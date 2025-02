ETV Bharat / bharat

CDS अनिल चौहान ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, कई अहम विषयों पर हुई चर्चा - CDS ANIL CHAUHAN MET CM DHAMI

By ETV Bharat Uttarakhand Team

देहरादून: देश के सीडीएस (Chief of Defence Staff of the Indian Armed Forces) अनिल चौहान उत्तराखंड के दौरे पर हैं. यहां उन्होंंने देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की. बजट सत्र की दूसरे दिन की कार्यवाही से पहले ये मुलाकात हुई है. इस दौरान सरकार के वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे.

सीएम धामी से मिले CDS अनिल चौहान: उत्तराखंड के पौड़ी जिले से आने वाले देश के सीडीएस अनिल चौहान ने मुख्यमंत्री से तकरीबन 45 मिनट की मुलाकात की. यहां उन्होंने कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की. वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद सीडीएस अनिल चौहान ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत की और उत्तराखंड के प्रति अपने प्रेम को जाहिर किया. उन्होंने कहा कि वह अक्सर उत्तराखंड आते रहते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि अभी फिलहाल उनके देहरादून में और भी कुछ कार्यक्रम हैं.

CDS अनिल चौहान ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात (Video- ETV Bharat)

मंत्री धन सिंह रावत भी रहे मौजूद: इस मुलाकात के बाद सरकार के वरिष्ठ मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यह बेहद सौभाग्य की बात है कि देश के पहले रक्षा प्रमुख बिपिन रावत भी उत्तराखंड से थे और सीडीएस अनिल चौहान भी उत्तराखंड से हैं. उन्होंने कहा कि उनके लिए यह भी बड़ी उपलब्धि है कि यह दोनों पौड़ी जिले से हैं.