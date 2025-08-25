नई दिल्ली: सरकार ने गणपति और ओणम के अवसर पर कुछ राज्यों में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए अगस्त 2025 की सैलरी, वेजेज और पेंशन समय से पहले जारी करने का फैसला किया है. सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि कर्मचारी और पेंशनभोगी बिना किसी वित्तीय चिंता के त्योहार का आनंद उठा सकें.

यह एडवांस सैलरी और पेंशन महाराष्ट्र और केरल के कर्मचारियों के लिए जारी की जाएगी. मंत्रालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त की सैलरी 26 अगस्त मंगलवार को जारी की जाएगी.

वित्त मंत्रालय ने जारी किया नोटिस (Ministry Of finance)

कब मिलेगी सैलरी?

इसमें कहा गया है कि महाराष्ट्र में डिफेंस, पोस्ट ऑफिस और टेलीम्युनिकेशन समेत सभी केंद्रीय कर्मचारियों को अगस्त महीने की सैलरी और पेंशन 26 अगस्त 2025, मंगलवार को जारी की जाएगी. चूंकि, 27 अगस्त को गणपति उत्सव है, इसलिए यह फैसला कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया.

बैंक-PAO के माध्यम दी जाएगी पेंशन

वित्त मंत्रालय के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार महाराष्ट्र में कार्यरत केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की अगस्त 2025 की वेजेज भी 26 अगस्त को एडवांस दी जाएगी. जिन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से पेंशन दी जाती है, उनको अगस्त की पेंशन भी बैंक-PAO के माध्यम से जारी की जाएगी.

केरल में केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगी एडवांस सैलरी

इसके अलावा केरल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी 25 अगस्त 2025 सोमवार को जारी की जाएगी, ताकि वे ओणम के अवसर पर अपने खर्चों की योजना बना सकें. केरल में केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की मजदूरी भी इसी दिन एडवांस में मिलेगी.

आगामी ओणम फेस्टिवल से पहले, अगस्त 2025 महीने की सैलरी, वेजेज और पेंशन 25 अगस्त 2025, सोमवार को समय से पहले जारी की जाएगी. जिन कर्मचारियों को एडवांस सैलरी दी जाएगी, उनमें डिफेंस, पोस्ट और टेलीकॉम विभाग के कर्मचारी भी शामिल हैं.

वित्त मंत्रालय के ऑफिस मेमोरेंडम में कहा गया है कि केरल में केंद्रीय औद्योगिक कर्मचारियों की वेजेज भी इसी दिन एडवांस जारी किया जाएगा. मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह एडवांस पेमेंट माना जाएगा और पूरे महीने की सैलरी, वेजेज या पेंशन के निर्धारण के बाद आवश्यक एडजस्टमेंट किया जाएगा. ऐसे में अगर कोई एडजस्टमेंट होता है तो अगस्त 2025 के सैलरी, वेजेज, पेंशन से किया जाएगा.

इसको लेकर संबंधित विभागों और मंत्रालयों से कहा गया है कि वे इस निर्देश को अपने कार्यालयों तक पहुंचाएं. इसके अलावा सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी अपनी सभी बैंक ब्रांच से इस आदेश की सूचना देने के लिए कहा है, ताकि कर्मचारियों को होने वाले भुगतान में कोई देरी न हो.

