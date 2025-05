ETV Bharat / bharat

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड की वेबसाइट हुई फंक्शनल, गड़बड़ी दूर करने के लिए 6 घंटे तक हुई माथापच्ची - WEBSITE RESTORED

रांचीः भारत सरकार के उपक्रम कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी सीसीएल की वेबसाइट को रिस्टोर कर दिया गया है. 13 मई की सुबह 11:00 बजे साइबर अपराधियों ने सीसीएल की वेबसाइट में सेंध लगाई थी. वेबसाइट को दोबारा फंक्शनल करने के लिए सिस्टम इंजीनियरों की टीम को करीब 6 घंटे तक कड़ी मेहनत करनी पड़ी. शाम 5:00 के करीब वेबसाइट फंक्शनल हो गई.

सीसीएल के प्रवक्ता आलोक कुमार ने ईटीवी भारत को बताया कि अब सिस्टम एक्सपर्ट की टीम फोरेंसिक जांच में जुट गई है. यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि सीसीएल की वेबसाइट में गड़बड़ी कैसे हुई थी. उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि वेबसाइट का सारा डाटा सुरक्षित है. पूर्व में भी वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की कोशिश हो चुकी है. इस घटना से सबक लेते हुए एक स्ट्रांग प्रोटेक्टिंग लेयर तैयार किया जा रहा है, ताकि भविष्य में दोबारा ऐसा ना हो सके. ‌

सीसीएल की वेबसाइट के साथ हुई थी छेड़छाड़

साइबर अपराधियों ने सीसीएल की वेबसाइट में सेंध लगा दी थी. कंपनी की वेबसाइट www.centralcoalfields.in को क्लिक करने पर Hacked By Mr Habib404 के हवाले से मैसेज डिस्प्ले हो रहा था. इसमें लिखा गया था कि You thought you were safe, but we are everywhere.... हैकर ने यह भी लिखा है कि ' Pakistan's cyber have awakened'. वेबसाइट में सेंध लगने के बाद सीसीएल प्रबंधन में हड़कंप मच गया था.

ये भी पढ़ें-