भर्ती घोटाला: CBI ने एम्स-भुवनेश्वर के अधिकारी समेत छह के खिलाफ केस दर्ज किया - RECRUITMENT SCAM

सीबीआई की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और रिश्वतखोरी के संकेत मिले हैं, जिसके आधार पर केस दर्ज किया गया.

CBI booked AIIMS-Bhubaneswar officer and five others for alleged recruitment corruption
भर्ती घोटाला: CBI ने एम्स-भुवनेश्वर के अधिकारी समेत छह के खिलाफ केस दर्ज किया (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2025 at 9:23 PM IST

भुवनेश्वर: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) एम्स भुवनेश्वर में भर्ती घोटाले की जांच कर रही है. सीबीआई अधिकारियों ने शनिवार को बताया कि एम्स-भुवनेश्वर के एक अधिकारी और पांच अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, जिन पर ग्रुप-बी और ग्रुप-सी के पदों पर भर्ती के लिए कथित तौर पर फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करने का आरोप है.

सीबीआई ने मार्च में दर्ज की गई प्रारंभिक जांच के निष्कर्षों के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें प्रथम दृष्टया आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और रिश्वतखोरी के संकेत मिले हैं.

सीबीआई ने एम्स-भुवनेश्वर के भर्ती प्रकोष्ठ के सहायक प्रशासनिक अधिकारी सुधीर कुमार प्रधान और पांच अन्य - राजश्री पांडा, संग्राम मिश्रा, साई सागर कर, संबित मिश्रा और श्रुति सागर कर के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

CBI एम्स-भुवनेश्वर के अधिकारी और पांच अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया
CBI एम्स-भुवनेश्वर के अधिकारी और पांच अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया (ETV Bharat)

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि बॉम्बे इंटेलिजेंस सिक्योरिटी (इंडिया) लिमिटेड (बीआईएस) की कर्मचारी श्रुति सागर कर ने अपने रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों को एम्स-भुवनेश्वर में स्थायी नौकरी दिलाने की साजिश रची. हालांकि, 1 जुलाई, 2023 को विज्ञापित पदों के लिए फर्जी शैक्षिक और कार्य अनुभव प्रमाणपत्रों का उपयोग करके भर्ती प्रक्रिया में धोखाधड़ी की गई.

आरोप है कि राजश्री पांडा (श्रुति सागर कर की पत्नी), संग्राम मिश्रा, साई सागर कर और संबित मिश्रा ने श्री कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, गाजियाबाद के नाम से जारी फर्जी शैक्षिक प्रमाणपत्रों के आधार पर नौकरी हासिल की. हालांकि, एफआईआर में कहा गया है कि "ऐसा कोई कॉलेज या विश्वविद्यालय का बुनियादी ढांचा, अर्थात् कॉलेज और एलाइड हेल्थकेयर काउंसिल ऑफ इंडिया, जिससे कॉलेज संबद्ध है, उनकी वेबसाइट पर दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं था."

एम्स-भुवनेश्वर
एम्स-भुवनेश्वर (ETV Bharat)

सीबीआई ने कार्य अनुभव अनुभाग में भी अनियमितताओं की पहचान की है. बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर में सेनेटरी इंस्पेक्टर और मेडिकल रिकॉर्ड तकनीशियन जैसे पदों पर उनकी सेवा दर्शाने वाले प्रमाणपत्र फर्जी पाए गए. अधिकारियों ने कहा कि श्रुति सागर ने आवेदक और अन्य लोगों के साथ मिलीभगत करके प्रमाणपत्रों में जालसाजी की.

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सुधीर कुमार प्रधान ने इस साजिश में अहम भूमिका निभाई थी. उन्होंने गाजियाबाद संस्थान को भेजे गए चेक पत्रों की जानकारी उच्च अधिकारियों को नहीं दी, क्योंकि वे बिना वितरित किए ही वापस आ गए. परिणामस्वरूप, चारों उम्मीदवारों को अपनी नौकरी जारी रखने की अनुमति दे दी गई.

भुवनेश्वर एम्स से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना हाल की नहीं, बल्कि काफी समय से चली आ रही है. पहले भी छापेमारी की गई थी. अब सीबीआई इसकी जांच के लिए आई है. सीबीआई ने संदेह के घेरे में आए कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों से पूछताछ भी की है. पूछताछ 2 से 3 घंटे तक चली.

कहा जा रहा है कि जिन लोगों की नियुक्ति फर्जी प्रमाणपत्रों पर हुई है, उनकी नौकरी जा सकती है. एम्स अधिकारी ने बताया कि इससे पहले भी एम्स ने फर्जी प्रमाणपत्र जब्त किए थे और जो लोग इसमें पकड़े गए थे, उनकी नौकरी भी चली गई थी.

