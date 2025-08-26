ETV Bharat / bharat

भविष्य के युद्धों में जीत के लिए संयुक्त प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण, 'रण संवाद' में बोले सीडीएस चौहान - CDS ANIL CHAUHAN

सीडीएस अनिल चौहान ने मध्य प्रदेश के डॉ. अंबेडकर नगर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 'रण संवाद' में भाषण दिया.

CDS Anil Chauhan calls for decisive joint responses across domains to ensure victory in future wars
सीडीएस अनिल चौहान (ANI)
Published : August 26, 2025 at 1:17 PM IST

नई दिल्ली: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने भविष्य के युद्धों में जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रों में त्वरित और निर्णायक संयुक्त प्रतिक्रिया का आह्वान किया है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य के युद्ध सीमाओं से परे होंगे.

रक्षा मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, सीडीएस चौहान 26 अगस्त को मध्य प्रदेश के डॉ. अंबेडकर नगर स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में 'रण संवाद' में भाषण दे रहे थे, जिसका विषय था- 'युद्धकला पर प्रौद्योगिकी का प्रभाव'.

रक्षा और एकीकृत रसद में आत्मनिर्भरता को भविष्य युद्धों में विजयी होने की कुंजी बताते हुए सीडीएस ने कहा कि साझेदारी (jointness) भारत के परिवर्तन का आधार है. उन्होंने संयुक्त प्रशिक्षण को संस्थागत बनाने और परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और क्वांटम जैसी निरंतर विकसित हो रही तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया.

मजबूत नागरिक-सैन्य एकीकरण के लिए, उन्होंने सुदर्शन चक्र (भारत का अपना लौह गुंबद) विकसित करने के महत्व और प्रतिबद्धता पर जोर दिया, जो 'ढाल और तलवार' दोनों के रूप में कार्य करेगा. उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में क्षमताओं का विकास करना महत्वपूर्ण है.

कौटिल्य का हवाला देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि भारत प्राचीन काल से ही विचारों और ज्ञान का स्रोत रहा है; हालांकि, भारतीय युद्धों के वैज्ञानिक विश्लेषण या रणनीति पर अकादमिक चर्चा का साहित्य बहुत कम उपलब्ध है. उन्होंने कहा, "युद्ध, नेतृत्व, प्रेरणा, मनोबल और तकनीक के विभिन्न आयामों पर गंभीर शोध किए जाने की जरूरत है. भारत को सशक्त, सुरक्षित, आत्मनिर्भर और विकसित होना होगा. यह तभी संभव है जब सभी हितधारक भविष्य के लिए तैयार सेनाओं के निर्माण की प्रक्रिया में सामूहिक रूप से भाग लें."

सीडीएस चौहान ने बताया कि रण संवाद का उद्देश्य तकनीकी प्रगति से अवगत, विशेष रूप से युवा और मध्यम स्तर के अधिकारियों, वास्तविक अभ्यासकर्ताओं के लिए एक मंच तैयार करना है. उन्होंने कहा कि उनके विचारों को सुनने की जरूरत है ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जहां नए विचारों के बीच सामंजस्य और कर्मियों द्वारा प्रदान किए गए अनुभव के साथ सह-अस्तित्व में रहे.

दो दिवसीय संगोष्ठी में सेवारत सैन्य पेशेवरों को रणनीतिक संवाद में शामिल किया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दूसरे और अंतिम दिन पूर्ण सत्र का संबोधन देंगे. इस दौरान कुछ संयुक्त सिद्धांत और प्रौद्योगिकी परिप्रेक्ष्य एवं क्षमता रोडमैप भी जारी किए जाएंगे.

