रायपुर पहुंचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, कल बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में होंगे शामिल

लालबाग मैदान में आयोजन: गृह मंत्री शाह के साथ मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रिमंडल के कई मंत्री भी बस्तर दौरे पर रहेंगे. मुरिया दरबार के बाद शाह ऐतिहासिक लालबाग मैदान में आयोजित स्वदेशी मेला में शामिल होंगे और आमसभा को संबोधित करेंगे. यहां वे मांझी चालकी और ट्राईबल कमेटी के प्रमुखों के साथ दोपहर का भोजन भी करेंगे.

इस तरह रहेगा कार्यक्रम: अमित शाह 4 अक्टूबर की दोपहर 12 बजे जगदलपुर पहुंचेंगे. यहां वे सबसे पहले दंतेश्वरी मंदिर में देवी की पूजा कर विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की अहम रस्म मुरिया दरबार में शामिल होंगे. इस दौरान मांझी, चालकी, कोटवार, पटेल और मेंबर-मेंबरिन से समस्याओं को सुनेंगे और उनके निराकरण का आश्वासन भी देंगे.

रायपुर: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं. रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया. 4 अक्टूबर को वे जगदलपुर में बस्तर दौरे पर रहेंगे. इसे लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. पूरे बस्तर संभाग में 3 लेयर में सुरक्षा घेरा बनाया गया है. सभी सुरक्षा कैंप और थानों को हाई अलर्ट मोड पर रखा गया है. वहीं बॉर्डर इलाकों में नाकाबंदी कर सघन जांच की जा रही है.

सुरक्षा को लेकर सभी कैंप और थानों के साथ बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. गृह मंत्री के दौरे को लेकर जनता में भी खासा उत्साह है. और लोग बड़ी संख्या में उनके कार्यक्रमों में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं- बस्तर आईजी सुंदरराज पी.

दौरे से पहले बड़ी संख्या में नक्सल सरेंडर: बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में विजयादशमी के दिन 103 नक्सलियों ने सरेंडर किया है. सरेंडर करने वाले सभी नक्सलियों पर कुल 1 करोड़ से ज्यादा का इनाम घोषित था. सरेंडर करने वाले 5 नक्सलियों पर 8-8 लाख का इनाम था, वहीं 4 पर 5-5 लाख का इनाम था. ज्यादातर नक्सली संगठन में एक्टिव पदों पर तैनात थे.

दीपक बैज ने दौरे और सरेंडर पर सवाल उठाए: बड़ी संख्या में नक्सलियों के सरेंडर करने की टाइमिंग पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि, शाह के दौरे से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में सरेंडर करना संदिग्ध लगता है. एक ओर नक्सली ग्रामीणों की हत्या कर रहे हैं, दूसरी ओर पुलिस मुठभेड़ हो रही है और साथ ही सैकड़ों नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं. यह विरोधाभासी घटनाएं सरकार की साख पर सवाल खड़े करती हैं.

समर्पित नक्सलियों का पूरा प्रोफाइल सार्वजनिक होना चाहिए- दीपक बैज, पीसीसी चीफ

'डैमेज कंट्रोल करने आ रहे शाह': दीपक बैज ने बीजेपी पर गुटबाजी का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि कैबिनेट विस्तार के बाद वरिष्ठ विधायक नाराज और उपेक्षित हैं. सरकार भ्रष्टाचार और कानून-व्यवस्था में पूरी तरह विफल है. डैमेज कंट्रोल के लिए ही अमित शाह का दौरा हो रहा है. बस्तर दौरा केवल बहाना है.

हालांकि, यह पहला मौका होगा जब कोई केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर दशहरा में शामिल हो रहा है. नक्सलवाद खत्म करने की तय डेडलाइन 31 मार्च 2026 से ठीक 6 महीने पहले हो रहे इस दौरे को बेहद खास माना जा रहा है.