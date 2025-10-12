ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में CBI की एंट्री, कहीं गड़बड़ा ना जाए कैलेंडर, ये एग्जाम होने बाकी

उत्तराखंड में पेपर लीक मामला सामने आने के बाद अबतक 3 परीक्षाएं रद्द, अब सीबीआई की भी एंट्री, क्या आयोग के कैलेंडर पर पड़ेगा असर?

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (फोटो- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 12, 2025 at 4:29 PM IST

नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की जांच और परीक्षाओं में सीबीआई की एंट्री उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कैलेंडर पर भारी पड़ सकती है. क्योंकि, आयोग ने जून 2026 तक होने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर जारी किया है, लेकिन इस बीच पेपर लीक मामले में आयोग के कार्यक्रम को ही गड़बड़ कर रख दिया है. स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक और फिर जांच मामले के बाद जानिए राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर क्या रहेगी स्थिति?

उत्तराखंड में 21 सितंबर को स्नातक स्तरीय परीक्षा के पेपर लीक का मामला न केवल संबंधित परीक्षा को प्रभावित करने वाला रहा है, बल्कि इससे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आगामी परीक्षा कार्यक्रम या कैलेंडर पर ही बड़ा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि आयोग को संबंधित परीक्षा एक बार फिर करवानी होगी. इतना ही नहीं सीबीआई जांच को लेकर तमाम कागजी कार्रवाई और दूसरी औपचारिकताओं को भी पूरा करना होगा.

पेपर लीक विवाद के बाद दो परीक्षाएं स्थगित कर चुका है आयोग: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) प्रदेश में स्नातक स्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के विवादों में आने के बाद दो परीक्षाएं स्थगित कर चुका है. ऐसा इसलिए क्योंकि जिस तरह राज्य में पेपर लीक पर युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और विवाद प्रदेश से बाहर निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा. उसके चलते आगामी परीक्षाओं को भी पारदर्शी रूप से करवाना मुश्किल था.

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (फोटो- ETV Bharat)

इस कड़ी में पहले 5 अक्टूबर को होने वाली परीक्षा को स्थगित किया गया और इसके बाद 12 अक्टूबर को प्रस्तावित परीक्षा को भी स्थगित करने का फैसला ले लिया गया. प्रदेश में 5 अक्टूबर को सहकारी निरीक्षक वर्ग 2 और सहायक विकास अधिकारी सहकारिता की परीक्षा होनी थी, लेकिन तमाम विवादों के बीच अचानक आयोग ने इस परीक्षा को स्थगित करने का फैसला ले लिया.

इतना ही नहीं आज यानी 12 अक्टूबर को भी प्रदेश में कृषि विभाग में तकनीकी पदों के लिए परीक्षा होनी थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया है. इस परीक्षा में करीब 580 उम्मीदवारों को शामिल होना था और यह परीक्षा 25 पदों पर भर्ती के रूप में होनी थी. इस तरह स्नातक स्तरीय परीक्षा को मिलाकर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अब तक 3 परीक्षाएं स्थगित और रद्द कर चुका है.

कैलेंडर के तहत इस दिन प्रस्तावित हैं परीक्षाएं: बात केवल इन 3 परीक्षाओं तक की ही नहीं है, बल्कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने तो परीक्षा का एक लंबा चौड़ा कार्यक्रम तय किया हुआ है. यानी आयोग ने जून 2026 तक कौन सी परीक्षा किस दिन होगी? ये पहले से ही प्रस्तावित रखा है, लेकिन अब मौजूदा हालात से यह लगता नहीं है कि यह परीक्षाएं समय पर हो पाएंगी.

तमाम महत्वपूर्ण परीक्षाओं की बात करें तो राज्य में 28 अक्टूबर को 124 पदों के लिए वन दरोगा की परीक्षा प्रस्तावित है. इसी तरह 15 दिसंबर को उपभोक्ता विवाद प्रतिरोध आयोग के 20 पदों पर परीक्षा होनी है. इसके बाद 128 पदों पर 18 जनवरी 2026 को सहायक अध्यापक पद के लिए परीक्षा कराया जाना प्रस्तावित है.

