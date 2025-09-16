ETV Bharat / bharat

नेशनल हेराल्ड केस में जांच अधिकारी को फाइल के साथ तलब, दस्तावेजों का दोबारा परीक्षण करेगी अदालत

अदालत ने कहा कि मामले से जुड़े दस्तावेजों को दोबारा परीक्षण जरूरी है. अगली सुनवाई 26 सितंबर को होनी है.

NATIONAL HERALD CASE
नेशनल हेराल्ड केस में अदालत ने दिया निर्देश (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2025 at 5:31 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में जांच अधिकारी को निर्देश दिया है कि वे केस की फाइल के साथ कोर्ट में उपस्थित हों. स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेजों का दोबारा परीक्षण करना जरूरी है. मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी.

ईडी ने 6 सितंबर को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लाउंड्रिंग के मामले में कोर्ट की ओर से मांगे गए दो दस्तावेज दाखिल किए थे. कोर्ट ने दोनों दस्तावेजों को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत प्रस्तावित आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया था.

ED ने सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से 4 जुलाई 2014 को ईडी के पास दर्ज कराई गई शिकायत की प्रति और 30 जून 2021 के एक दस्तावेज की प्रति दाखिल किया था जिन्हें कोर्ट ने रिकॉर्ड में लेते हुए इन दस्तावेजों को सभी आरोपियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

मामले में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि जिन लोगों ने कांग्रेस को दान दिया उनके साथ धोखाधड़ी की गई. ईडी ने कहा कि जिन लोगों ने दान दिया उनमें से कुछ को टिकट दिए गए. राजू ने गांधी परिवार की उस दलील का विरोध किया कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था. उन्होंने कहा कि एजेएल ही मूल रुप से नेशनल हेराल्ड की प्रकाशक थी.

इस मामले में राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा था कि कांग्रेस ने एजेएल को बेचने की कोशिश नहीं की थी बल्कि वो इस संस्था को बचाना चाहती थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा थी. चीमा ने कहा था कि ईडी एजेएल का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों नहीं दिखा रही है.

एजेएल की स्थापना जवाहर लाल नेहरू, जेबी कृपलानी, रफी अहमद किदवई और दूसरे कांग्रेस नेताओं ने 1937 में की थी. चीमा ने कहा था कि एजेएल के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कहा गया है कि उसकी सभी नीतियां कांग्रेस की होंगी.

सोनिया गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि 'ईडी ने एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित मामला बनाया उन्होंने कहा था कि ईडी ने आश्चर्यजनक से भी ज्यादा मामला बनाया है ये मनी लाऊंड्रिंग का ऐसा मामला है जिसमें संपत्ति का कोई जिक्र नहीं है'.

सिंघवी ने कहा था कि यंग इंडियन ने पूरी कार्रवाई एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को कर्ज मुक्त करने के लिए किया. उन्होंने कहा था कि हर कंपनी अपने को कर्ज मुक्त करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाती है. सिंघवी ने कहा था कि ईडी ने सालों तक कुछ नहीं किया और किसी निजी शिकायत को आधार बनाकर कार्रवाई शुरु की.

कोर्ट ने 2 मई को इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सात आरोपियों को नोटिस जारी किया था. ईडी ने 15 अप्रैल को कोर्ट में अभियोजन शिकायत दाखिल किया था. ईडी ने इस मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को आरोपी बनाया है. ईडी ने मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 44 और 45 के तहत शिकायत दाखिल की है.

