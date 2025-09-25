ETV Bharat / bharat

कर्नाटक सर्वे: सरकार ने गणना का काम न करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी

सीएम सिद्धारमैया ( ANI )

September 25, 2025

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को चेतावनी दी कि उन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो चल रहे सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वे में गणनाकर्ता की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहे हैं. यह चेतावनी कुछ सरकारी कर्मचारियों, खासकर स्कूल शिक्षकों के स्वास्थ्य और अन्य कारणों का हवाला देते हुए सर्वे में गणनाकर्ता के रूप में काम करने में उनकी आपत्ति जताने के बाद आई है. बता दें कि कर्नाटक सरकार ने सर्वे के लिए 1.5 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त किया है और हर एक कर्मचारी को 15 दिनों में 150 घरों का सर्वे करने का टारगेट दिया गया है. इस संबंध में कानून और संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने कहा, "मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की और सर्वे में शामिल होने से इनकार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया. यह समस्या मुख्य रूप से बेंगलुरु शहर में है." कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसके अंतर्गत यह सर्वे किया जा रहा है, बेंगलुरु के बाहर के कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए अधिकृत है, जबकि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण के मुख्य आयुक्त को सर्वे कार्य से इनकार करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है. पाटिल ने कहा कि यह कार्रवाई कर्नाटक सिविल सेवा (वर्गीकरण, विनियमन और अपील) नियम 1957 और कर्नाटक सिविल सेवा (आचरण) नियम 2021 के प्रावधानों के तहत शुरू की जाएगी. मुख्यमंत्री उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे

सर्वे में तकनीकी गड़बड़ियों की बढ़ती शिकायतों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शुक्रवार को सभी जिलों के उपायुक्तों और जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वे की प्रगति की समीक्षा करेंगे. बैठक में मुख्यमंत्री के गणनाकर्ताओं के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के साथ-साथ सर्वे के सुचारू संचालन के लिए कुछ निर्देश दिए जाने की भी उम्मीद है.