करूर भगदड़ की CBI जांच हो, टीवीके पार्टी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका
अधव अर्जुन ने कहाकि विजय को करूर जाकर चुनाव प्रचार के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को सांत्वना देने की अनुमति दी जानी चाहिए.
Published : September 29, 2025 at 3:41 PM IST
चेन्नई: टीवीके पार्टी नेता विजय के करूर में चुनाव प्रचार के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत की घटना ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी है. ऐसे में, टीवीके चुनाव प्रचार प्रबंधन इकाई के महासचिव अधव अर्जुन ने चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर करूर में चुनाव प्रचार के दौरान हुई घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है.
याचिका में कहा गया है कि 'टीवीके नेता और अभिनेता विजय 20 सितंबर से 20 दिसंबर तक पूरे तमिलनाडु में एक राजनीतिक अभियान चलाने की योजना बनाए हुए हैं. इसी के तहत विजय ने 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में प्रचार किया.'
हालांकि, अभियान के लिए अनुरोधित स्थान के बजाय एक वैकल्पिक स्थान पर अनुमति दी गई थी. पुलिस विभाग केवल सत्तारूढ़ दल डीएमके को ही आवश्यक सहायता प्रदान करता है. पुलिस अन्य दलों के विरुद्ध कार्य करती है. पुलिस विभाग ने जानबूझकर एक असुरक्षित स्थान पर सभा की अनुमति दी. नागाई, त्रिची और नमक्कल में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई.
पुलिस विभाग और राजनीतिक दल के सदस्यों की मदद से करूर में आयोजित सभा में इस घटना की योजना बनाई गई. जानबूझकर बिजली काट दी गई. उन्होंने स्वयंसेवकों पर जूतों और पत्थरों से हमला किया.
दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक सभा आयोजित करने की अनुमति ली गई थी. उस समय एम्बुलेंस के जाने की कोशिश करने के कारण भीड़ जमा हो गई थी. उस स्थान पर जानबूझकर उपद्रव मचाने की अनुमति दी गई थी.
इसके अलावा, पुलिस ने जानबूझकर बिना मरीज वाली एम्बुलेंस को सभा के बीच में जाने दिया और जनता पर लाठीचार्ज किया. अस्पताल इस दुखद घटना से पहले ही तैयार था, जिससे संदेह पैदा होता है. इसलिए, घटना के दौरान रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाना चाहिए.
विजय को पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उन्हें सांत्वना देने की अनुमति दी जानी चाहिए. अधव अर्जुन ने अपनी याचिका में कहा है, "इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, ताकि उस साजिश और राजनीतिक प्रतिशोध की सच्चाई का पता लगाया जा सके जिसके कारण ये मौतें हुईं." इस मामले की सुनवाई जल्द ही शुरू होगी.
रातों-रात 40 शवों का पोस्टमार्टम क्यों? TVK की जनहित याचिका दायर की जाएगी. अधव अर्जुन के वकील अरिवाझगन ने आरोप लगाया है कि करूर में TVK पार्टी की रैली में हुई भगदड़ की वजह एक साजिश थी.
करूर में TVK के प्रचार अभियान में मची भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई. ऐसे में, इस दुखद घटना को लेकर TVK चुनाव अभियान प्रबंधन महासचिव अधव अर्जुन की ओर से मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में एक जनहित याचिका दायर की जानी है.
इस बीच, अधव अर्जुन की ओर से पेश हुए वकील अरिवाझगन ने उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ में मीडिया से मुलाकात की. उस समय बोलते हुए उन्होंने कहा, "करूर रैली में पुलिस ने बेवजह लाठीचार्ज किया. बिजली भी काट दी गई. डीएमके सदस्यों ने सोशल मीडिया पर पहले ही पोस्ट कर दिया है कि ऐसी घटना घटेगी.
विजय की गाड़ी निर्धारित स्थान पर पहुंचने में धीमी थी, ताकि लोगों और यातायात को कोई परेशानी न हो. पुलिस और डीएमके के जिला प्रभारियों ने बैठक में अव्यवस्था फैलाई, जिसके परिणामस्वरूप कई जानें गईं. भगदड़ में मारे गए 40 लोगों के शवों का रातोंरात पोस्टमार्टम क्यों किया गया?
उन्होंने कहा, हालांकि पोस्टमार्टम रात में नहीं होना चाहिए था, फिर भी इसे जल्दबाजी में किया गया. पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर कहां से आए? क्या वे इसके लिए योग्य हैं? इस भगदड़ के पीछे एक साजिश है, इसलिए राज्य सरकार को इस मामले की जांच नहीं करनी चाहिए, इसे सीबीआई को सौंप देना चाहिए. टीवीके इसे एक जनहित याचिका के रूप में दायर करेगी."
करूर त्रासदी में गहन चिकित्सा से गुजर रही 65 वर्षीय महिला अरुणा का आज सुबह निधन हो गया. वह पिछले दो दिनों से वेंटिलेटर पर थीं.
