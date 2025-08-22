अहमदाबाद: शहर में सनसनी फैलाने वाले सेवेंथ डे स्कूल के छात्र की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने गहन जांच के बाद गंभीर खुलासे किए हैं. पुलिस ने घटना की सूचना देने में देरी करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की है.वहीं किशोर न्याय बोर्ड ने स्कूल के दसवीं कक्षा के छात्र की हत्या में शामिल आरोपी लड़के को रिमांड होम भेज दिया है.
छात्र को मंगलवार को उसके जूनियर छात्र ने चाकू मार दिया था और उसी रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. क्राइम ब्रांच के एसीपी भरत पटेल ने इस पूरे मामले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में स्कूल प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर सामने आने पर स्कूल के प्रिंसिपल जी. इमैनुएल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
Ahmedabad, Gujarat: ACP Crime, Bharat Patel, says, " on august 19, in the jurisdiction of khokhra police station, an altercation occurred between two students of a seventh day school after school hours. both were reportedly minors, though one is legally considered an adult. during… pic.twitter.com/hbbEv1XcAs— IANS (@ians_india) August 22, 2025
क्राइम ब्रांच के अनुसार, घटना दोपहर करीब 12 बजे स्कूल परिसर के बाहर मेलडी माता मंदिर के पास हुई. घायल छात्र लहूलुहान हालत में स्कूल में दाखिल हुआ. सुरक्षा गार्ड ने तुरंत स्कूल प्रशासक को सूचना दी. हालांकि, पुलिस को घटना की सूचना 12:50 बजे, यानी घटना के 50 मिनट बाद दी गई. इतनी देर की देरी संदिग्ध मानी जा रही है और स्कूल प्रशासन की लापरवाही को उजागर करती है.
क्राइम ब्रांच के एसीपी पटेल ने बताया कि हत्या करने के बाद नाबालिग आरोपी घर गया, उसने खाना खाया और फिर ट्यूशन के लिए निकल गया, जिससे उसमें डर की कमी नहीं होने का पता चलता है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि हत्या की वजह छात्रों के बीच हुआ एक साधारण झगड़ा था. पुलिस ने आरोपी द्वारा हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को जब्त कर लिया है और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज भी जांच के लिए हासिल कर लिए हैं. छात्र की मौत पेट में गहरी चोट और अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव के कारण हुई थी.
15 लोगों के बयान दर्ज
पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है. प्रिंसिपल, स्कूल स्टाफ, मृतक के दोस्तों और उसके माता-पिता समेत कुल 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं. नाबालिग आरोपी के परिवार का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसके पिता व्यवसाय से जुड़े हैं. फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