फरवरी में भी विशेष तकनीकी सहायक के 62 पदों के लिए परीक्षा प्रस्तावित है. 22 फरवरी को वाहन चालक के 37 पदों पर परीक्षा कराने की भी तैयारी की जा रही थी. इसके बाद 15 मार्च को कृषि सहायक के 212 पदों के लिए बड़ी परीक्षा होनी प्रस्तावित है. सहायक लेखाकार के भी 36 पदों पर 29 मार्च 2026 को परीक्षा होना प्रस्तावित है.

इसके बाद 386 पदों पर 10 मई को कनिष्ठ सहायक पद के लिए परीक्षा कैलेंडर में तारीख तय की गई है. आईटीआई डिप्लोमा के 41 पदों पर भी 31 मई 2026 की तारीख कैलेंडर में रखी गई है. जबकि, स्नातक स्तरीय परीक्षा के 48 पदों के लिए 21 जून 2026 को प्रस्तावित परीक्षा होनी है.

"आयोग की तरफ से सभी परीक्षाओं को समय पर कराने की कोशिश की जा रही है. इसके लिए सभी जरूरी प्रयास हो रहे हैं. हमारी कोशिश है कि बेरोजगार युवाओं को तय किए गए समय पर ही परीक्षा का मौका दिया जाए. ताकि, जारी किए गए कैलेंडर में कोई बदलाव न हो."- जीएस मर्तोलिया, अध्यक्ष, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग

नकल विरोधी कानून आने के बाद करीब 13 परीक्षाएं करा चुका आयोग: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हालांकि, नकल विरोधी कानून आने के बाद करीब 13 परीक्षाओं को पारदर्शी रूप में करा चुका है और इन परीक्षाओं पर किसी तरह का कोई भी विवाद सामने नहीं आया था. इसलिए कुछ बड़ी परीक्षाएं भी थी.

इससे यह लग रहा था कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद नकल माफियाओं के हौसले कमजोर हुए, लेकिन अचानक समूह 'ग' के 416 स्नातक स्तरीय पदों के लिए परीक्षा में विवाद होने के बाद अब नए सिरे से आयोग तैयारी में जुटा हुआ है.

आयोग की तरफ से अब पेपर लीक का मामला आने के बाद परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तकनीक का इस्तेमाल करने पर विचार किया जा रहा है. इसके अलावा पहले से भी ज्यादा एहतियात बरतने और सुरक्षा के कई लेयर तैयार करने के लिए भी काम किया जा रहा है.

परीक्षार्थियों को दिए जाने वाले प्रश्न पत्र में क्यूआर कोड की नई व्यवस्था जैसे अहम कदम पर भी विचार किया जा रहा है. उधर, एआई तकनीक का परीक्षा में इस्तेमाल करने के लिए भी बात हो रही है. ताकि, पेपर लीक जैसी मामले को न दोहराया जाए.

Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission
बेरोजगार युवा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

क्या था मामला? बता दें कि बीती 21 सितंबर 2025 को यूकेएसएसएससी यानी उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित कराई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने के 35 मिनट के भीतर ही प्रश्न पत्र के फोटो बाहर आए गए. जिससे आयोग में हड़कंप मच गया.

खालिद मलिक और साबिया की हुई गिरफ्तारी: वहीं, शुरुआती जांच की गई तो पता चला कि यह प्रश्न पत्र स्थित आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुरपुर जट (लक्सर) सेंटर से आउट हुआ था. जिस पर सेंटर में परीक्षा दे रहा खालिद मलिक के साथ ही उसकी बहन साबिया को भी गिरफ्तार कर लिया गया. जबकि, प्रश्न पत्र को सॉल्व कर भेजने वाली टिहरी के राजकीय महाविद्यालय अगरौड़ा की असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को सस्पेंड कर दिया गया.

इन पर गिरी भी गाज: उधर, बहादुरपुर जट स्थित परीक्षा सेंटर में तैनात सेक्टर मजिस्ट्रेट केएन तिवारी को भी लापरवाही बरतने के मामले में निलंबित किया गया. इसके अलावा इसी सेंटर में तैनात सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार एवं कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी को भी निलंबित किया गया.

युवाओं के बीच पहुंचकर सीएम धामी ने दिया आश्वासन: वहीं, पेपर लीक मामले ने तूल पकड़ा तो 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देहरादून के परेड ग्राउंड में धरनारत युवाओं के बीच पहुंचे. जहां उन्होंने न केवल युवाओं के साथ संवाद किया, बल्कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने और छात्रों पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की घोषणा कर दी. जिसके बाद ही युवाओं ने धरना स्थगित किया.

