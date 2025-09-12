बिहार के बाद अब इस राज्य में 22 सितंबर से शुरू हो रहा जाति आधारित सर्वे, जानें क्या है तैयारी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के विरोध के बाद 2015 में किए गए सर्वे की रिपोर्ट को खारिज कर दिया.
Published : September 12, 2025 at 5:02 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक में 22 सितंबर से जाति सर्वेक्षण शुरू हो रहा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य के निवासियों से इसमें भाग लेने की अपील की. उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण सामाजिक न्याय प्राप्त करने और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
सिद्धारमैया ने कहा, "मैं राज्य के प्रत्येक नागरिक से इस सर्वेक्षण में भाग लेने और गणनाकर्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने की अपील करता हूं. सरकार द्वारा न्यायपूर्ण और समान समाज सुनिश्चित करने वाली नीतियां बनाने के लिए प्रत्येक घर तक सटीक जानकारी पहुंचाना आवश्यक है."
कर्नाटक राज्य स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जाने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य की पूरी सात करोड़ आबादी के बारे में जानकारी जुटाना है. 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच होने वाले इस सर्वेक्षण के लिए लगभग 1.75 लाख शिक्षकों को तैनात किया जाएगा. इन शिक्षकों को 20-20 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा.
सर्वेक्षण में सटीकता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रत्येक घर को उसके बिजली मीटर नंबरों का उपयोग करके जियो-टैग किया जाएगा. एक विशिष्ट घरेलू पहचान पत्र (यूनीक हाउसहोल्ड आईडी) दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह प्रक्रिया 1.55 लाख घरों के लिए पहले ही पूरी हो चुकी है. बिना बिजली कनेक्शन वाले घरों को भी सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा."
सर्वेक्षण के दौरान, राशन कार्ड और आधार विवरण परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों से जोड़े जाएंगे. यदि प्रगणकों के दौरे के दौरान घर का पता लॉक पाया जाता है, तो ऐसे परिवार ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं.
पिछली जाति जनगणना खारिजः
पिछले दस वर्षों में सरकार द्वारा कराया जा रहा यह दूसरा जाति सर्वेक्षण है. सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल के दौरान 2015 में भी ऐसा ही सर्वेक्षण किया गया था. लेकिन तकनीकी कारणों से आयोग सिद्धारमैया सरकार का कार्यकाल समाप्त होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका था.
जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन और सिद्धारमैया सरकार के बाद आने वाली भाजपा सरकारों ने रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिससे कांग्रेस को 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में जाति जनगणना रिपोर्ट के कार्यान्वयन का वादा करने के लिए मजबूर होना पड़ा.
कांग्रेस सरकार को 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जाति जनगणना रिपोर्ट मिल गई थी, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लिंगायत और वोक्कालिगा समुदायों के कड़े विरोध के कारण इसे स्वीकार नहीं किया गया. दोनों समुदायों ने सर्वेक्षण को अवैज्ञानिक और उनकी जनसंख्या कम बताने वाला बताते हुए दोबारा सर्वेक्षण की मांग की थी.
जनगणना के लीक हुए आंकड़ों के अनुसार, दोनों समुदायों की जनसंख्या क्रमशः 66.35 लाख (11%) और 61.58 लाख (10.3%) थी, जो इन समुदायों द्वारा वर्षों से किए जा रहे दावे से काफी कम है.
बता दें कि हाल ही में बिहार में जाति-आधारित सर्वेक्षण कराया गया. बिहार सरकार ने 6 जून 2022 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गजट अधिसूचना द्वारा अधिसूचित किया था. यह सर्वेक्षण दो चरणों में आयोजित किया गया था.
