CBSE 10वीं और 12वीं की टेंटेटिव एग्जाम डेट का ऐलान, 17 फरवरी से शुरू हो सकती हैं परीक्षाएं

सीबीएसई बोर्ड ने परिक्षाओं की अस्थाई तिथि जारी कर दी है और शिक्षकों से तारीखों को ध्यान में रखकर योजनाएं बनाने की अपील की है.

सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026
सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 2026 (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 24, 2025 at 8:07 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने वर्ष 2025-2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए अस्थायी तिथि जारी कर दी है. इन परीक्षाओं का आयोजन 17 फरवरी, 2026 से 15 जुलाई, 2026 तक किया जाएगा. बोर्ड ने सभी संबद्ध स्कूलों को यह जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से भेजी है.

बोर्ड ने सभी छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वह अस्थायी तिथि को ध्यान में रखकर अपनी योजनाएं बनाएं और अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करें. साथ ही, बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि यह तिथि अस्थायी (Tentative) है. अंतिम तिथि तभी जारी की जाएगी जब सभी स्कूल छात्र-छात्राओं की अंतिम सूची बोर्ड को सौंप देंगे. CBSE की जारी नोटिस के अनुसार इस अवधि में चार प्रकार की परीक्षाएं आयोजित होंगी-

  1. मुख्य परीक्षाएं (कक्षा 10 और 12)
  2. खेल वर्ग के छात्रों की परीक्षाएं (कक्षा 12)
  3. सेकेंड बोर्ड परीक्षा (कक्षा 10)
  4. सप्लीमेंट्री परीक्षा (कक्षा 12)

छात्र और विषयों की संख्या: परीक्षा नियंत्रक डॉ. सन्यम भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 2026 में लगभग 45 लाख छात्र-छात्राएं परीक्षा में शामिल होंगे. यह परीक्षाएं 204 विषयों में होंगी. उन्होंने बताया कि सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भारत में ही नहीं बल्कि 26 अन्य देशों में भी होंगी.

प्रायोगिक कार्य और मूल्यांकन: उन्होंने आगे कहा कि परीक्षाओं के साथ-साथ प्रायोगिक कार्य, मूल्यांकन और परिणाम की घोषणा से जुड़े अन्य काम भी समय पर पूरे किए जाएंगे. प्रत्येक विषय की परीक्षा के लगभग 10 दिन बाद मूल्यांकन शुरू होगा और यह प्रक्रिया अधिकतम 12 दिनों में पूरी कर दी जाएगी. उदाहरण के लिए, यदि कक्षा 12 की भौतिकी परीक्षा 20 फरवरी 2026 को होगी, तो उसका मूल्यांकन 3 मार्च, 2026 से 15 मार्च, 2026 तक किया जाएगा.

