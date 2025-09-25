ETV Bharat / bharat

कर्नाटक सर्वे: सरकार ने गणना का काम न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को डेटा सुरक्षित और गुप्त रखने की शर्त के साथ सर्वे को हरी झंडी दे दी.

CM
सीएम सिद्धारमैया (ANI)
ETV Bharat Hindi Team

September 25, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को चेतावनी दी कि उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो चल रहे सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वे में गणनाकर्ता की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं.

यह चेतावनी कुछ सरकारी कर्मचारियों, खासकर स्कूल शिक्षकों के स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए सर्वे में गणनाकर्ता के रूप में काम करने में उनकी आपत्ति जताने के बाद आई है. बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सर्वे के लिए 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त किया है और हर एक कर्मचारी को 15 दिनों में 150 घरों का सर्वे करने का टारगेट दिया गया है.

इस संबंध में कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा, "मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और सर्वे में शामिल होने से इनकार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया. यह समस्या मुख्य रूप से बेंगलुरु शहर में है."

कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अंतर्गत यह सर्वे किया जा रहा है, बेंगलुरु के बाहर के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है, जबकि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त को सर्वे कार्य से इनकार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है.

पाटिल ने कहा कि यह कार्रवाई कर्नाटक सिविल सेवा (वर्गीकरण, विनियमन और अपील) नियम 1957 और कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत शुरू की जाएगी.

मुख्यमंत्री उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे
सर्वे में तकनीकी गड़बड़ियों की बढ़ती शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शुक्रवार को सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वे की प्रगति की समीक्षा करेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री के गणनाकर्ताओं के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सर्वे के सुचारू संचालन के लिए कुछ निर्देश दिए जाने की भी उम्मीद है.

उल्लेखनीय है कि 22 सितंबर से शुरू हुआ यह सर्वे 7 अक्टूबर तक चलेगा, लेकिन पिछले तीन दिनों में कई गणनाकर्ताओं ने सर्वे के लिए विशेष रूप से बनाए गए मोबाइल एप्लिकेशन में तकनीकी गड़बड़ियों की शिकायत की है. इन शिकायतों में नेटवर्क की समस्या और ऐप में डेटा दर्ज करने में आने वाली समस्याएं शामिल हैं. गणनाकर्ताओं को दिए गए घरों और एप्लिकेशन पर उनके नाम के सामने सूचीबद्ध घरों में बेमेल की भी शिकायतें हैं. कुछ ने तो यह भी शिकायत की कि सर्वे के लिए उन्हें दिए गए घर उनके वर्कप्लेस से बहुत दूर हैं.

कर्नाटक हाई कोर्ट ने सर्वे को हरी झंडी दी
इस बीच कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार को डेटा सुरक्षित और गुप्त रखने की शर्त के साथ सर्वे को हरी झंडी दे दी. पूर्व विधायक और वरिष्ठ अधिवक्ता के एन सुब्बारेड्डी, कर्नाटक वोक्कालिगारा संघ, अखिल कर्नाटक ब्राह्मण महासभा और अन्य द्वारा राज्य सरकार के सर्वे कराने के फैसले पर सवाल उठाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू और न्यायमूर्ति सी. एम. जोशी की खंडपीठ ने सर्वे कराने की अनुमति दे दी.

हाई कोर्ट ने कहा, "सरकार को सर्वे के डेटा को किसी के लिए डिस्क्लोज नहीं करेगी. सर्वे कराने वाला कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग डेटा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है." अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया कि सर्वे के दौरान लोगों पर कोई भी जानकारी थोपी न जाए. अदालत ने कहा, "आपको जानकारी तभी एकत्र करनी चाहिए जब लोग स्वेच्छा से उसे साझा करें. आपको किसी पर भी दबाव नहीं डालना चाहिए."

याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि सरकार सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वे के नाम पर जाति जनगणना कर रही है, जबकि जनगणना करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है. सरकार ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि सर्वे को गलत तरीके से जाति जनगणना के रूप में पेश किया जा रहा है.

