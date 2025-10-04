गणनाकर्ताओं के विरोध के बीच बेंगलुरु में जाति जनगणना शुरू
बेंगलुरु में जाति जनगणना का काम शुरू हो गया है. हालांकि गणनाकर्ताओं ने सर्वेक्षण के लिए दूर के क्षेत्र आवंटित किए जाने का विरोध किया.
बेंगलुरु: कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में शनिवार को सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक सर्वेक्षण शुरू हो गया. हालांकि कुछ स्थानों पर गणनाकर्ताओं ने सर्वेक्षण के लिए आवंटित क्षेत्रों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.
बता दें कि विभिन्न विभागों से 17,500 सरकारी कर्मचारियों को सर्वेक्षण के लिए गणनाकर्ता नियुक्त किया गया है. पांच नगर निगम वाले ग्रेटर बेंगलुरु क्षेत्र में सर्वेक्षण में 50.57 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया जाना है. इसमें प्रत्येक मूल्यांकनकर्ता को प्रतिदिन 15-20 परिवारों को शामिल करने का लक्ष्य दिया गया है.
सर्वेक्षण के पहले दिन, कई गणनाकर्ताओं ने जीबीए के मल्लेश्वरम कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया. साथ ही उन्होंने दावा किया कि सर्वेक्षण से पहले उनके द्वारा दिए गए 10 विकल्पों को नजरअंदाज करते हुए उन्हें सर्वेक्षण के लिए दूर-दराज के क्षेत्र आवंटित किए गए हैं.
एक गणनाकार महेश ने कहा, "सर्वेक्षण शुरू होने से पहले हमसे अपनी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को निर्दिष्ट करने के लिए कहा गया था, और इसी के अनुरुप हमने 10 विकल्प दिए थे. लेकिन इनमें से किसी पर भी विचार नहीं किया गया और हमें दूर-दराज के इलाकों में सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया है."
कुछ गणनाकारों ने स्वास्थ्य कारणों से सर्वेक्षण से छुट्टी मांगी है, जबकि कुछ ने एक दिन में 15-10 दिन कवर करने में असमर्थता जताई है. एक अन्य गणनाकार मंजूनाथ ने कहा, "प्रत्येक परिवार को 60 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे और इसमें कम से कम एक घंटा लगेगा. ऐसे में एक दिन में 15 घरों को कवर करना मुश्किल है."
22 सितंबर से शुरू हुए इस सर्वेक्षण में बेंगलुरु को छोड़कर पूरे राज्य में 65 फीसदी परिवारों को शामिल किया जा चुका है. पहले की समय सीमा के अनुसार सर्वेक्षण 7 अक्टूबर तक समाप्त होना था, लेकिन यह देखते हुए कि अभी भी 40 फीसदी परिवारों को कवर किया जाना है. इससे समय सीमा कम से कम 10 दिन बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
