पहलगाम हमले के बाद ऋषिकेश एम्स के डाक्टर ने बांटी मिठाई, फिर की आपत्तिनजक पोस्ट, मुकदमा दर्ज

देहरादून: बीती 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश सदमे में था. हर तरफ इस बात का गम था कि आखिरकार निहत्थे पर्यटकों पर आतंकियों ने गोली क्यों चलाई? इस घटना के बाद देशभर में आक्रोश था. वहीं, पहलगाम हमले के ठीक एक दिन बाद एम्स ऋषिकेश में तैनात एक डॉक्टर ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई. जब उनसे ये पूछा गया कि ये खुशी किस बात की थी, तो उन्होंने रमजान और ईद की मिठाई होने की बात कही, जबकि उस दौरान ऐसा कुछ नहीं था. पहलगाम हमले के बाद अस्पताल परिसर में मिठाइयां बांटे जाने का जहां विरोध हो ही रहा था कि डॉक्टर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ आपत्तिजनक पोस्ट किए. इसके बाद एम्स में तैनात डॉक्टर तंजीम अकरम हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए. ऋषिकेश एम्स और जगह-जगह पर उनका विरोध हुआ. विश्व हिंदू परिषद ने डॉक्टर के खिलाफ ऋषिकेश कोतवाली में मुकदमा दर्ज करने के लिए एक शिकायती पत्र दिया. जिसके बाद पुलिस ने जांच की. जांच के बाद इस मामले में 16 मई को मुकदमा दर्ज किया गया है. किस धारा में हुआ मुकदमा: पुलिस को दी गई शिकायत के साथ-साथ हिंदू संगठन ने डॉक्टर के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट के स्क्रीनशॉट भी दिए हैं. इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके डॉक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया है. डॉक्टर के इस हरकत की वजह से ऋषिकेश और एम्स के बाहर खूब नारेबाजी हुई. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में BNS की धारा 196 (1)a धारा 196(1)b धारा 197(1)a के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने भावनाओं को भड़काने और देश की सुरक्षा एकता को चोट पहुंचाने या उनका उल्लंघन का मुकदमा दर्ज किया है. वहीं, एसएसपी अजय सिंह ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज किया है. जांच चल रही है. इस मामले पर एम्स प्रशासन की ओर से कहा गया है कि पुलिस अपना काम कर रही है. पढ़ें- पहलगाम अटैक के बाद भारत का पाकिस्तान पर डिजिटल अटैक, कई पूर्व क्रिकेटरों के यूट्यूब चैनल को किया ब्लॉक

