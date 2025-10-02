बापू से जुड़ी हैं गिरिडीहवासियों की यादें, 'देशबंधु कोष' के लिए लोगों ने किया था सहयोग, हर किसी के जेहन में आया था स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा

बापू से जुड़ी हैं गिरिडीहवासियों की यादें, 'देशबंधु कोष' के लिए लोगों ने किया था सहयोग, हर किसी के जेहन में आया था स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा
महात्मा गांधी की गिरिडीह यात्रा के सौ वर्ष होने को हैं. सौ वर्ष बाद उनसे जुड़ी स्मृतियां तरो ताजा हो उठी हैं.
गिरिडीह: दौर था अंग्रेजों को भगाने का. जोश थी आजादी दिलवाने की, इसी दौर में आज से सौ वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ऊर्फ महात्मा गांधी ऊर्फ बापू का आगमन गिरिडीह की धरती पर हुआ था. 6-7 अक्टूबर 1925 को बापू गिरिडीह आए थे. बापू की स्मृतियां आज भी लोग संजोये हुए हैं. अब सौ वर्ष होने पर जिला प्रशासन 'गांधी जी की गिरिडीह यात्रा का शताब्दी समारोह' मना रहा है.
समारोह 6 और 7 अक्तूबर को मनाया जाना है. इसके लिए गिरिडीह में गांधी आगमन शताब्दी समारोह आयोजन समिति का गठन भी किया जा चुका है. समिति ने कार्यक्रम की रुपरेखा भी तैयार कर ली है. समिति के प्रभाकर कुमार के अनुसार, 6 अक्टूबर को पहले विचार गोष्टी का आयोजन होगा, फिर पैदल यात्रा आरम्भ होगी. यह यात्रा दूसरे दिन भी चलेगी और 7 अक्टूबर को इसका समापन होगा. अब जब इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है तो नई पीढ़ी के जेहन में बार-बार महात्मा गांधी की गिरिडीह यात्रा को जानने की उत्सुकता भी बढ़ी है. इस खबर में ईटीवी भारत आपको बता रहा है कि सौ वर्ष पहले बापू जब गिरिडीह आए थे तो क्या हुआ था. इस कार्यक्रम को लेकर स्मारिका का भी प्रकाशन हुआ है.
खरगडीहा पहुंचे थे बापू
जानकार प्रभाकर बताते हैं कि 6 अक्टूबर को बापू खरगडीहा पहुंचे थे. बताते हैं कि बिहार के अनुभव में इसका जिक्र भी है. बापू खरगडीहा से पैदल ही गिरिडीह आए और यहां के बाद मधुपुर गए थे. देशबंधु कोष की स्थापना के साथ-साथ चरखा, खादी और स्वदेशी के प्रसार में आयोजित यात्रा ने गिरिडीह के लोगों में स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा भर दी थी. जिसका फल मिला और स्वतंत्रता संग्राम में यहां के लोगों की भागीदारी भी दिखी.
बापू के भाषण से अभिभूत हुई थी महिलाएं, देश के लिए दे डाला गहना-नगदी
7 अक्टूबर 1925 को बापू गिरिडीह नगर पहुंचे थे. यहां पर सभा की थी. सभा को सम्बोधित करते हुए बापू ने कहा था 'स्वराज केवल राजनैतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है, यह तभी साकार होगा जब हर घर में चरखा होगा और व्यक्ति सत्य, अहिंसा का पालन करेगा'. इस सभा में बापू ने महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा था 'स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान केवल परदे के पीछे नहीं रहना चाहिए'. बापू के इस भाषण से यहां मौजूद महिलाओं ने अपने पास उपलब्ध जेवरात-नगदी देशहित के लिए समर्पित कर दिया था. यही स्थिति गिरिडीह से पहले खरगडीहा में देखने को मिली थी. प्रभाकर बताते हैं कि पुस्तक में इन बातों का जिक्र है. यहां खादी को पहनने का जोर भी बापू ने दिया था तो गिरिडीह की सभा में यहां के लोगों की देशभक्ति और त्याग देखकर बापू काफी अभिभूत हुए थे.
"गिरिडीह की यह पुण्यभूमि उस अविस्मरणीय क्षण की साक्षी है, जब गांधी जी ने अपने आह्वान से मानो चेतना की नई ज्योति प्रज्वलित कर दी थी. उन्होंने यहां की माताओं, बहनों और बेटियों के साहस को नमन करते हुए कहा था कि स्वतंत्रता की मशाल तभी प्रखर होगी जब नारी शक्ति आगे आकर उसका संधान करेगी. उनके शब्द केवल उपदेश नहीं थे, बल्कि ममतामयी पुकार थी. एक ऐसी पुकार जिसने गृहस्थ जीवन की सीमाओं में बंधी महिलाओं को राष्ट्र के आकाश में उड़ान भरने की प्रेरणा दी. यह वही क्षण था जब त्याग और संघर्ष की अग्नि गिरिडीह की नारियों के हृदय में और भी प्रज्वलित हुई." - कल्पना मुर्मू सोरेन, विधायक, गांडेय
कार्यक्रम को झारखंड सरकार का भी सहयोग
इस कार्यक्रम को झारखंड सरकार का भी सहयोग देखने को मिल रहा है. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंत्री सुदिव्य कुमार रहेंगे. मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि 'गिरिडीह की धरती का सौभाग्य है कि 6-7 अक्टूबर 1925 को उसने महात्मा गांधी के पावन चरणों का स्पर्श पाया. यह वही क्षण था जब वंचितों के हितैषी देशबंधु स्मारक कोष के लिए जनमानस ने अपने गहने, अपनी फसल, अपनी कमाई और अपने अश्रुपूरित विश्वास को अर्पित कर राष्ट्र की सेवा का अमर संकल्प लिया.
उन्होंने कहा कि आज, जब हम गांधी जी के उस ऐतिहासिक प्रवास की शताब्दी मना रहे हैं, तो यह स्मारिका केवल कागज पर लिखे शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि त्याग, सेवा और आत्मबल की उस गाथा का जीवंत स्मरण है जिसने भारत को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया. गांधी जी का संदेश हमें आज भी पुकारता है- "सत्य ही हमारा शस्त्र बने, अहिंसा ही हमारी शक्ति बने, और सहयोग ही हमारा पथ बने" यदि हम इन मूल्यों को जीवन में उतारें तो यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी उस महात्मा को, जिन्होंने साधनों की पवित्रता के बल पर स्वतंत्रता का स्वप्न साकार किया.'
