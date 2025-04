ETV Bharat / bharat

AAP नेता दुर्गेश पाठक के घर पर CBI का छापा, आतिशी समेत पार्टी के नेताओं ने BJP पर साधा निशाना - CBI RAID AT DURGESH PATHAK HOUSE

AAP नेता दुर्गेश पाठक ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : April 17, 2025 at 10:35 AM IST | Updated : April 17, 2025 at 10:50 AM IST 2 Min Read

नई दिल्ली: इन दिनों आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है. वहीं खबर है कि पार्टी के गुजरात के सह प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर पर सीबीआई रेड करने पहुंची है. सीबीआई विदेशी मुद्रा हेर-फेर मामले में उनके घर पहुंची है. सांसद संजय सिंह ने यह दावा किया है. इसे लेकर दिल्ली की नेता प्रतिपक्ष आतिशी पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. आतिशी ने एक्स पर लिखा, आम आदमी पार्टी ने जैसे ही गुजरात चुनाव की तैयारी शुरू की, गुजरात के सह-प्रभारी दुर्गेश पाठक के घर CBI रेड करने पहुंच गई! गुजरात में 'आप' ही भाजपा को चुनौती दे सकती है और यह रेड इनकी बौखलाहट दिखा रही है! इतने सालों मे भाजपा को समझ नहीं आया कि हम उनकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं. वहीं मनीष सिसोदिया ने लिखा, गुजरात चुनाव 2027 की ज़िम्मेदारी मिलते ही दुर्गेश पाठक के घर पर CBI रेड! ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये बीजेपी की डर से निकली हुई साजिश है. BJP जानती है कि गुजरात में अब सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उन्हें चुनौती दे सकती है और इस सच्चाई ने उन्हें हिला दिया है. डर की गूंज, CBI की दस्तक में साफ सुनाई दे रही है.

