शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जबलपुर कोर्ट में तलब, जगतगुरु रामभद्राचार्य के शिष्य ने लगाए अपमान के आरोप
जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य ने शंकराचार्य पर लगाए गलत बयानबाजी और गुरु के अपमान के आरोप, 12 नवंबर को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पेशी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 27, 2025 at 7:11 PM IST
जबलपुर : जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ मध्य प्रदेश की जबलपुर जिला अदालत में परिवाद दायर किया है. इस याचिका में शंकराचार्य के ऊपर आरोप है कि उन्होंने जगतगुरु रामभद्राचार्य पर अभद्र टिप्पणी कर उनका अपमान किया है. इसके साथ ही शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर आरोप हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी गलत बयानबाजी की है और उन्हें गौ हत्यारा कहा है. इस मामले में शंकराचार्य को 12 नवंबर को कोर्ट में पेश होकर अपना जवाब देना है.
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर गुरु का अपमान करने के आरोप
आरोप हैं कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरनंद सरस्वती ने बीते दिनों जगतगुरु रामभद्राचार्य के खिलाफ टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें अंधा कहा गया था और कई व्यक्तिगत आरोप उन पर लगाए गए थे. जबलपुर के नेपियर टाउन में रहने वाले जगतगुरु के शिष्य राम प्रकाश का कहना है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने उनके गुरु के खिलाफ जो टिप्पणी की है, उससे उनका मन व्यथित हुआ है. इसलिए उन्होंने अपने गुरु के सम्मान के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
पीएम मोदी को भी गौ हत्यारा बताने के आरोप
इसी याचिका में याचिकाकर्ता ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा दिए एक और बयान को भी चुनौती दी है, जिसमें शंकराचार्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दिया देते हुए उन्हें गौ हत्यारा कहा था. इस मामले में भी राम प्रकाश अवस्थी की ओर से एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने कोर्ट में पैरवी की.
मामले में पैरवी कर रहे एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने कहा, '' ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कहीं कोई गौ हत्या से जुड़ा मामला दर्ज हो. ऐसी स्थिति में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा दिया गया बयान गलत है, जो प्रधानमंत्री की छवि को खराब करता है.''
पीएम मोदी पर की गई टिप्पणी का भी जवाब दें शंकराचार्य
एडवोकेट दिनेश उपाध्याय ने बताया कि उनके याचिकाकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी आस्था रखते हैं. इसलिए उन्होंने इसे भी अपनी याचिका में शामिल किया है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शंकराचार्य द्वारा दिए गए बयान पर उनसे जवाब मांगा गया है.
12 नवंबर को कोर्ट में पेश होंगे शंकराचार्य
इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को है जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को कोर्ट में उपस्थित होकर अपने बयान पर जवाब देना होगा. याचिकाकर्ता का आरोप है कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने राजनीतिक फायदा उठाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की है.
बिहार चुनाव में शंकराचार्य की एंट्री
जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद बिहार चुनाव को लेकर इन दिनों काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. शंकराचार्य इन दिनों बिहार में कई जिलों का दौरा कर रहे है, उन्होंने ये तक कह दिया है कि वे बिहार चुनाव में 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे. इसके साथ ही वे लगातार पीएम मोदी को अपने निशाने पर ले रहे हैं.