करूर भगदड़: TVK नेता विजय के प्रचार वाहन चालक पर मामला दर्ज
टीवीके पार्टी नेता विजय के प्रचार वाहन के चालक के खिलाफ करूर वेलायुधमपालयम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.
Published : October 5, 2025 at 4:39 PM IST
चेन्नई: हाल ही में तमिलनाडु के करूर में टीवीके पार्टी नेता विजय के कैंपेन व्हीकल का दोपहिया वाहन से पीछा कर रहे लोगों के गिर जाने से दुर्घटना हो गई थी. इस संबंध में वेलायुधमपालयम पुलिस स्टेशन में प्रचार वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि टीवीके पार्टी नेता विजय ने शनिवार 27 सितंबर को करूर में एक जनसभा का आयोजन किया था.
इसके लिए नमक्कल से करूर जाते समय जिला सीमा के थवित्तपालयम इलाके में विजय का स्वागत किया गया. इसी दौरान, जब विजय का वाहन आगे बढ़ रहा था, तभी उसके समानांतर दाईं ओर दोपहिया वाहन पर चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के दो वाहन आपस में टकरा गए और कार्यकर्ता नीचे गिर गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद विजय के करूर प्रचार के दौरान भगदड़ की घटना सामने आई.
घटना की जांच जारी
एक सदस्य आयोग इस दुखद घटना की जांच कर रहा है. इस बीच, इस घटना के संबंध में विभिन्न मामले दर्ज किए गए हैं. इसी कड़ी में मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने टीवीके पार्टी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.
हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
इसके अलावा, न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी सवाल उठाया कि विजय का प्रचार वाहन थवित्पलायम के पास एक दोपहिया वाहन से टकराकर दुर्घटना का कारण बना. इसके बाद न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि विजय के उस प्रचार वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, जो दुर्घटना का कारण बना और वाहन को जब्त कर लिया जाना चाहिए था.
दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
हाई कोर्ट के न्यायाधीश के इस सवाल के बाद विजय के प्रचार वाहन चालक और दोपहिया वाहन चलाने वाले दो लोगों के खिलाफ करूर के वेलायुधमपालयम पुलिस स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 218 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस जल्द ही टीवीके नेता विजय के प्रचार वाहन को जब्त कर लेगी.
