दलहन और तिलहन की खेती न केवल मृदा स्वास्थ्य में सुधार करती है, बल्कि पोषण सुरक्षा को मजबूत करने और किसानों की आय बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.
उन्होंने कहा, "भारत का चावल और गेहूं का प्रोडक्शन पहले से ही वैश्विक स्तर पर है, इसलिए दलहन और तिलहन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. प्रति हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी पर विशेष जोर देते हुए पैदावार बढ़ाने के लिए एक रणनीति विकसित की जाएगी."
दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर
चावल और गेहूं की तुलना में दलहन और तिलहन का उत्पादन कम होने के बारे में बताते हुए चौहान ने आगे कहा, "मैंने ICAR के वैज्ञानिकों से आग्रह किया है कि दलहन और तिलहन का उत्पादन बढ़ाने में कोई कसर न छोड़ें. साथ ही ऐसी नई किस्में विकसित की जाएं, जो अधिक उपज देने में सक्षम हों."
वहीं, दलहन और तिलहन पर विशेष जोर देते हुए फसल विविधीकरण पर बोलते हुए हरियाणा सरकार के प्रधान सचिव पंकज अग्रवाल ने मृदा स्वास्थ्य, पोषण सुरक्षा और किसानों की आय बढ़ाने के लिए दलहन और तिलहन को बढ़ावा देने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, अधिक टिकाऊ फसल पद्धतियों की ओर रुख करने की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया. अग्रवाल ने जोर देकर कहा, "राज्यों में सफल फसल विविधीकरण के लिए नीतिगत समर्थन, जागरूकता और बाज़ार संपर्क प्रमुख फैक्टर हैं."
छत्तीसगढ़ सरकार की सचिव (कृषि) शहला निगार ने कहा, "संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने और जमीनी स्तर पर किसानों तक लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न योजनाओं के बीच रणनीतिक समन्वय आवश्यक है."
इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए संयुक्त सचिव (कृषि एवं किसान कल्याण) अन्बलगन पी ने कहा कि किसानों के लिए फसल विविधीकरण दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने की रणनीति है. उन्होंने कहा, "डायवर्सिफिकेशन न केवल किसानों की आय बढ़ाने में योगदान देता है, बल्कि मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और कृषि जोखिमों को कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है."
राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन
लोकसभा के आंकड़ों के अनुसार सरकार घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने और प्राथमिक तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के उद्देश्य से खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रयास करने हेतु राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन - तिलहन (NMEO-OS) लागू कर रही है.
रिसर्च प्रोजेक्ट
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) तिलहन की उच्च उपज देने वाली जलवायु-रोधी किस्मों के विकास के लिए संकर विकास और जीन संपादन पर दो प्रमुख अनुसंधान परियोजनाएं भी लागू कर रही है. परिणामस्वरूप, पिछले 11 वर्षों (2014-2025) के दौरान देश में व्यावसायिक खेती के लिए नौ वार्षिक तिलहनों की 432 उच्च उपज देने वाली किस्मों/संकरों को अधिसूचित किया गया, जिनमें रेपसीड-सरसों की 104, सोयाबीन की 95, मूंगफली की 69, अलसी की 53, तिल की 34, कुसुम की 25, सूरजमुखी की 24, अरंडी की 15 और नाइजर की 13 किस्में शामिल हैं, जैसा कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हाल ही में लोकसभा को सूचित किया.
ब्रीडर बीज
लोकसभा के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों (2019-20 से 2023-24) के दौरान, विभिन्न तिलहनों की मांग वाली किस्मों के लगभग 1,53,704 क्विंटल प्रजनक बीज का उत्पादन किया गया और किसानों के लिए प्रमाणित गुणवत्ता वाले बीज में रूपांतरण हेतु सार्वजनिक/निजी बीज एजेंसियों को आपूर्ति की गई. एनएमईओ-ओएस के अंतर्गत देश भर में 600 से अधिक मूल्य श्रृंखला क्लस्टरों की पहचान की गई है, जो प्रतिवर्ष 10 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को कवर करते हैं.
