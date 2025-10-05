ETV Bharat / bharat

करूर भगदड़: TVK नेता विजय के प्रचार वाहन चालक पर मामला दर्ज

टीवीके पार्टी नेता विजय के प्रचार वाहन के चालक के खिलाफ करूर वेलायुधमपालयम पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है.

Case registered on TVK Leader Vijay's campaign vehicle driver
TVK नेता विजय के प्रचार वाहन चालक पर मामला दर्ज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 5, 2025 at 4:39 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चेन्नई: हाल ही में तमिलनाडु के करूर में टीवीके पार्टी नेता विजय के कैंपेन व्हीकल का दोपहिया वाहन से पीछा कर रहे लोगों के गिर जाने से दुर्घटना हो गई थी. इस संबंध में वेलायुधमपालयम पुलिस स्टेशन में प्रचार वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि टीवीके पार्टी नेता विजय ने शनिवार 27 सितंबर को करूर में एक जनसभा का आयोजन किया था.

इसके लिए नमक्कल से करूर जाते समय जिला सीमा के थवित्तपालयम इलाके में विजय का स्वागत किया गया. इसी दौरान, जब विजय का वाहन आगे बढ़ रहा था, तभी उसके समानांतर दाईं ओर दोपहिया वाहन पर चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के दो वाहन आपस में टकरा गए और कार्यकर्ता नीचे गिर गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद विजय के करूर प्रचार के दौरान भगदड़ की घटना सामने आई.

घटना की जांच जारी
एक सदस्य आयोग इस दुखद घटना की जांच कर रहा है. इस बीच, इस घटना के संबंध में विभिन्न मामले दर्ज किए गए हैं. इसी कड़ी में मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने टीवीके पार्टी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.

हाई कोर्ट ने उठाए सवाल
इसके अलावा, न्यायाधीश ने इस तथ्य पर भी सवाल उठाया कि विजय का प्रचार वाहन थवित्पलायम के पास एक दोपहिया वाहन से टकराकर दुर्घटना का कारण बना. इसके बाद न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि विजय के उस प्रचार वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए था, जो दुर्घटना का कारण बना और वाहन को जब्त कर लिया जाना चाहिए था.

दो लोगों के खिलाफ केस दर्ज
हाई कोर्ट के न्यायाधीश के इस सवाल के बाद विजय के प्रचार वाहन चालक और दोपहिया वाहन चलाने वाले दो लोगों के खिलाफ करूर के वेलायुधमपालयम पुलिस स्टेशन में बीएनएस अधिनियम की धारा 218 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस जल्द ही टीवीके नेता विजय के प्रचार वाहन को जब्त कर लेगी.

यह भी पढ़ें- दार्जिलिंग भूस्खलन: ममता करेंगी उत्तर बंगाल का दौरा, पीएम मोदी ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया

For All Latest Updates

TAGGED:

TVK LEADER VIJAYVIJAY CAMPAIGN VEHICLECASE AGAINST VEHICLE DRIVERTAMIL NADUKARUR INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारत में लॉन्च हुई Maserati MCPura सुपरकार, जाने क्या है कीमत और कैसा है डिजाइन

RBI ने जारी किया नया ड्राफ्ट सर्कुलर, शून्य बैलेंस खातों में बड़े बदलाव – मुफ्त सेवाएं, डिजिटल लेनदेन और आसान बैंकिंग का मिलेगा लाभ

'कांतारा चैप्टर 1' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3: बजट का 100% वसूल, 200 करोड़ के करीब ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल

आरजी कर रेप पीड़िता के माता-पिता का आरोप, NCRB की रिपोर्ट भ्रामक, कोलकाता सुरक्षित नहीं है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.