नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित तीन दिवसीय व्याख्यानमाला '100 वर्ष की संघ यात्रा - नए क्षितिज' का आज उद्घाटन हुआ. इस अवसर पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्वजों की साझा परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य प्राचीन काल से ही अविभाजित भारत के निवासियों को एक सूत्र में बांधते आए हैं.
भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि इस भूभाग में पिछले 40,000 वर्षों से रहने वाले लोगों का डीएनए एक समान है, जो हमारे सांस्कृतिक एकत्व का प्रमाण है. उन्होंने यह भी जोड़ा, "हमारा डीएनए एक है और सद्भाव से रहना हमारी संस्कृति है."
हिंदू पहचान: परंपरा, भूगोल और जीवन दृष्टि
मोहन भागवत ने हिंदू पहचान पर प्रकाश डालते हुए कहा, "कुछ लोग जानते हैं कि वे हिंदू हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते. कुछ इसे जानते ही नहीं हैं." उन्होंने स्पष्ट किया कि 'हिंदू' कोई पूजा पद्धति नहीं बल्कि एक जीवनशैली है जो समन्वय, सहिष्णुता और सभी के सम्मान में विश्वास रखती है.
भागवत ने कहा, “प्राचीन भारतीयों ने कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि वे मानते थे कि संपूर्ण विश्व एक ही दिव्यता से बंधा हुआ है. 'हिंदू' शब्द बाहरी लोगों द्वारा प्रयुक्त एक संज्ञा थी, जो अब हमारी सांस्कृतिक पहचान बन चुका है.”
‘भारत को बनाना है विश्वगुरु’
आरएसएस प्रमुख ने जोर देते हुए कहा कि भारत को अब वैश्विक मंच पर वह स्थान दिलाना है, जिसका वह हकदार है. उन्होंने कहा, “भारत को आज़ादी के 75 वर्षों में वह दर्जा नहीं मिला जो उसे मिलना चाहिए था. अब समय है कि देश ‘विश्वगुरु’ बने.”
इस दिशा में उन्होंने सामाजिक परिवर्तन को प्रमुख कारक बताया. “देश का विकास केवल सरकार या राजनीतिक दलों के भरोसे नहीं हो सकता. समाज को अपनी भूमिका निभानी होगी,” उन्होंने कहा.
तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला: संवाद और दृष्टिकोण
इससे पहले, आरएसएस के प्रचार एवं मीडिया प्रमुख सुनील आंबेकर ने बताया कि यह व्याख्यानमाला 26 से 28 अगस्त तक चलेगी, जहां मोहन भागवत देश के सामने मौजूद प्रमुख सामाजिक, सांस्कृतिक और वैचारिक विषयों पर समाज के विविध वर्गों के साथ संवाद करेंगे.
समारोह में योग गुरु रामदेव, जेडीयू नेता केसी त्यागी, बॉलीवुड अभिनेता और भाजपा सांसद कंगना रनौत, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुप्रिया पटेल शामिल हुए.
