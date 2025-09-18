ETV Bharat / bharat

ऑपरेशन सिंदूर पर बोले भारत के सीडीएस अनिल चौहान, अगली बार होगा और कड़ा प्रहार, रात 1 से 1.30 के बीच स्ट्राइक की बताई वजह

सीडीएस अनिल चौहान रांची पहुंचे, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कई रोचक तथ्य साझा किए.

सीडीएस अनिल चौहान (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 18, 2025 at 7:42 PM IST

रांची: झारखंड दौरे पर आए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने राजभवन में स्कूली छात्रों के साथ ऑपरेशन सिंदूर पर सीधा संवाद किया. उन्होंने कहा कि 7 मई को किए गये स्ट्राइक से सेना ने बहुत कुछ सीखा है. टारगेट पर सटीक हमला किया गया. अगली बार मौका मिलने पर और भी कड़ा प्रहार होगा. उन्होंने बताया कि कैसे पहलगाम हमले में पाकिस्तान के आतंकियों का हाथ था. उन्होंने यह भी बताया कि 7 मई को रात 1 बजे से डेढ़ बजे के बीच स्ट्राइक करने की योजना क्यों बनाई गई. साथ ही छात्रों को सेना में जाने के लिए प्रेरित करते हुए कई रोचक बातें साझा की.

आधी रात में स्ट्राइक की ये रही वजह - सीडीएस

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि 7 मई को रात के 1 से डेढ़ बजे के बीच इसलिए हमला किया गया, क्योंकि हमे अपनी क्षमता पर भरोसा था. आमतौर पर अहले सुबह हमले होते हैं. ऐसे वक्त में अजान की वजह से लोगों का मूवमेंट बढ़ जाता. उस वक्त हमला होने से ज्यादा लोग मारे जाते. उसमें निर्दोष भी हो सकते थे. इसलिए रात के वक्त हमला किया गया. इससे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था. उन्होंने कहा 7 मई को आर्मी से 7 टारगेट जबकि एयरफोर्स ने 7 टारगेट को ध्वस्त किया था. इसमें नेवी भी शामिल थी. उन्होंने बताया कि कैसे यह उरी और बालाकोट से अलग था.

पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है - सीडीएस

उन्होंने कहा कि ऐसे समय में पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव सुप्रीम होता है. बहावलपुर का टारगेट 120 किमी दूर था. इसलिए हम लोगों ने वहां एयरफोर्स का इस्तेमाल किया. उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि एक बटन दबाने से टारगेट पर मिसाइल गिर जाती है. इसके लिए जियो स्पेस स्टडी होती है. कई तरह की गणना की जाती है.

कैसे पता चला कि पाकिस्तान के थे आतंकी

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा कि पहलगाम में हमले के बाद टीआरएफ नामक संगठन ने हमले की जिम्मेदारी ली थी. बाद में सोशल मीडिया से लिंक को हटा दिया था. जांच में यह भी पता चला कि उनको सर्जल विलेज से इंटर कराया गया था. ये सभी हमलावर कश्मीरी नहीं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे. सारी पड़ताल के बाद ही टारगेट को सेट किया गया था.

फौज में नहीं चलता भाई भतीजावाद

सीडीएस ने कहा कि सेना में भाई भतीजावाद नहीं चलता है. वे एक साधारण मिडिल क्लास परिवार से हैं. घर से कोई भी फौज में नही हैं. यह सोचकर सेना में आए कि आगे पढ़ने की जरुरत नहीं होगी लेकिन आज तक पढ़ाई जारी है. सेना में आउटडोर लाइफ है. इसलिए join the force and see the world. उन्होंने का कि सेना में रहते हुए ऐसा जगहों पर जाने का मौका मिला हैं जहां शायद कभी नहीं जा पाते.

नागालैंड के लोंगुआ गांव में मुखिया के घर का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि इस घर का एक कमरा म्यांमार है तो ड्रॉइंग रूम इंडिया में. भारत में सूरज की पहली किरण अरुणाचल प्रदेश के डोंग गांव में पड़ती है. यहां लोइत वैली में परशुराम पुल भी है. मणिपुर में एक जगह है जहां तमिल भाषी भी रहते हैं. क्योंकि पहले म्यांमार भारत का हिस्सा था. उन्होंने बताया कि अरुणाचल प्रदेश में दोनी पालो धर्म मानने वाले लोग रहते हैं. इसका अर्थ होता है सूर्य और चांद. लिहाजा, भारत के बॉर्डर में विविधताओं से भरे हुए हैं.

एयरफोर्स में जाते हैं तो हवा में रोमांच का मौका मिलेगा. नेवी के लिए कहा जाता है कि If you want to see the world, join Navy. उन्होंने कहा कि इस साल क्लाउड बर्स्ट की कई घटनाएं हुई हैं. इसमें सेना ने हर स्तर से सहयोग किया. सेना का एक ही ध्येय होता है कि राष्ट्र का नुकसान ना हो. उन्होंने कहा कि IQ से ज्यादा EQ की जरूरत होती है. साल 2047 के अंदर विकसित भारत बनाना है. इसके लिए आज के युवाओं को मेहनत करना होगा. सफलता के लिए दिशा और गति जरूरी है. कार्यक्रम संपन्न होने पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ ने स्कूली बच्चों से मुलाकात की. बच्चों को चॉकलेट दिए गये. इस दौरान बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित कई पेंटिंग्स डिस्प्ले किए.

