ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़ की CBI जांच हो, टीवीके पार्टी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका

चेन्नई: टीवीके पार्टी नेता विजय के करूर में चुनाव प्रचार के दौरान भगदड़ में 41 लोगों की मौत की घटना ने पूरे राज्य में खलबली मचा दी है. ऐसे में, टीवीके चुनाव प्रचार प्रबंधन इकाई के महासचिव अधव अर्जुन ने चेन्नई उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर करूर में चुनाव प्रचार के दौरान हुई घटनाओं की सीबीआई जांच की मांग की है.

याचिका में कहा गया है कि 'टीवीके नेता और अभिनेता विजय 20 सितंबर से 20 दिसंबर तक पूरे तमिलनाडु में एक राजनीतिक अभियान चलाने की योजना बनाए हुए हैं. इसी के तहत विजय ने 27 सितंबर को करूर के वेलुसामीपुरम में प्रचार किया.'

हालांकि, अभियान के लिए अनुरोधित स्थान के बजाय एक वैकल्पिक स्थान पर अनुमति दी गई थी. पुलिस विभाग केवल सत्तारूढ़ दल डीएमके को ही आवश्यक सहायता प्रदान करता है. पुलिस अन्य दलों के विरुद्ध कार्य करती है. पुलिस विभाग ने जानबूझकर एक असुरक्षित स्थान पर सभा की अनुमति दी. नागाई, त्रिची और नमक्कल में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई.

पुलिस विभाग और राजनीतिक दल के सदस्यों की मदद से करूर में आयोजित सभा में इस घटना की योजना बनाई गई. जानबूझकर बिजली काट दी गई. उन्होंने स्वयंसेवकों पर जूतों और पत्थरों से हमला किया.

दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक सभा आयोजित करने की अनुमति ली गई थी. उस समय एम्बुलेंस के जाने की कोशिश करने के कारण भीड़ जमा हो गई थी. उस स्थान पर जानबूझकर उपद्रव मचाने की अनुमति दी गई थी.

इसके अलावा, पुलिस ने जानबूझकर बिना मरीज वाली एम्बुलेंस को सभा के बीच में जाने दिया और जनता पर लाठीचार्ज किया. अस्पताल इस दुखद घटना से पहले ही तैयार था, जिससे संदेह पैदा होता है. इसलिए, घटना के दौरान रिकॉर्ड किए गए सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश दिया जाना चाहिए.

विजय को पीड़ितों से व्यक्तिगत रूप से मिलने और उन्हें सांत्वना देने की अनुमति दी जानी चाहिए. अधव अर्जुन ने अपनी याचिका में कहा है, "इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए, ताकि उस साजिश और राजनीतिक प्रतिशोध की सच्चाई का पता लगाया जा सके जिसके कारण ये मौतें हुईं." इस मामले की सुनवाई जल्द ही शुरू होगी.