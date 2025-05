ETV Bharat / bharat

हैक हुई सेंट्रल कोल्ड फील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट, हैकर ने लिखा- ' Pakistan's cyber have awakened' - WEBSITE HACKED

रांची: भारत सरकार के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल का वेबसाइट हैक हो गया है. कंपनी की वेबसाइट www.centralcoalfields.in को क्लिक करने पर Hacked By Mr Habib404 के हवाले से मैसेज डिस्प्ले हो रहा है. इसमें लिखा गया है कि You thought you were safe, but we are everywhere.... हैकर ने यह भी लिखा है कि ' Pakistan's cyber have awakened' . वेबसाइट हैक होने के बाद सीसीएल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है. सिस्टम को ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहे हैं.

इस बाबत ईटीवी भारत की टीम ने सीसीएल के जनरल मैनेजर सिस्टम से बात की. उन्होंने कहा कि वेबसाइट हैक होने की सूचना सही है. उन्होंने यह भी बताया कि इसकी जानकारी सुबह के वक्त मिली थी, तब से कंप्यूटर और सिस्टम से जुड़े इंजीनियर्स इसे ठीक करने में लगे हुए हैं. उनसे पूछा गया कि सिस्टम कब तक दुरुस्त हो जाएगा ? इस पर उनका कहना था कि यह कहना अभी मुश्किल है.

सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड का वेबसाइट हैक. (फोटो-ईटीवी भारत)

आपको बता दें कि केंद्रीय कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय रांची के दरभंगा हाउस में है. सीसीएल की स्थापना 1956 में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के रूप में हुई थी. सीसीएल के पास 38 उत्पादक कोयला खदानें हैं. कंपनी के साथ परिचालन कोयला क्षेत्र और सात वाशरी भी हैं. कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 87.55 मिलियन टन कोयला उत्पादन कर अब तक का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया है. कंपनी की उपलब्धि में आम्रपाली, बरकासयाल, मगध, पिपरवार, उत्तर कर्णपुरा, रजरप्पा और राजहरा समेत कई प्रमुख परियोजनाओं की अहम भूमिका रही है.