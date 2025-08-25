ETV Bharat / bharat

इन राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी एडवांस सैलरी, जानें कब जारी होगा वेतन? - CENTRAL GOVT EMPLOYEES

केंद्र सरकार ने कुछ राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगस्त 2025 की सैलरी समय से पहले जारी करने का फैसला किया है.

Advance Salary
इन राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों को एडवांस मिलेगी सैलरी (सांकेतिक तस्वीर)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2025 at 1:28 PM IST

3 Min Read

नई दिल्ली: सरकार ने गणपति और ओणम के अवसर पर कुछ राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगस्त 2025 की सैलरी, वेजेज और पेंशन समय से पहले जारी करने का फैसला किया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी बिना किसी वित्तीय चिंता के त्योहार का आनंद उठा सकें.

यह एडवांस सैलरी और पेंशन महाराष्ट्र और केरल के कर्मचारियों के लिए जारी की जाएगी. मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त की सैलरी 26 अगस्त मंगलवार को जारी की जाएगी.

Central Govt Employees
वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिस (Ministry Of finance)

कब मिलेगी सैलरी?
इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में डिफेंस, पोस्ट ऑफिस और टेलीम्युनिकेशन समेत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन 26 अगस्त 2025, मंगलवार को जारी की जाएगी. चूंकि, 27 अगस्त को गणपति उत्सव है, इसलिए यह फैसला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया.

बैंक-PAO के माध्यम दी जाएगी पेंशन
वित्त मंत्रालय के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की अगस्त 2025 की वेजेज भी 26 अगस्त को एडवांस दी जाएगी. जिन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है, उनको अगस्त की पेंशन भी बैंक-PAO के माध्यम से जारी की जाएगी.

केरल में केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगी एडवांस सैलरी
इसके अलावा केरल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 25 अगस्त 2025 सोमवार को जारी की जाएगी, ताकि वे ओणम के अवसर पर अपने खर्चों की योजना बना सकें. केरल में केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की मजदूरी भी इसी दिन एडवांस में मिलेगी.

आगामी ओणम फेस्टिवल से पहले, अगस्त 2025 महीने की सैलरी, वेजेज और पेंशन 25 अगस्त 2025, सोमवार को समय से पहले जारी की जाएगी. जिन कर्मचारियों को एडवांस सैलरी दी जाएगी, उनमें डिफेंस, पोस्ट और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केरल में केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की वेजेज भी इसी दिन एडवांस जारी किया जाएगा. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एडवांस पेमेंट माना जाएगा और पूरे महीने की सैलरी, वेजेज या पेंशन के निर्धारण के बाद आवश्यक एडजस्टमेंट किया जाएगा. ऐसे में अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो अगस्त 2025 के सैलरी, वेजेज, पेंशन से किया जाएगा.

इसको लेकर संबंधित विभागों और मंत्रालयों से कहा गया है कि वे इस निर्देश को अपने कार्यालयों तक पहुंचाएं. इसके अलावा सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी अपनी सभी बैंक ब्रांच से इस आदेश की सूचना देने के लिए कहा है, ताकि कर्मचारियों को होने वाले भुगतान में कोई देरी न हो.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: टीचर्स की मांग, तत्काल लागू किया जाए नया पे कमीशन

नई दिल्ली: सरकार ने गणपति और ओणम के अवसर पर कुछ राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगस्त 2025 की सैलरी, वेजेज और पेंशन समय से पहले जारी करने का फैसला किया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी बिना किसी वित्तीय चिंता के त्योहार का आनंद उठा सकें.

यह एडवांस सैलरी और पेंशन महाराष्ट्र और केरल के कर्मचारियों के लिए जारी की जाएगी. मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त की सैलरी 26 अगस्त मंगलवार को जारी की जाएगी.

Central Govt Employees
वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिस (Ministry Of finance)

कब मिलेगी सैलरी?
इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में डिफेंस, पोस्ट ऑफिस और टेलीम्युनिकेशन समेत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन 26 अगस्त 2025, मंगलवार को जारी की जाएगी. चूंकि, 27 अगस्त को गणपति उत्सव है, इसलिए यह फैसला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया.

बैंक-PAO के माध्यम दी जाएगी पेंशन
वित्त मंत्रालय के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की अगस्त 2025 की वेजेज भी 26 अगस्त को एडवांस दी जाएगी. जिन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है, उनको अगस्त की पेंशन भी बैंक-PAO के माध्यम से जारी की जाएगी.

केरल में केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगी एडवांस सैलरी
इसके अलावा केरल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 25 अगस्त 2025 सोमवार को जारी की जाएगी, ताकि वे ओणम के अवसर पर अपने खर्चों की योजना बना सकें. केरल में केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की मजदूरी भी इसी दिन एडवांस में मिलेगी.

आगामी ओणम फेस्टिवल से पहले, अगस्त 2025 महीने की सैलरी, वेजेज और पेंशन 25 अगस्त 2025, सोमवार को समय से पहले जारी की जाएगी. जिन कर्मचारियों को एडवांस सैलरी दी जाएगी, उनमें डिफेंस, पोस्ट और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केरल में केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की वेजेज भी इसी दिन एडवांस जारी किया जाएगा. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एडवांस पेमेंट माना जाएगा और पूरे महीने की सैलरी, वेजेज या पेंशन के निर्धारण के बाद आवश्यक एडजस्टमेंट किया जाएगा. ऐसे में अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो अगस्त 2025 के सैलरी, वेजेज, पेंशन से किया जाएगा.

इसको लेकर संबंधित विभागों और मंत्रालयों से कहा गया है कि वे इस निर्देश को अपने कार्यालयों तक पहुंचाएं. इसके अलावा सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी अपनी सभी बैंक ब्रांच से इस आदेश की सूचना देने के लिए कहा है, ताकि कर्मचारियों को होने वाले भुगतान में कोई देरी न हो.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: टीचर्स की मांग, तत्काल लागू किया जाए नया पे कमीशन

For All Latest Updates

TAGGED:

ADVANCE SALARYSALARY IN ADVANCEKERALAMAHARASHTRACENTRAL GOVT EMPLOYEES

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

भारत वहीं से तेल खरीदेगा जहां उसे सबसे अच्छा सौदा मिलेगा: रूस में भारतीय दूत

भारत कर सकेगा ट्रंप के कृषि शुल्कों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल, जानिए कैसे

भारतीय शेयर बाजार में सोमवार को दिखी मजबूती, निफ्टी 24,941 और सेंसेक्स 81,558 पर

सस्ती कीमत पर लॉन्च हुई शानदार लुक्स वाली Renault Kiger Facelift, जानें क्या हैं फीचर्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.