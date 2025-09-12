ETV Bharat / bharat

बिहार के बाद अब इस राज्य में 22 सितंबर से शुरू हो रहा जाति आधारित सर्वे, जानें क्या है तैयारी

बेंगलुरु: कर्नाटक में 22 सितंबर से जाति सर्वेक्षण शुरू हो रहा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस कर राज्य के निवासियों से इसमें भाग लेने की अपील की. उन्होंने बताया कि यह सर्वेक्षण सामाजिक न्याय प्राप्त करने और समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

सिद्धारमैया ने कहा, "मैं राज्य के प्रत्येक नागरिक से इस सर्वेक्षण में भाग लेने और गणनाकर्ताओं द्वारा पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का तुरंत उत्तर देने की अपील करता हूं. सरकार द्वारा न्यायपूर्ण और समान समाज सुनिश्चित करने वाली नीतियां बनाने के लिए प्रत्येक घर तक सटीक जानकारी पहुंचाना आवश्यक है."

कर्नाटक राज्य स्थायी पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा किए जाने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य राज्य की पूरी सात करोड़ आबादी के बारे में जानकारी जुटाना है. 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच होने वाले इस सर्वेक्षण के लिए लगभग 1.75 लाख शिक्षकों को तैनात किया जाएगा. इन शिक्षकों को 20-20 हज़ार रुपये का भुगतान किया जाएगा.

सर्वेक्षण में सटीकता और व्यापकता सुनिश्चित करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. प्रत्येक घर को उसके बिजली मीटर नंबरों का उपयोग करके जियो-टैग किया जाएगा. एक विशिष्ट घरेलू पहचान पत्र (यूनीक हाउसहोल्ड आईडी) दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने कहा, "यह प्रक्रिया 1.55 लाख घरों के लिए पहले ही पूरी हो चुकी है. बिना बिजली कनेक्शन वाले घरों को भी सर्वेक्षण में शामिल किया जाएगा."

सर्वेक्षण के दौरान, राशन कार्ड और आधार विवरण परिवार के सदस्यों के मोबाइल नंबरों से जोड़े जाएंगे. यदि प्रगणकों के दौरे के दौरान घर का पता लॉक पाया जाता है, तो ऐसे परिवार ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं.

पिछली जाति जनगणना खारिजः