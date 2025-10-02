ETV Bharat / bharat

बापू से जुड़ी हैं गिरिडीहवासियों की यादें, 'देशबंधु कोष' के लिए लोगों ने किया था सहयोग, हर किसी के जेहन में आया था स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा

गिरिडीह: दौर था अंग्रेजों को भगाने का. जोश थी आजादी दिलवाने की, इसी दौर में आज से सौ वर्ष पूर्व राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी ऊर्फ महात्मा गांधी ऊर्फ बापू का आगमन गिरिडीह की धरती पर हुआ था. 6-7 अक्टूबर 1925 को बापू गिरिडीह आए थे. बापू की स्मृतियां आज भी लोग संजोये हुए हैं. अब सौ वर्ष होने पर जिला प्रशासन 'गांधी जी की गिरिडीह यात्रा का शताब्दी समारोह' मना रहा है.

समारोह 6 और 7 अक्तूबर को मनाया जाना है. इसके लिए गिरिडीह में गांधी आगमन शताब्दी समारोह आयोजन समिति का गठन भी किया जा चुका है. समिति ने कार्यक्रम की रुपरेखा भी तैयार कर ली है. समिति के प्रभाकर कुमार के अनुसार, 6 अक्टूबर को पहले विचार गोष्टी का आयोजन होगा, फिर पैदल यात्रा आरम्भ होगी. यह यात्रा दूसरे दिन भी चलेगी और 7 अक्टूबर को इसका समापन होगा. अब जब इस कार्यक्रम की तैयारी चल रही है तो नई पीढ़ी के जेहन में बार-बार महात्मा गांधी की गिरिडीह यात्रा को जानने की उत्सुकता भी बढ़ी है. इस खबर में ईटीवी भारत आपको बता रहा है कि सौ वर्ष पहले बापू जब गिरिडीह आए थे तो क्या हुआ था. इस कार्यक्रम को लेकर स्मारिका का भी प्रकाशन हुआ है.

जानकारी देते समाज के जानकार लोग (Etv Bharat)

खरगडीहा पहुंचे थे बापू

जानकार प्रभाकर बताते हैं कि 6 अक्टूबर को बापू खरगडीहा पहुंचे थे. बताते हैं कि बिहार के अनुभव में इसका जिक्र भी है. बापू खरगडीहा से पैदल ही गिरिडीह आए और यहां के बाद मधुपुर गए थे. देशबंधु कोष की स्थापना के साथ-साथ चरखा, खादी और स्वदेशी के प्रसार में आयोजित यात्रा ने गिरिडीह के लोगों में स्वाधीनता संग्राम की प्रेरणा भर दी थी. जिसका फल मिला और स्वतंत्रता संग्राम में यहां के लोगों की भागीदारी भी दिखी.

बापू के भाषण से अभिभूत हुई थी महिलाएं, देश के लिए दे डाला गहना-नगदी

7 अक्टूबर 1925 को बापू गिरिडीह नगर पहुंचे थे. यहां पर सभा की थी. सभा को सम्बोधित करते हुए बापू ने कहा था 'स्वराज केवल राजनैतिक स्वतंत्रता का नाम नहीं है, यह तभी साकार होगा जब हर घर में चरखा होगा और व्यक्ति सत्य, अहिंसा का पालन करेगा'. इस सभा में बापू ने महिलाओं को सम्बोधित करते हुए कहा था 'स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान केवल परदे के पीछे नहीं रहना चाहिए'. बापू के इस भाषण से यहां मौजूद महिलाओं ने अपने पास उपलब्ध जेवरात-नगदी देशहित के लिए समर्पित कर दिया था. यही स्थिति गिरिडीह से पहले खरगडीहा में देखने को मिली थी. प्रभाकर बताते हैं कि पुस्तक में इन बातों का जिक्र है. यहां खादी को पहनने का जोर भी बापू ने दिया था तो गिरिडीह की सभा में यहां के लोगों की देशभक्ति और त्याग देखकर बापू काफी अभिभूत हुए थे.