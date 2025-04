ETV Bharat / bharat

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे भड़के, बोले- माफी मांगो वरना ... - SATISH CHANDRA DUBEY

केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ( ANI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : April 19, 2025 at 10:28 AM IST | Updated : April 19, 2025 at 10:54 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने फिल्म निर्माता अनुराग कश्यप के विवादास्पद बयान की निंदा की है. मंत्री ने कहा कि उन्हें अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए. 17 अप्रैल को अनुराग कश्यप ने फिल्म फुले को लेकर उठे विवाद पर टिप्पणी की थी. इसी दौरान उन्होंने कहा था कि जब भी देश में किसी भी जाति के विषय को केंद्र में रखकर फिल्म बनाई जाती है, तो न सिर्फ उस पर सवाल उठाए जाते हैं, बल्कि उन पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है. केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने कहा कि अनुराग ने अपनी टिप्पणी में एक जाति को टारगेट किया है और उन्हें लगता है कि वह ऐसा करके बच सकते हैं. उन्होंने कहा कि यदि वह ऐसा सोचते हैं, तो उनका ये भ्रम है, उन्हें जनता के सामने माफी मांगनी चाहिए. दुबे ने कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो हमलोग चुप नहीं बैठेंगे. दुबे ने यह टिप्पणी सोशल मीडिया एक्स पर की. विवाद बढ़ने के बाद अनुराग कश्यप ने माफी मांग ली. उन्होंने कहा कि उनके बयान के बाद उनके परिवार को धमकी मिल रही है. उनके आसपास के लोगों को टारगेट किया जा रहा है. उन्होंने आगे कहा, "अगर आप माफी की तलाश में हैं, तो मैं माफी मांगता हूं, लेकिन ब्राह्मणों, कृपया महिलाओं को छोड़ दें - यहां तक ​​कि शास्त्र भी इतनी शालीनता सिखाते हैं, सिर्फ मनुस्मृति ही नहीं. खुद तय करें कि आप वास्तव में किस तरह के ब्राह्मण हैं." हालांकि, अनुराग के बयान के बाद उनके खिलाफ शिकायत भी दर्ज हुई है. बॉम्बे हाई कोर्ट के एक वकील ने मुंबई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है. अनुराग कश्य़प ने कहा कि मेरे बयान से एक पंक्ति को निकालकर विवाद बढ़ाया गया, यह सही नहीं है और ऐसा ट्रेंड बढ़ता जा रहा है. उन्होंने कहा कि फिर भी मैंने माफी मांग ली है, क्योंकि कोई भी बयान मेरे परिवार, मेरी बेटी और मेरे दोस्तों की सुरक्षा से बढ़कर नहीं है. अनुराग कश्यप की फिल्म 'फुले' ज्योतिराव औ सावित्रीबाई फुले पर आधारित है. मुख्य भूमिका में प्रतीक गांधी और पत्रलेखा हैं. फिल्म 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है. फिल्म फुले को लेकर एक खास जाति समुदाय ने कहा था कि उन्हें इस फिल्म में अलग परिदृश्य में दिखाया गया है. ये भी पढ़ें : कर्नाटक में 'जनेऊ' पहनकर परीक्षा हॉल में प्रवेश करने से रोका, एक छात्र की परीक्षा छूटी

