करूर भगदड़: TVK नेता विजय के प्रचार वाहन चालक पर मामला दर्ज

चेन्नई: हाल ही में तमिलनाडु के करूर में टीवीके पार्टी नेता विजय के कैंपेन व्हीकल का दोपहिया वाहन से पीछा कर रहे लोगों के गिर जाने से दुर्घटना हो गई थी. इस संबंध में वेलायुधमपालयम पुलिस स्टेशन में प्रचार वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. बता दें कि टीवीके पार्टी नेता विजय ने शनिवार 27 सितंबर को करूर में एक जनसभा का आयोजन किया था.

इसके लिए नमक्कल से करूर जाते समय जिला सीमा के थवित्तपालयम इलाके में विजय का स्वागत किया गया. इसी दौरान, जब विजय का वाहन आगे बढ़ रहा था, तभी उसके समानांतर दाईं ओर दोपहिया वाहन पर चल रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के दो वाहन आपस में टकरा गए और कार्यकर्ता नीचे गिर गए. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इसके बाद विजय के करूर प्रचार के दौरान भगदड़ की घटना सामने आई.

घटना की जांच जारी

एक सदस्य आयोग इस दुखद घटना की जांच कर रहा है. इस बीच, इस घटना के संबंध में विभिन्न मामले दर्ज किए गए हैं. इसी कड़ी में मद्रास हाई कोर्ट में एक मामला दायर किया गया था, जिसमें राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए दिशानिर्देश तैयार करने की मांग की गई थी. इस मामले की सुनवाई करते हुए, न्यायालय ने टीवीके पार्टी पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की.