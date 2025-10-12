ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में CBI की एंट्री, कहीं गड़बड़ा ना जाए कैलेंडर, ये एग्जाम होने बाकी

नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की जांच और परीक्षाओं में सीबीआई की एंट्री उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कैलेंडर पर भारी पड़ सकती है. क्योंकि, आयोग ने जून 2026 तक होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इस बीच पेपर लीक मामले में आयोग के कार्यक्रम को ही गड़बड़ कर रख दिया है. स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक और फिर जांच मामले के बाद जानिए राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर क्या रहेगी स्थिति?

उत्तराखंड में 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक का मामला न केवल संबंधित परीक्षा को प्रभावित करने वाला रहा है, बल्कि इससे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आगामी परीक्षा कार्यक्रम या कैलेंडर पर ही बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि आयोग को संबंधित परीक्षा एक बार फिर करवानी होगी. इतना ही नहीं सीबीआई जांच को लेकर तमाम कागजी कार्रवाई और दूसरी औपचारिकताओं को भी पूरा करना होगा.

पेपर लीक विवाद के बाद दो परीक्षाएं स्थगित कर चुका है आयोग: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) प्रदेश में स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के विवादों में आने के बाद दो परीक्षाएं स्थगित कर चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह राज्य में पेपर लीक पर युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विवाद प्रदेश से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा. उसके चलते आगामी परीक्षाओं को भी पारदर्शी रूप से करवाना मुश्किल था.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (फोटो- ETV Bharat)

इस कड़ी में पहले 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया और इसके बाद 12 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला ले लिया गया. प्रदेश में 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा होनी थी, लेकिन तमाम विवादों के बीच अचानक आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला ले लिया.

इतना ही नहीं आज यानी 12 अक्टूबर को भी प्रदेश में कृषि विभाग में तकनीकी पदों के लिए परीक्षा होनी थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया है. इस परीक्षा में करीब 580 उम्मीदवारों को शामिल होना था और यह परीक्षा 25 पदों पर भर्ती के रूप में होनी थी. इस तरह स्नातक स्तरीय परीक्षा को मिलाकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब तक 3 परीक्षाएं स्थगित और रद्द कर चुका है.

कैलेंडर के तहत इस दिन प्रस्तावित हैं परीक्षाएं: बात केवल इन 3 परीक्षाओं तक की ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तो परीक्षा का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम तय किया हुआ है. यानी आयोग ने जून 2026 तक कौन सी परीक्षा किस दिन होगी? ये पहले से ही प्रस्तावित रखा है, लेकिन अब मौजूदा हालात से यह लगता नहीं है कि यह परीक्षाएं समय पर हो पाएंगी.

तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं की बात करें तो राज्य में 28 अक्टूबर को 124 पदों के लिए वन दरोगा की परीक्षा प्रस्तावित है. इसी तरह 15 दिसंबर को उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के 20 पदों पर परीक्षा होनी है. इसके बाद 128 पदों पर 18 जनवरी 2026 को सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है.

फरवरी में भी विशेष तकनीकी सहायक के 62 पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित है. 22 फरवरी को वाहन चालक के 37 पदों पर परीक्षा कराने की भी तैयारी की जा रही थी. इसके बाद 15 मार्च को कृषि सहायक के 212 पदों के लिए बड़ी परीक्षा होनी प्रस्तावित है. सहायक लेखाकार के भी 36 पदों पर 29 मार्च 2026 को परीक्षा होना प्रस्तावित है.