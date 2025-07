ETV Bharat / bharat

NDA की तैयारी करने मेघालय से आए छात्र से टीचर ने लगवाई 400 उठक-बैठक, पड़ा बीमार, मुकदमा दर्ज - STUDENT PUNISHED BY SIT UPS

छात्र को सजा ( Concept Image- ETV Bharat )

Published : July 23, 2025

देहरादून: एनडीए की तैयारी करने मेघालय की राजधानी शिलांक से देहरादून आए छात्र के साथ एक डिफेंस अकादमी के शिक्षक ने अमानवीयता की हद पार दी. छात्र से 400 उठक बैठक करवाई गईं. इस कारण उसकी तबीयत खराब हो गई. छात्र की हालत इतनी खराब हुई कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. छात्र से लगवाई 400 उठक-बैठक: 400 उठक-बैठक लगाने के बाद छात्र कई दिन अस्पताल में भर्ती रहने के कारण एकेडमी नहीं जा पाया. तब मामले की जानकारी उसके पिता को मिली. पिता ने शिलांग पुलिस को तहरीर दी. जीरो एफआईआर दर्ज करने के बाद केस देहरादून के वसंत विहार थाने को ट्रांसफर किया गया. इसके बाद थाना वसंत विहार में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. मेघालय से एनडीए परीक्षा की तैयारी के लिए आया था छात्र: मेघालय की राजधानी शिलांग निवासी एक शख्स ने थाना वसंत विहार में शिकायत दर्ज कराई है कि वह स्वास्थ और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में फायर फाइटर के पद पर तैनात हैं. उन्होंने अपने बेटे को 15 अप्रैल 2025 को बल्लूपुर चौक स्थित एक डिफेंस एकेडमी में एनडीए की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भर्ती कराया था. कक्षा में बात करने पर मिली सजा: 04 जुलाई को अकादमी के एक शिक्षक ने उनके बेटे और उसके सहपाठी को कक्षा में बात करते हुए सुन लिया. क्लास खत्म होने के बाद शिक्षक ने उनके बेटे और उसके दोस्त को बाहर बुलाया. दोनों को डांट लगाते हुए 400 उठक बैठक लगाने को कहा. इसके बाद दोनों बच्चों ने उठक बैठक लगानी शुरू कर दी.

