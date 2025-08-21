वलसाड (गुजरात) : वलसाड में पारडी के पास तरमलिया गांव में बुधवार देर रात बड़ा हादसा हो गया. एक कार के नाले में गिर जाने से कार सवार एक शिक्षिका व उनकी बेटी की मौत हो गई. वहीं कार ड्राइवर व शिक्षिका के पति को बचा लिया गया. घटना से इलाके में शोक है. वहीं शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे कार को नाले से बरामद किया गया. साथ ही कार सवार मां और बेटी के शव मिल गए.

बताया जाता है कि उमरगाम हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में कार्यरत महेशभाई पटेल अपनी पत्नी तनशा पटेल और आठ वर्षीय बेटी यशवी के साथ डुमलाव से पारडी अपने घर लौट रहे थे. भारी बारिश के कारण भेसु फलिया नाले की सड़क और पुल पर पानी भर गया. इसी दौरान पानी से कार निकालने की कोशिश में कार का संतुलन बिगड़ गया और वह नाले में फंस में बह गई.

कार चालक और शिक्षक को बचाया गया

हादसे में कार चालक महेशभाई पटेल को स्थानीय लोगों ने बचा लिया, लेकिन उनकी पत्नी तनशा और बेटी यशवी कार समेत पानी में बह गईं. देर रात दमकल विभाग और स्थानीय तैराकों ने तलाश शुरू की. साथ ही, एनडीआरएफ की टीम की भी मदद ली गई.

सुबह मिले शव

कार को सुबह 7 बजे नाले से बाहर निकाला गया, जिसमें तनशा और यशवी के शव मिले. इस घटना से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई, साथ ही शिक्षा जगत में भी शोक की लहर दौड़ गई. महेशभाई के परिवार, साथी शिक्षक और नेताओं समेत बड़ी संख्या में लोग पोस्टमॉर्टम रूम पहुंचे.

शिक्षिका ने निधन से शोक

तनशा पटेल मूल रूप से डुमलाव की रहने वाली थीं और 2018 से पारडी के पास अंबाच गांव के भानिया फलिया प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका के रूप में कार्यरत थीं. उनके आकस्मिक निधन से विद्यालय परिवार और सहकर्मियों में शोक की लहर दौड़ गई.

हादसे के बाद शोकाकुल परिजन (ETV Bharat)

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल

स्थानीय लोगों ने देर रात प्रशासन को घटना की सूचना दी, लेकिन रेड अलर्ट के बावजूद एनडीआरएफ की टीम ढाई घंटे बाद मौके पर पहुंची. इस लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में प्रशासन की कार्यप्रणाली के प्रति रोष है.

बड़ी बेटी ने निभाया अपना फर्ज

बड़ी बेटी लिसा ने बेटे का फर्ज निभाते हुए भारी मन से अपनी मां और छोटी बहन का अंतिम संस्कार किया. अंतिम संस्कार में अंबाछ केंद्र के शिक्षक मौजूद रहे और उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद बताया. भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए शिक्षकों और ग्रामीणों ने मांग की है कि निचले पुलों के पास साइन बोर्ड लगाए जाएं, ताकि पानी के बहाव के दौरान वाहनों का संचालन हो सके और ऐसी घातक घटनाओं से बचा जा सके.

