2 साल से कम उम्र के बच्चों को न पिलाएं कफ सिरप, केंद्र ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्ली: केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक एडवाइजरी जारी कर निर्देश दिया है कि दो साल से कम उम्र के बच्चों को खांसी और सर्दी की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) द्वारा जारी यह परामर्श मध्य प्रदेश में कथित रूप से दूषित कफ सिरप से बच्चों की मौत की खबरों के बीच आया है.

इस बीच, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पाया कि मध्य प्रदेश में जांचे गए सिरप के किसी भी नमूने में डायथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) या एथिलीन ग्लाइकॉल (ईजी) नहीं पाया गया. डायथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल दो ऐसे कंटामिनेंट्स हैं जो किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले डीजीएचएस ने एडवाइजरी में कहा कि खांसी की दवाइयां आमतौर पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सही नहीं हैं. एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि, अधिक उम्र के लोगों के लिए इनका उपयोग सावधानीपूर्वक नैदानिक ​​मूल्यांकन, गहन पर्यवेक्षण, उचित खुराक के सख्त पालन, न्यूनतम प्रभावी अवधि और कई दवाओं के संयोजन से बचने पर आधारित होना चाहिए.

डीजीएचएस की डॉ. सुनीता शर्मा की तरफ से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि इसके अलावा, लोगों को डॉक्टरों के नुस्खों का पालन करने के प्रति भी जागरूक किया जा सकता है. इसमें बच्चों के लिए कफ सिरप के विवेकपूर्ण और तर्कसंगत नुस्खे और वितरण पर जोर दिया गया है.

एडवाइजरी में आगे कहा गया है कि, बच्चों में होने वाली ज्यादातर गंभीर खांसी की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं और अक्सर बिना किसी दवाई के ठीक हो जाती हैं. एडवाइजरी में सभी स्वास्थ्य सेवा केंद्रों और क्लिनिकल ​​प्रतिष्ठानों से कहा गया है कि वे अच्छे मैन्यूफेक्चरिंग प्रथाओं के तहत निर्मित और दवा-ग्रेड एक्सीपिएंट्स से तैयार उत्पादों की खरीद और वितरण सुनिश्चित करें.

एडवाइजरी में आग कहा गया है कि, देखभाल के इन मानकों को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में चिकित्सकों और दवाइयों के वितरकों का संवेदनशील होना आवश्यक है.